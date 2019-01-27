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Автор Ольга Гуманова

Святая Нина - простая девушка, равная апостолам

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27 января по новому стилю Русская православная церковь празднует память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Хрупкая девушка, нищенка и странница в чужой земле, не обладавшая никаким имуществом, кроме сплетенного из лозы креста, имела такую великую веру, что обратила ко Христу целый языческий народ во главе с царем.

Святая Нина - простая девушка, равная апостолам. 397836.jpeg

За всю историю Православной Церкви только шесть женщин были прославлены в лике святых как равноапостольные, то есть равные апостолам по своим трудам, обратившие в христианство целые народы. В их числе святая равноапостольная Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена, просветительница Грузии Нина и княгиня Ольга.

Как повествует житие святой Нины, признанное древнейшим памятником грузинской литературы, будущая просветительница грузинского народа родилась в Каппадокии около 280 года. Она приходилась племянницей Иерусалимскому патриарху Ювеналию. Когда девочке исполнилось двенадцать лет, ее отец по согласию с супругой решил принять монашество и удалился в монастырь за Иорданом, а мать была поставлена при храме диакониссой. Заботы о племяннице взял на себя ее дядя, патриарх Ювеналий. Он нашел для юной Нины благочестивую воспитательницу, родом грузинку.

Пожилая наставница постоянно рассказывала Нине о далекой языческой стране Иверии (Грузии) и о том, что именно в ее родных краях хранится великая святыня — хитон Христов, который соткала для любимого сына Своими руками Сама Пресвятая Богородица. Девочку влекла эта неведомая страна, она мечтала побывать там, проповедать язычникам Евангелие и найти хитон Спасителя.

Однажды в тонком сне Нине явилась Пресвятая Богородица и сказала: "Отправляйся в страну, доставшуюся мне по жребию, в Грузию, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, удостоишься от него благодати, и я буду твоей покровительницей". Нина, смутившись, отвечала: "Каким образом, я, слабая женщина, смогу сослужить столь великую службу Христу и как могу уверовать истине этого явления?" Пресвятая Богородица вручила Нине крест, сделанный из виноградной лозы со словами: "Прими крест сей щитом и покровом от видимых и невидимых врагов". Проснувшись, Нина в самом деле обнаружила в руках своих крест.

Через некоторое время Нине пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284—305 гг.). В Иверии святая Нина поселилась в семье стража царских виноградников и его бездетной жены. Они тепло приняли святую и оказывали ей гостеприимство на протяжении девяти месяцев. По молитвам святой Нины хозяйка дома избавилась от бесплодия и благодаря этому чуду вместе с мужем уверовала во Христа.

Очень скоро девушка сделалась известной во всей округе, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.

Грузинская царица Нана, ревностная язычница и ярая противница христианства, смертельно заболела. От всех усилий врачей царице становилось только хуже. Ее служанки, наслышанные о чудесах, творящихся по молитвам святой Нины, пришли к девушке с просьбой исцелить царицу. "Не велено мне идти туда, где нет спасения нашего, но пусть царица посетит мое обиталище да истинно получит исцеление силой Христа", — ответила им Нина. Царица тайно пришла в скромное жилище Нины. Святая Нина помолилась над тяжелобольной правительницей и осенила ее крестом, после чего Нана чудесным образом исцелилась и уверовала в Господа.

Узнав об этом случае, находившийся в тот момент на охоте царь Мириан впал в ужасный гнев и поклялся, что по возвращении во Мцхета истребит всех "верующих в Распятого" вместе с царицей Наной, если она не откажется от веры Христовой. Но не успел царь произнести до конца свое проклятие, как его поразила слепота. Мириан долго взывал о помощи к языческим идолам, но они не отвечали ему. Совершенно отчаявшись, царь взмолился Христу: "Бог Нины, просвети ночь сию и покажи мне путь мой, да признаю имя Твое, воздвигну крест и поклонюсь ему, построю дом для молитв и буду покорен вере Нины". В тот же миг царю вернулось зрение, и Мириан вознес благодарность христианскому Богу.

Вернувшись в свой дворец во Мцхете, царь Мириан встретился со святой Ниной и признал истинным того Бога, которого она проповедовала. По совету святой Нины Мириан отправил послов к императору Константину с просьбой прислать к нему епископа и священников, чтобы крестить свой народ.

Тогда же был обнаружен хитон Христов, который с детства мечтала найти святая Нина. Как повествует Евангелие, при распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину, а впоследствии, по свидетельству предания, после разных событий попал в Грузию. По божественному откровению святая Нина нашла этот хитон зарытым у корня кипариса. Из этого дерева царь Мириан приказал изготовить столпы для построения первой в Грузии христианской церкви.

Как-то царь Мириан поделился со святой Ниной своими планами о том, что хочет силой меча обратить в истинную веру соседнее племя горцев, которое еще оставалось языческим. Нина ответила на это: "Не велено нам Господом браться за меч; Евангелием, Честным и Животворящим Крестом покажем им путь истинный".

Не любившая почестей и славы, после просвещения грузинского народа святая Нина удалилась в горы и там проводила время в молитвах и уединении. Через несколько лет она прервала свой пустынный подвиг и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мириан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

В наши дни в честь святой Нины редко называют в России новорожденных девочек, чаще ее имя дают при постриге монахиням. А жаль — ведь это красивое имя носили многие женщины выдающихся душевных качеств. Например, супруга Александра Грибоедова Нина Александровна Чавчавадзе-Грибоедова, оставшаяся в шестнадцать лет вдовой и всю жизнь хранившая верность трагически погибшему мужу, несмотря на обилие поклонников и предложений руки и сердца.

Сегодня многие мечтают воспитать своих дочерей сильными духом, умеющими преодолевать трудности, добиваться поставленной цели. Просить помощи в этом деле следует у святой равноапостольной Нины, к жизни которой можно отнести слова святителя Василия Великого: "У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличились не менее мужей; есть и такие, что даже более прославились".

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Святая Нина - простая девушка, равная апостолам
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