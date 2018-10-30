Пророк Осия - вестник поражения смерти

30 октября по новому стилю празднуется память святого пророка Осии, через которого были произнесены знаменитые слова, ныне звучащие каждую Пасху: "Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?" (Ос. 13:14). Если только можно описать его жизнь и служение в нескольких словах, то о них можно сказать так: полная самоотдача Воле Божией. Иногда ему приходилось выполнять те повеления, которые сложно соотносились с законом Моисеевым. Но он без колебаний шел на это, потому что так сказал Господь…

Лишь открыв книгу Осии, сына Веерии из колена Иссахарова, одного из 12-ти так называемых малых пророков, читатель столкнется с парадоксальной вещью: "И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа" (Ос. 1:2). Если бы такое произошло в наш прогрессивный век, когда человеку предоставляется право на любые свободные отношения, когда блудницы могут покаяться и быть прощенными в новозаветной Церкви, все было бы ясно. Но во времена Осии, в IX веке до Рождества Христова, "возьми за себя жену блудницу" фактически означало "возьми на себя проклятие". Ведь двое, соединенные браком, по Слову Божию становятся одной плотью (Быт. 2:24). А блуд до очищения человечества спасительной Кровью Мессии являл собой не что иное, как тление, истребляемое только смертью. Достаточно вспомнить, какой гнев Божий обрушился на Израиль за блудодеяние Зимри из колена Симеонова, и что пришлось сделать священнику Финеесу, чтобы отвести эту кару (Чис. 25:11).

Повеление, данное Всевышним Осии, противоречило человеческим законам той эпохи. Но он не зря был Божиим человеком, могущим почувствовать, насколько временно существование даже закона Моисеева по сравнению с вечным Искуплением. Брак блудницы и пророка словно символизировал будущее единение Христа и Его церкви из язычников. Которая, впрочем, не всегда была верной своему Господину, как и одна из жен пророка Осии… Но Божиему избраннику говорилось: "…иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их" (Ос. 3:1). И надо было учиться любить тех, кто не являлся достойным любви…

Чистому, смиренному и богобоязненному мужу пришлось принести в жертву Творцу самое ценное — свое человеческое достоинство, как, впрочем, и жизнь. О последнем великом самоотречении несколько веков спустя очень хорошо писал преемник ветхозаветных пророков — святой апостол Павел:

— Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли" (Евр. 11:32-38).

И хотя Осия не погиб мученической смертью, как, например, его великие современники Исайя и Амос, но само лицезрение беззаконий, идолопоклонства, падения Израиля было для него невыносимой пыткой. В какой-то степени судьба любого пророка в побивающей камнями Божиих провидцев стране была похожа на участь Лота — видеть вокруг себя Содом и Гоморру, имея возможность спасти только очень и очень немногих. Но тем не менее, уже в то жестокое ветхозаветное время через пророка Осию ясно звучит приказ Господа: не осуждай. "Но никто не спорь, никто не обличай другого; и твой народ — как спорящие со священником" (Ос. 4:4). Интересно, читали ли эти строки те, кто так яростно швыряет камни в не совершенное, но избранное Богом православное духовенство?

Падение Израиля, многократно обличаемое святым пророком Осией, на самом деле было весьма закономерно. Поврежденной грехопадением человеческой натуре легко верить в простые и объяснимые вещи вроде поклонения стихиям, могущим навредить или принести пользу. Сложнее помнить об Иегове, Чья передаваемая через пророков Воля порой непостижима для ума. Естественнее жить в мире с окружающими племенами, чем по Желанию Господа истреблять их с лица Земли.

Нрав обывателя, неважно, древнееврейского или из современных славянских народов, нечасто стремится к сердцеведчеству — для него куда важнее комфортная жизнь "как у всех". Но Бог видит больше, чем люди. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Израиль решил великодушно пощадить пленных Амореев и Хананеян вопреки Слову Творца, — и евреи, как их соседи, стали сжигать своих детей в жертву Ваалу и Молоху. Человеческая доброта, вступающая в противоречие с Божией, неминуемо ведет к еще большему злу…

Зная, что ослушание Господа, по любой причине, — прямой путь к деградации и гибели, пророк Осия должен был обличать и призывать к покаянию тех, кто еще способен был изменить свою жизнь в пользу Божиего Закона. Конечно, проповедь Мессии, звучи она во времена хоть Ветхого, хоть Нового Завета, не может сводиться к предупреждению о возможной гибели. Устами пророка Осии Господь открыл и многие радостные обетования: прекращение ветхозаветного жертвоприношения и упразднение Ааронова священства (Ос. 3:5); распространение по всей земле истинного Богопознания (Ос. 2:20); воззвание из Египта Сына Божия (Ос. 11:1; сравн.: Мф. 2:15); тридневное воскресение (Ос. 6, сравн.: 1 Кор. 15, 4) и окончательную победу над смертью и адом.

Пророк Осия прожил очень долгую для своего служения жизнь: он нес людям Слово Божие на протяжении более 60 лет. Этот подвижник ветхого времени дожил до глубокой старости и умер естественной смертью. Это уже само по себе было Божиим даром в то время, когда кровь пророков лилась, как вода…

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