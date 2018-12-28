Чудеса веры Амвросия Медиоланского

Амвросий Медиоланский — очень необычный православный святой. Он, сын префекта Галлии (современная Франция), кажется другим, не похожим на восточных отцов, составляющих большинство в святках христиан греческого обряда. Амвросий — человек западного мышления, деятельный, прагматичный, не чуждый государственной политике. Он был крещен уже после того, как за веру и добродетель его выдвинули на епископскую кафедру. И это еще далеко не все, что можно сказать о нем.

Святой Амвросий, епископ Медиоланский (Медиоланью в древности назывался итальянский город Милан) появился на свет в 340 году в северной части Италии, в семье знатного римлянина. Он был аристократом не только по плоти — казалось, что Бог одарил этого молодого человека всеми талантами, которые позже, расцветая в его богоугодной жизни, прославили и Церковь. Амвросий стал и замечательным юристом, и блестящим администратором (уже в тридцатилетнем возрасте он занял пост правителя — тогда эта должность именовалась "консульский префект" — провинций Эмилии и Лигурии), и поэтом, творцом церковных гимнов, общим числом около тридцати. В частности, это он создал потрясающий не только по смыслу, но и по красоте гимн Te Deum laudamus ("Тебя, Бога, хвалим…."). Очень много сделал святой и для церковного пения: он разнообразил мелодии, ввел в обиход правильные ритмы и размерный такт. А феномену его архиерейства действительно нет равных в христианской истории. Достаточно лишь вспомнить, как все это, согласно житию святителя, происходило.

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Амвросий Медиоланский с детства воспитывался в христианской вере и вел очень благочестивую, скромную жизнь. Но то ли в силу сложившейся в то время церковной традиции, то ли из-за каких-то иных субъективных причин он долгое время находился в числе оглашенных, готовящихся к принятию Святого Таинства Крещения. И вот однажды, выполняя свой служебный долг, будущий святой вынужден был вмешаться в ожесточенный спор между собравшимися на избрание епископа Медиолани православными и арианами (еретиками, отрицающие равность Сына Божиего по Существу Небесному Отцу). Прения в храме чуть было не переросли в потасовку, несмотря на то, что там находился сам император Валентин. А когда молодой префект появился для наведения порядка, присутствующие ясно услышали неизвестно от кого исходящий, как бы детский, голос. Этот глас отчетливо сказал: "Амвросий — епископ".

Окружающие поняли его правильно — как оглашение воли Божией о том, чтобы именно этот человек стал их архипастырем. Правда, разумеется, для оглашенного праведника такое откровение стало настоящим шоком, и он даже хотел поспешно удалиться из города, но по промыслу Божиему таки согласился. В 374 году, пройдя за восемь дней все необходимые степени, Амвросий Медиоланский взошел на кафедру. И люди своими глазами увидели, что не ошиблись в своем выборе: нестяжание новоизбранного владыки, как и его самоотверженность, просто поражало. Он тут же раздал нуждающимся свой немалый достаток, отдавая всего себя изучению Библии и творений восточных отцов. И эта искренность в вере и упование на Бога окончательно отшлифовали его как бриллиант.

Это был человек потрясающего авторитета, харизматичный и даже в чем-то властный, но свой дар убеждать, влиять, проповедовать он использовал только со смирением и по слову Божиему, без малейшего намека на собственную корысть. Например, Амвросий решительно выступил против языческого именования правителя Римской империи званием "верховного жреца" — и этого титула, под черным знамением которого были погублены сотни христианских мучеников, не стало. По всей стране ниспровергались языческие капища, и не в каких-либо деревнях: большими достижениями святителя стало погашение огня весталок (жриц, которые за потерю девственности живыми погребались в земле) и вынесение из римского сената статуи крылатого демона победы. Идолы при епископе Амвросии перестали содержаться за казенный счет — и это, бесспорно, был результативный, политически продуманный шаг, сделанный на благо истинной веры Христовой.

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Как отдельная тернистая стезя святому выпала борьба с ересью арианства, на стороне которого был очень серьезный союзник — императрица Юстина. Но Господь дал своему рабу серьезное преимущество, дар проповедника, обращающий к нему сердца и умы людей. В 387 году под влиянием проповеди святого Амвросия в Церкви зажглась новая богословская и подвижническая звезда — ко Христу пришел Августин Блаженный. И многие ариане также оставляли свою ересь и сами, без принуждения, становились православными христианами. Te Deum laudamus был сочинен именно в знамение победы над еретическим учением Ария.

О том, почему о смелости духа Амвросия Медиоланского действительно стоит писать легенды, повествует одно сказание. После того как император Феодосий очень жестоко подавил бунт в Фессалониках, святитель принял решение не пускать монарха в храм. Он сказал правителю империи: "Человек, проливший столько крови, не может быть в храме Бога мира". С точки зрения смысла, здравого по мирским понятиям, это, конечно, была дерзость, за которую быстро лишались головы. Но не зря Господь вразумил Амвросия обличить и наставить императора. Тот лишь ответил епископу: "И Давид согрешил, но не лишился милости Божией". Но владыка рассудительно заметил, что милости Божией и Феодосий не лишится, если покается, а для этого необходимо понести епитимию. Император его послушал, таким образом заслужив прощение Бога и примирившись со святой Церковью.

Амвросий Медиоланский блаженно окончил свою земную жизнь в 397 году. Но душой он все равно рядом с нами, молясь даже о недостойных христианах, как о собственных родных детях. И мы также обращаемся к нему как тому, в ком прославился Бог, с теплыми и душевными словами: "Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, Яже вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Амвросие, моли Христа Бога спастися душам нашим" (тропарь святому, глас 4). И он слышит, и просит Господа о нас. А взамен святителю Медиоланскому нужно только одно: чтобы мы были по-настоящему, по-христиански счастливы.