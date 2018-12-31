Праздник и пост - две вещи несовместные?

Ночь с 31 декабря на 1 января принято встречать с бокалами шампанского под бой курантов — так проходит веселая встреча Нового года почти у всех жителей Земли. Однако у православных в это время продолжается Рождественский пост. Можно ли как-то совместить светский праздник и телесное воздержание ради собственного духовного совершенствования?

Конкретных рекомендаций на этот счет Церковь не дает — да еще и опирающихся на авторитет древних Канонов. Хотя бы потому, что ситуация празднования Нового года перед Рождеством — это сомнительное "достояние" последнего столетия всего четырех из 16 поместных православных Церквей, включая Русскую. В странах, где духовная жизнь ведется по старому, юлианскому календарю, в то время как официальным календарем является григорианский. Хотя, скажем, западноевропейские епархии РПЦ без каких-то угрызений совести живут по новому стилю, отмечая Рождество 25 декабря, а уже после него — и новогодние торжества 1 января. Как это было и в России до революции — когда и государство, и Церковь жили по одному и тому же, юлианскому летоисчислению.

Конечно, наши сограждане умудряются извлекать пользу даже из таких немыслимых хронологических кульбитов. Самый известный пример, ставший предметом бесчисленного множества острот, — это встреча "двух новых годов — Нового и Старого нового". Однако тем верующим, кто старается держаться церковных правил, не до смеха. Ведь на 1 января приходится последняя, самая строгая неделя Рождественского поста.

Читайте также: Грех в работе, добродетель в отдыхе?

И поскольку перехода на "новый стиль" в Русской православной церкви не предвидится в ближайшем обозримом будущем, приходится как-то решать вопрос — как быть в праздничную ночь? Особенно в смысле блюд на столе, да и в остальном тоже. Ведь сплошной праздник по телевизору — тоже не очень сочетается с "хранением ума", частью православной аскезы.

Можно сказать сразу: полностью удовлетворительного решения на этот счет не существует. Телевизор-то можно выключить — с остальным будет труднее. То есть, конечно, можно демонстративно покушать вечером 31-го сухую корочку хлеба с водой, прочесть вечерние молитвы — и лечь спать. Предварительно отключив все телефоны, конечно. Иначе друзья и родные обязательно разбудят своими поздравлениями: "С Новым годом! С новым счастьем!"

Впрочем, можно поступить еще более "православно" — отвечать на звонки с "постным" выражением в голосе, демонстративно спрашивая: "А что, сегодня какой-то праздник? Безбожники вы все — ужо будет вам за нарушение заповедей Господних!"

"Лайт-версией" последнего варианта является хождение в новогоднюю ночь к тем же друзьям, с, опять же, сидением за столом, ломящимся от явств, с вышеупомянутым постным видом, долженствующим показать всем "безбожникам", как должен вести себя в пост настоящий "праведник".

Если серьезно, то такое поведение будет не христианским, а фарисейским. Уж сколько Господь пустил по адресу указанных нехороших персонажей критических стрел — но, поди ж ты, до сих пор полностью изжить следование фарисейским привычкам не получается.

"Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6:16-18).

Великие отцы палестинских и египетских пустынь, не вкушавшие мяса по несколько десятилетий, могли, например, ради смирения и любви к пригласившему их на трапезу мирянину съесть мясное блюдо даже в пост. Правда, потом, когда их уже никто не видел, имели обычай еще более строгого поста — минимум на несколько дней.

А вот, например, весьма поучительная история, рассказанная великим пастырем и миссионером современности, ныне усопшим митрополитом Антонием Сурожским, предстоятелем Русской православной церкви в Англии:

"Иногда бывает так: человек старается поститься, потом срывается и чувствует, что он осквернил весь свой пост и ничего не остается от его подвига. На самом деле все совершенно не так, Бог иными глазами на него смотрит. Это я могу разъяснить одним примером из своей собственной жизни.

Когда я был доктором, то занимался с одной очень бедной русской семьей. Денег я у нее не брал, потому что никаких денег не было. Но как-то в конце Великого поста, в течение которого я постился, если можно так сказать, зверски, то есть не нарушая никаких уставных правил, меня пригласили на обед.

И оказалось, что в течение всего поста они собирали гроши для того, чтобы купить маленького цыпленка и меня угостить. Я на этого цыпленка посмотрел и увидел в нем конец своего постного подвига. Я, конечно, съел кусок цыпленка, я не мог их оскорбить.

Я пошел к своему духовному отцу и рассказал ему о том, какое со мной случилось горе, о том, что я в течение всего поста постился, можно сказать, совершенно, а сейчас, на Страстной седмице, я съел кусок курицы. Отец Афанасий на меня посмотрел и сказал:

— Знаешь что? Если бы Бог на тебя посмотрел и увидел бы, что у тебя нет никаких грехов и кусочек курицы тебя может осквернить, Он тебя от нее защитил бы. Но Он посмотрел на тебя и увидел, что в тебе столько греховности, что никакая курица тебя еще больше осквернить не может.

Я думаю, что многие из нас могут запомнить этот пример, чтобы не держаться устава слепо, а быть прежде всего честными людьми. Да, я съел кусочек этой курицы, но я его съел для того, чтобы не огорчить людей. Я ее съел не как скверну какую-то, а как дар человеческой любви. Я помню место в книгах отца Александра Шмемана, где он говорит, что все на свете есть не что иное, как Божия любовь. И даже пища, какую мы вкушаем, является Божественной любовью, которая стала съедобной…"

Пожалуй, в этом отрывке как никогда ясно становится понятна разница между совершенно разными причинами формального нарушения постной дисциплины. Смысл заключается в мотивах такого поступка. Если тебе просто захотелось расслабиться, наевшись-напившись "от пуза", заодно "подсократив" (а то и прекратив) уже порядком надоевший Рождественский пост, — это так и называется: "чревоугодие". В нем, конечно же, можно покаяться, как и во всех других грехах, но тем не менее сам факт греховности это не отменяет.

Но если участие в праздничной встрече Нового года продиктовано лишь желанием проявить любовь к своим близким, родным, друзьям, коллегам по работе — это абсолютно другая ситуация. Конечно, если быть до конца честным перед собой, удовольствие от скоромной пищи все равно получается. Но важен другой момент — а мог бы ты отказаться от такого застолья, если бы не необходимость проявить любовь, которая никоим образом не должна выражаться в горделиво-фарисейском кичении своим "воздержанием" и осуждением "грешников", вкупе с назойливыми советами им "побыстрее покаяться".

"Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.

Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его" (Рим. 14:2-4).

Сказано это было апостолом Павлом не только в отношении пищи — но и в этом аспекте указанная фраза тоже имеет значение.

Тем более, что и поститься можно по-разному. Объесться можно и грибочками с растительным маслом, а можно и от кусочка отбивной остаться полуголодным. Все же, с мясом и мясными блюдами желательно быть поосторожнее. Разве что на ином столе нет почти ничего другого, тут уж придется есть и "Оливье", чтобы хозяев не обидеть.

Но, по большому счету, после энного тоста за столом мало кто наблюдает за тем, что ест тот или иной гость. А найти там что-то более-менее приближенное к постной диете весьма несложно — те же грибы, картошку, салаты без мяса, селедку, фрукты. Вино, кстати, так же как и "елей", даже входит в официальные предписания постной пищи, записанные в Типиконе. Главное, чтобы оно "веселило сердце человека" (Пс.103:15), а не доводило его до скотского состояния агрессии и последующего "мордой в салат".

Конечно, люди, привыкшие скрупулезно соблюдать каноны, могут поинтересоваться: "А как же быть с ними?" А никак! Не существует ни одного канона, предусматривающего санкции за нарушение Рождественского поста. Хотя бы потому, что последний в нынешнем виде (40 дней) окончательно был узаконен лишь в 1166 году в Византии, когда закончилась эпоха не только Вселенских Соборов, но, увы, и неразделенной Церкви, после случившегося чуть больше столетия назад Великого раскола.

Читайте также: Постные искушения: реальность или отговорка?

Единственное же "постное" правило "Канонического корпуса", 69-е Апостольское, гласит буквально следующее:

"Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен".

То есть, под него не подпадают ни Рождественский, ни Петровский, ни Успенский посты — кроме Великого, а также среды и пятницы на протяжении всего года. И, вообще, кроме формальных канонов, есть понятие их "рецепции", принятия церковным сознанием. То есть, если какой-то канон, несмотря на его формальную правильность, так и не достиг всеобщего признания членами Церкви — он становится достоянием лишь ее историков.

Так случилось, скажем, с запретом на изображение "Новозаветной Троицы": Бога-Отца в виде старца, Христа в виде Его Сына и Святого духа в виде голубя. Ведь Отца "не видел никто и никогда" — и Московский собор 1666-1667 годов запретил такие изображения. Но такие иконы, тем не менее, по-прежнему украшают чуть ли не каждый православный храм.

По большому счету, празднование Нового года, когда постные правила, мягко говоря, соблюдаются не в полной мере многими даже относительно воцерковленными верующими, — сама по себе достаточно весомая причина задуматься насчет необходимости официальной церковной санкции на смягчение "новогодней" пищевой дисциплины. Но пока этого не произошло, каждый верующий решает вопрос о формате своего участия в отмечании всенародно любимого праздника по-своему. И главное — чтобы это способствовало умножению любви, фундаментальной основы христианства, в собственной душе и душах окружающих.

Читайте самое интересное в рубрике "Религия"