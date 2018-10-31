Почему Патриарх Кирилл не видит своей вины в расколе

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл не видит своей вины в расколе мирового православия. А между тем, это не в традициях этой религии, которая построена на покаянии и раскаянии.

"В своем глазу и бревна не видите"

"Смирение Христово памятуйте, сознавайте свою немощь, вините себя, а не других, понуждайте к удержанию себя от худого навыка; просите от Бога помощи, и Он, видя ваше произволение благое, пошлет Свою помощь, с коею удобно победите всякую страстную немощь", — говорил оптинский старец Макарий.

Казалось бы, от Патриарха в его анализе конфликта с Фанаром надо ждать признания своего "худого навыка", однако мы услышали лишь обвинения в адрес "другого". "Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире — как хребта российской государственности", — сказал Патриарх в ходе общения с участниками VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

Действительно, заказчиками являются глобальные противники России, прежде всего США и крайне консервативные силы Западной Европы, сказал "Правде.Ру" президент информационно-аналитического центра "Религия и общество" Алексей Гришин. "Проамериканский патриарх Варфоломей пошел на явный раскол, чтобы ослабить политические позиции России на Украине. Практика показывает, что такие расколы неминуемо приводят к войнам, большой крови и глубоким политическим кризисам, которые не разрешаются веками", — отметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

Интерес Ватикана налицо

Но в отличие от Патриаха Кирилла Алексей Гришин увидел в этом глобальном давлении на Россию и интерес Ватикана. "Расколоть православие — в глобальных, стратегических интересах Римской католической церкви. Чем больше будет фрагментировано православие, тем легче Папе Римскому одному в мире говорить о своем особом духовном сакральном положении как единственного и для всех христиан всего мира предстоятеля", — сказал эксперт "Правды.Ру".

Отметим, что Варфоломей давно взял курс на экуменизм (слияние христианских течений в одно под крышей Ватикана). В 1983 году Русская зарубежная церквь (сегодня часть РПЦ) предала экуменизм анафеме. Почему же РПЦ не дистанцируется от контактов с Варфоломеем? Она периодически то разрывает с Константинополем отношения, то опять восстанавливает, как было в 90-е годы по вопросу автокефалии "Эстонской православной церкви". В этом смысле объявленный разрыв евхаристического общения с Фанаром — не слишком ли мягкая мера наказания за столь кощунственное деяние, как "разрушение хребта православия"?

Допустим, что встреча в Гаване в 2016 году Патриарха с Папой была осуществлена по политическим мотивам, в условиях тяжелейшего положения России в Сирии и санкций Запада, допустим, Путин попросил. Но зачем председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион сразу после заявления Варфоломея об автокефалии "Украинской церкви" поехал в Ватикан и встретился там не только с папой Франциском, но и со своим визави, председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом?

Святоотеческое учение забыто, идет игра в политику

Напрашивается ответ — искать поддержки в споре с Фанаром, хотя Илларион это отрицает. "Православная церковь живет по своим законам и по своим правилам, и мы будем решать возникшую проблему самостоятельно, без участия Папы Римского", — отметил иерарх.

Тогда в чем была цель визита и почему сразу же отменен визит Патриарха в Молдавию, где тоже есть спор с Варфоломеем по вопросу канонической власти? Скорее всего, РПЦ давно лоббирует в Ватикане свое влияние в православном мире, и, вероятно, Франциск пообещал Кириллу, что поддержит его в споре с Фанаром на Украине, но не сдержал обещание. Таковы иезуиты (Франциск из этого ордена), лозунг которых "ложь во благо". Он давно известен русским православным, но, вероятно, не Патриарху Кириллу и митрополиту Иллариону.

Алексей Гришин полагает, что "глобалистским силам" удастся лишь временно ослабить позицию Русской православной церкви, "но в исторической перспективе РПЦ имеет возможность не только обороняться на украинской земле, но и перейти в серьезную контратаку на церкви, которые выведены за пределы канонических связей и в ближайшей перспективе могут утратить свое влияние или вообще исчезнуть с политической арены".

Позволим себе заметить, что главная задача Церкви — воспитывать паству, а не играть в политику с раскольниками, ведь святые старцы именно так называли католиков. Тем не менее Илларион настаивает на выбранном пути: "В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших церквей и миром в наших церквах. Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа".

Вопрос, будет ли в такой позиции Благоволение Божие к мировому православию и русской государственности?

Фото: foto.patriarchia.ru

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