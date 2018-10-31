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Автор Виктория Матвеева

Брань Иосифа Волоцкого: взгляд через века

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Память преподобного Иосифа Волоцкого почитают 31 октября. Некоторые утверждают, что его житие вводит в соблазн: он жег еретиков, конфликтовал с преподобным Нилом Сорским (святые при жизни даже называли друг друга антихристами), а в духовной полемике отстаивал право украшать храмы уникальной росписью и дорогостоящей утварью (чем, естественно, попал в немилость и у современных камнеметателей в ненавистных "попов на мерсах"). Часть дискутирующих прямо заявляют: если вы канонизируете таких, как он, мы не с вами.

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Конечно, есть сомнения в том, что, не будь в святцах этого подвижника, они бы моментально побежали в Церковь. Но обсудить в день памяти преподобного Волоцкого игумена хочется не их мотивацию. Гораздо интереснее попробовать понять путь этого святого человека — не с надменной гримасой недовоцерковленных умников, а по-христиански терпимо и рассудительно.

Рожденный 14 ноября 1440 года Иоанн Санин, впоследствии принявший во святом постриге имя Иосиф, жил не в наше время, когда главной ценностью в теории объявлен человек, а на деле — человеческое тело с его коммерчески выгодными прихотями. Его эпоха была во многом жестокой и антигуманной, но в средневековой Церкви еще не было утеряно спасительное понимание того, насколько Тело Христово ценнее тленного тела человека. Во все времена существовали святыни, за которые приходилось не только отдавать свою, но и отнимать чужую жизнь.

Антропоцентричное язычество, взявшее реванш во времена Просвещения, тогда еще не успело вознести взбесившуюся плоть на пьедестал. Но оно порой пыталось отравить Церковь и общество, во времена преподобного Иосифа проявляя себя в ереси "жидовствующих". Правда, "священники", оскверняющие Тело Господне прямо в алтаре, глумивиеся над Церковью и при этом выдающие себя за верных пастырей, в глазах большинства верующих были убийцами веры и узурпаторами Престола.

Это сейчас пляски на солее могут расцениваться "прогрессивной" общественностью как "оригинальное исповедание веры". Тогда же белое было белым, а черное — черным. И святого Иосифа, прекрасно осознававшего, на что нацелены действия "жидовствующих", можно понять, обращаясь к учению той веры, один из апостолов которой сказал: "…. начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. … Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое" (Рим. 13:4).

ХХІ век, стирающий понятия "хорошо" и "плохо", устраняет из памяти и всякие представления о духовном убийстве. А тогда опасность духовных убийц, сущность которых четко описал в своем соборном послании святой апостол Иуда, брат Господень (глава 1), отлично осознавалась. В то же время, наивны попытки изобразить преподобного Иосифа эдаким чудовищем, не щадящим никого из инакомыслящих. В 13 главе одного из своих самых известных сочинений, "Просветителя", святой подвижник и чудотворец писал:

— Если неверные еретики не прельщают никого из православных, то не следует делать им зла и ненавидеть, когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку… Таким образом, совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям — всем христианам подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, князьям и мирским судьям подобает посылать их в заточение и предавать лютым казням.

Таким образом, святой не был сторонником истребления сторонников "жидовской" ереси, не распространяющей ее среди верующих. Что же касается осуждения, о котором говорит святой игумен Волоцкий, то здесь есть над чем призадуматься. Бесспорно, нельзя осуждать невиновного, нельзя осуждать раба Божия, который пал. Но не о таких ли, как "жидовствующие" преступники против своей же веры (а иначе этих осквернителей просто не назовешь), и Сам Господь сказал: "Не судите по наружности, но судите судом праведным" (Ин. 7:24)?

Если говорить о долгой и пылкой полемике святых Иосифа Волоцкого и Нила Сорского относительно монастырской собственности, то, безусловно, каждый был в чем-то прав. Правота преподобного Нила подтверждается тем, что избыток в украшении обителей и в быту монахов подавал серьезные соблазны последним. Но, с другой стороны, если бы дискуссия закончилась полной победой нестяжателей и с XV века обители не имели бы никакой стоимости, они бы не могли кормить нищих, вдов и сирот в голодные годы. Не были бы построены богадельни, в которых обездоленные люди находили себе кров и возможность не умереть без принятия Святых Христовых Таин. Возможно, не обратились бы к Богу и многие бывшие "захожане", очарованные красотой православного богослужения и самих монастырей.

Преподобный Иосиф Волоцкий был человеком сложного характера, порой ему сложно было ужиться с братией. Его нрав, насколько можно понять из прошедших через шесть веков воспоминаний, был пламенным и деятельным, вспыльчивым, но он привык быть верным своим идеалам. По сути, его можно назвать новым Кифой, видящим издевательства "жидовствующих" над Господом и поднявшим меч, чтобы защитить Святое святых. Вспомним, что Христос в ту роковую евангельскую ночь остановил Петра, но не осудил его. И преподобного Иосифа за его служение Он не осудил, а, наоборот, прославил… Так кто же тот человек, который спорит с Богом о Его угоднике?

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Темы вера храм еретик религия церковь священник православие жидовствующие Иосиф Волоцкий церковная утварь
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