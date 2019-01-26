Грех ли - лишний вес? или "Благословите похудеть!"

В последние годы многие священники отмечают, что прихожане на исповеди начали каяться и в таких грехах как "не соблюдаю диету", "не занимаюсь спортом", "имею лишний вес". Верующие обращаются и с такой просьбой: "Батюшка, благословите похудеть!" О том, грех ли носить на себе лишние килограммы, рассказал "Правде.Ру" иеромонах Макарий (Маркиш).

— Отец Макарий, как вы считаете, иметь лишний вес — грех?

Иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Ивановской духовной семинарии:

— Тут две стороны — более важная и менее важная. Менее важная — что у нас на все мода, фасон, и люди под воздействием телевизионных передач, рекламы начинают метаться. Это не нужно. Это не имеет отношения ни к вере, ни к здоровью, а просто общее настроение подверженность массовым движениям рекламного характера. Это, понятное дело, лишнее для любого человека независимо от его вероисповедания.

Но другая сторона — это внимание к здоровью. Здоровый образ жизни, который включает в себя здоровье духа, духовное, душевное здоровье, и здоровье телесное. Забвение этого последнего факта, разумеется, греховно. Что такое грех? Это зло, которое люди причиняют другим, себе самим, окружающему обществу, всему миру, всей вселенной. Человек, который не следит за своим здоровьем, пренебрегает им, совершает зло.

Самые примитивные вещи — это курение и алкоголь. Никто никогда не сомневался, что злоупотребление алкоголем и злоупотребление табаком — заметьте, злоупотребление! — это греховные дела. А дальше разумный человек распространяет свой взгляд, он понимает, что нужно правильно питаться, здоровую пищу иметь, иметь нормальное давление, нормальный вес, нормальные физические силы для мужчины, для женщины, для матери, для молодежи — для кого угодно. Естественные, совершенно правильно развивающиеся мысли от злого к доброму.

— Почему так много полных людей среди священников и монахов?

— Люди, живущие вне Церкви, вне церковного быта, не представляют себе, насколько изматывающий, изнуряющий, мучительный образ жизни ведет большинство священнослужителей. Ни режима дня, ни режима труда и отдыха, ни отпусков, ни выходных — ничего этого нет. Монастырь, казалось бы, хорошо — размеренный, рассчитанный образ жизни. Но когда человек становится священником, священнослужителем, иеромонахом в монастыре, то он выходит, как правило, из этого монашеского ритма. Если где-то в пятидесяти километрах от монастыря человек болен, умирает и к нему нужно ехать со Святыми Дарами, то священник снимается и едет. Нас еще часто упрекают в том, что у нас есть автомобили. У кого есть, то слава Богу, а вот у кого нет… Я ведь тоже езжу на автомобиле. Застрял в снегу — и привет, не знаешь, что с ним делать, потому что старая колымага.

И такого рода события происходят безостановочной каруселью. Как колеса в стихотворении у Некрасова, на которых работали рабочие старинной фабрики, — это напоминает священническую жизнь: без просвета, без отдыха. Спросите, когда я был в последний раз в отпуске. Десять лет назад, до поступления в монастырь. Когда у меня был выходной в последний раз? Я вообще не помню, что такое выходной. Иногда больше делаешь, иногда меньше делаешь, и тут раз — просвет, и можно положить голову поспать чуть-чуть. А то постоянно звонят, стучат, давай, иди скорей, дело ждет.

Вот в таких условиях живут трудолюбивые и серьезные священники, и после этого их еще злые люди — прямо говорю! — начинают порицать за то, что они слишком толсты. Вы прекрасно знаете, что толщина — это не свидетельство какого-то особо большого достатка. Это свидетельство либо пренебрежения своим здоровьем, либо невозможности вести здоровый образ жизни для многих священнослужителей.