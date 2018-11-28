Новая жертва: Варфоломей отобрал томос у православных Франции

Патриарх Варфоломей в панике. Под давлением многих сил он принимает очередное неверное решение — отобрать томос у экзархата Русских православных церквей в Западной Европе. Томос дал — томос взял, от веры здесь ничего не осталось, одна политика.

На проходящем в Фанаре Синоде Константинопольского патриархата принято решение распустить Западноевропейский экзархат Русских православных церквей в Западной Европе. Об этом сообщает сайт Оrthodoxie со ссылкой на информированные источники. Таким образом Синод отменяет томос для западноевропейских структур Российской православной церкви (РПЦ), выданный им в 1930 году.

Напомним, что западноевропейский экзархат русских приходов находится под церковной юрисдикцией Константинопольского патриархата с 1930 года, после того, как архиепископ Евлогий (Георгиевский) обратился к Константинопольскому патриарху и получил от титул патриаршего экзарха. В начале сентября 1945 года Евлогий с 75 приходами изъявил желание вернуться под юрисдикцию Московского патриархата, но в связи с болезнью и кончиной вопрос не был оформлен договором. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. Сегодня экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции, пишет сайт Pravmir.

Намерение лишить эту церковь самостоятельности понятна, Варфоломей хочет оградить себя от бегства поданных после неудачи с автономией для Православной Церкви на Украине.

Как сказал "Правде.Ру"президент Религиозно-информационного центра "Религия и общество" Алексей Гришин, решение Варфоломея говорит о том, что патриарх и его окружение "утратили чувство реальности, связь с истинным православием, осознание своего места в иерархии". "И вышли за пределы канонов, то есть поставили себя вне православного закона", — заметил эксперт.

"Трудно найти такого иерарха, который бы делал то, что делает Варфоломей, даже под давлением Соединенных Штатов и даже при условии того, что может что-то поиметь с этого. Варфоломей утратил веру, которая должна быть у него, как у иерарха, на первом месте", - сказал Алексей Гришин. По словам эксперта, Варфоломей все больше отчуждается от "истинного предназначения духовной структуры" — обеспечения связи простых людей с Богом и "все больше и больше превращается в политическую структуру".

"Очень многие силы давят на Варфоломея, чтобы он не давал Киеву автокефалии, а дал автономию, то есть эта новая Церковь будет принадлежать ему, его будет считать своим патриархом. Но Киеву нужна автокефалия, чтобы провозгласить своего патриарха. Борьба продолжается", — отметил Алексей Гришин. По его словам, Порошенко обещал лично патриарху значительное, "по некоторым данным от 15 до 25 млн долларов, вознаграждение. А деньги еще не все привезли". "Тут тоже Варфоломей — не дурак, понимает, что вечером деньги — утром стулья, а Порошенко хочет наоборот", — резюмировал эксперт.

Добавим, что на Констатинополь могут давить и с других сторон. Патриарх Варфоломей назначен Западом решить задачу по внесению раскола в православие, которое, ассоциируясь с Россией, воспринимается там как "угроза европейским ценностям". С другой стороны, Москва тоже не сидит сложа руки. Ужесточение позиции Владимира Путина по отношению к Порошенко — антиукраинские санкции и недавнее жесткое поведение в Керченском проливе угрожают киевской власти если не трибуналом, то поражением на выборах и бесславным концом лекторов в Западных университетах.

Не случайно, Объединительный совет новой Православной Церкви на Украине, назначенный на 22 октября, до сих пор не проведен.

Читайте по теме: Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию

Томос Украине: Путину пора вспомнить, что он — Темнейший

Раскол. Что делать православным