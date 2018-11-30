Отрок Артемий — символ неисповедимости

Какой исход из жизни приличествует православному христианину? Только ли "кончина мирна, непостыдна" с предсмертным покаянием и причащением Св. Тайн — или возможны и другие случаи? Можно ли преждевременно судить человека, а тем более осуждать его по этому признаку? На эти вопросы отвечает Житие святого праведного отрока Артемия, жившего на Севере России в XVI веке — и история его прославления Богом.

30 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти святого отрока Артемия Веркольского. Дети прославляются в чине святых не так часто. Исключение — и очень обширное — это дети-мученики, такие, как Вера, Надежда, Любовь и многие другие мальчики и девочки, отдавшие жизнь за исповедывание веры во Христа, не боясь страшных пыток и мучительной смерти.

А вот дети-преподобные — большая редкость, но не потому, что детству не свойственна святость вообще. Просто из таких детей обычно вырастают великие подвижники, озаряющие светом Божественной Благодати окружающих десятки лет. После кончины в преклонном возрасте они, по понятным причинам, канонизируются уже не в качестве "праведных остроков".

Об отроке Артемии, родившемся в 1532 году в селении Верколы, что в Двинском краю, в Житии тоже написаны обычные "штампы" агиологии — "рос тихим, скромным, богобоязненным, чуждался детских игр". Разумеется, Артемий имел то, что обычно именуют "всегдашними добродетелями" — почитал старших, помогал родителям в нелегком крестьянском труде. Ну так не он же один.

Но скорее всего, на деле ребенок рос обычным крестьянским мальчиком. Не был, конечно, заправским шалуном, но вряд ли молился целыми ночами, как отрок Варфоломей, будущий величайший святой Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. В противном случае, его "иноческую" (инаковую) жизнь обязательно заметили бы и родители, и односельчане, не поступив с ним так, как это произошло в действительности.

Однажды, при возвращении с работы на поле, мальчика и его отца застала сильная гроза. Сверкнула молния, ударил страшный гром — и 13-летний Артемий пал бездыханным. Его внезапная кончина была немедленно интерпретирована его земляками как наказание Божье за какие-то тайные грехи. Благочестивому верующему полагается перед смертью исповедоваться, причаститься — а тут такой "форс-мажор"!

Самое прискорбное, что, судя во всему, такое мнение темных селян было поддержано и местным священником. В итоге тело погибшего мальчика даже не сподобили христианского погребения на освященной земле кладбища, а просто положили в лесу, лишь прикрыв берестой. Без отпевания и других обрядов — так раньше хоронили самоубийц.

Так и пролежал умерший отрок "под спудом" целых 32 года. Пока местный дьячок не увидел над его "эрзац-могилой" неземного сияния — а подняв бересту, не обнаружил нетленное тело Артемия. Но даже после того, как его перенесли в церковь, невежественные крестьяне не прониклись к нему должным почитанием, пока не грянула беда — эпидемия лихорадки. Отец одного из заболевших догадался взять кусок бересты от гроба святого отрока и повесил на грудь своему умирающему ребенку. Тот сразу же выздоровел.

С тех пор по молитвам к мальчику-святому произошло множество чудес. Исцелялись больные лихорадкой, неврологическими и глазными заболеваниями, попавшие в бурю мореплаватели избавлялись от неминуемой смерти в бушующем океане. Нетленные мощи св. Артемия неоднократно переносились то в один монастырь, то в другой — один из таких дней и отмечается сегодня.

Возвращаясь к вопросу, за что же этого отрока прославил Господь, можно высказать много предположений. Самым правильным из которых, конечно же, будет: "Об этом точно знает только Он Сам". Но поневоле кажется, что прямо-таки "эксклюзивное" прославление того, кого считали великим тайным грешником, как раз и было осуществлено Богом Любви не только по причине признания добродетелей мальчика. Но и для того, чтобы научить слабо разбирающихся в истинах веры русичей не рубить сплеча, формируя свое мнение на основании формальных признаков. Особенно, в таком деликатном моменте, как оценка жизни человека и его загробная участь.

Это ведь уже было в истории. "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились." (Ис.53:3-5) Эти слова великого пророка Исайи, которого называют "ветхозаветным евангелистом" за обилие пророческих мест о Спасителе Мира, относятся к Христу.

На то верующие и называются христианами, что подражают своему Богу и учителю в Его земном пути. А на нем их могут подстерегать не только признание и слава, но горести, позор и смерть. В том числе и смерть "нехорошая".

Как просто на основании отсутствия предсмертной исповеди, внезапной кончины без покаяния или тяжелой неизлечимой болезни человека сделать вывод: "Да это ж наказание за его грехи", напрочь забывая слова Христа: "Не судите — да не судимы будете". И Символ Веры с его "и паки грядущего со славою судити живым и мертвым", указующий на то, что лишь Сам Господь — и никто другой — имеет право и власть этого последнего суда.

Недаром прп. Иоанн Лествичник, автор знаменитой "Лествицы", книги о достижении высших ступеней монашеской святости, пишет: "Осуждать — есть бесстыдное похищение сана Божия". То есть дело достойное Антихриста в прямом смысле — ведь приставка "анти" означает не только "против", но и "вместо", в данном случае — "вместо Христа".

Все сказанное, конечно, не означает отказа от необходимости различать добро и зло. Но предписанная в Писании ненависть ко греху — это отнюдь не ненависть к грешникам, из-за любви к которым Господь сошел с небес и воплотился для крестных страданий. Во всяком случае, даже вынужденная вражда против них не должна простираться в Вечность. И уж тем более, никакие формальные признаки "нехристианской смерти" не должны служить основанием для заключения о тяжкой загробной участи покойного. Тот же св. Иоанн Лествичник пишет об этом так: "Даже если ты видишь умирающего, совершающего смертный грех в момент разлучения души с телом — и тогда не спеши осуждать его. Ибо, быть может, Бог, знающий тайное и явное, найдет в его прежней жизни нечто, достойное оправдания".

Ну, а если порой эти боговдохновенные слова не находят в наших сердцах должного отклика — самое время обратиться с молитвой: "Святой праведный Артемий Веркольский — моли Бога о нас!".

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