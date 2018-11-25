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Автор Редакция рубрики "Религия"

Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие

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Вместо воспитания паствы РПЦ больше занимается политикой, пытаясь наладить отношения с Католической церковью. А Ватикан сегодня особенно старается подчинить себе православие. Константинополь уже давно лежит под папой, а также турецкой властью и американскими спонсорами. Проект по предоставлению автокефалии неканонической украинской церкви давно был придуман США и Ватиканом.

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Экуменизм разрушает православие и русскую идентичность. Что будет, если число православных будет и дальше уменьшаться из-за раскольников? Об этом и многом другом "Правде.Ру" в эфире программы "Точка зрения" рассказала доцент МГИМО кафедры истории, политики стран Европы и Америки, кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

— Ольга Николаевна, вы считаете, что ситуация с украинской автокефалией была уже давно спланирована на Западе. Но почему она стала возможной? Какие глубинные причины этого кризиса?

— Дело в том, что когда Московская патриархия взяла курс на сотрудничество и единение с Католической церковью — как с братской. Однако в силу того, что католическая догматика отошла от изначального учения, они извратили и христианский чин, поэтому любой союз с ней является ударом по христианской догматике.

Это и происходит. Очень ярко это проявилось в Гаванской декларации, которая была подписана на Кубе в 2016 году, где католики признаются братьями.

Очень важный момент: это — не проблема самой Русской православной церкви, это есть следствие реализации стратегии, которую проводит Ватикан. Он сейчас остается в тени, все говорят о Варфоломее, но дело в том, что для Госдепартамента США и для руководства Ватикана Варфоломей является всего-навсего механизмом, игрушкой, инструментом экуменизации православия в целом.

Константинопольский патриархат еще с 20-х годов прошлого века начал переходить на экуменические позиции, затем это закрепилось в 50-60-е годы. Это был такой как бы авангард экуменизма внутри Православной церкви, еретическое православное сообщество, которое использовали Ватикан и Госдепартамент США для того, чтобы разлагать другие православные церкви и через них устанавливать контакты с РПЦ.

Потому что духовный авторитет РПЦ был очень силен среди всех православных церквей, а Константинопольский патриархат уже давно всерьез вообще не воспринимали.

— Да, его и Вселенским не называли.

— Это — такая политическая игрушка. Так и было до последних лет, пока не началась вся эта возня вокруг Украины. Как только там начались эти трагические события, произошел нацистский переворот и к власти пришли бандеровцы, ситуация изменилась. А Московская патриархия фактически взяла совершенно четко курс на союз с Ватиканом.

И все те годы, пока шла война на Украине, руководители Московской патриархии готовили встречу с папой Римским, которая состоялась в 2016 году. Никаких попыток, никаких активных действий по сохранению, обеспечиванию безопасности русских людей, всех православных на Украине тогда сделано не было абсолютно. Все эти годы РПЦ была озабочена лишь подготовкой той встречи.

— Сейчас в РПЦ спохватились?

— Нет, никто так и не спохватывался. Теперь говорят только о расколе.

— Но ведь договорились бы давно уже, если бы, как вы говорите, РПЦ была под крылом у Папы рРимского. И тогда или не было бы вообще этих событий, или никто бы и не протестовал, как сейчас протестует Русская православная церковь против автокефалии Украины.

— Все правильно. Потому что мы думаем теперь, что — вот, есть какая-то самостоятельность. Понимаете, если уже люди входят в эту глобальную игру, то они должны понимать, что есть игроки или акторы, как сегодня принято говорить среди политологов, которые играют определяющую роль. Почему Иларион и поехал к папе римскому.

Он привез ему документ, так сказать, отчитался перед Папой Римским. Ватикан — главный еретик, церковь, которая пытается фактически всю территорию России превратить в каноническую территорию своей церкви, как они это называют. Зачем нужно было нашему митрополиту ехать туда и что-то объяснять?

А потому, что именно Ватикан рассматривается сегодня как главный арбитр и главный миротворец, который должен все эти вопросы регулировать. И, видимо, Гаванская встреча была попыткой РПЦ заручиться поддержкой Ватикана в том, что именно Московский патриархат (и патриарх Кирилл) будет признан Ватиканом главной среди православных церквей. Не Варфоломей, которого будут потихоньку отодвигать, а Московская патриархия.

— И вдруг не получилось?

— Надо же понимать, что политика Ватикана — это иезуитские игры: если дашь палец, съедят все тело, ничего не оставят. Вся многовековая история Ватикана свидетельствует о том, что для них не существует никого и ничего святого, кроме собственных глобальных интересов. Поэтому, может быть, там что-нибудь и пообещали.

Но, как мы видим, когда началась настоящая игра, когда Варфоломея начали использовать для того, чтобы действительно откалывать Украину по серьезным уже — американским лекалам, то ее отрывают не только в политическом, но и в церковном плане. Теперь уже стремятся нанести серьезный последний удар — отрезать окончательно церковное общение.

Для этого Варфоломей используется. Когда он свою роль выполнит, уже могут его убрать, он будет не нужен. Поэтому тут никакие обращения к Папе Римскому не помогут, это — задача Ватикана. Потому что через создание Единой украинской церкви, естественно, чисто экуменической, прозападной, прокатолической, эта территория фактически будет окончательно под контролем Ватикана. Потому что Варфоломей признает папу как первого среди равных.

И вот это и есть главная задача. Первая задача — отколоть Украину. Вторая задача, которая сейчас реализуется, — максимально изолировать Русскую православную церковь от других православных церквей. Автокефалия как раз и будет таким очень ярким показателем и проявлением вот этого процесса.

Сегодня православная Константинопольская церковь зависит не столько от Ватикана, сколько от Госдепартамента США. Госсекретарь недавно совершил поездку в Турцию, он оказывает влияние на эту поместную церковь через финансы.

И руководителям государств, где находятся другие православные поместные церкви, было объявлено, что на них будет оказано очень сильное финансово-экономическое воздействие в случае, если их церкви окажут поддержку Патриарху Московскому.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы РПЦ УПЦ раскол Россия религия эксперт Украина Ватикан автокефалия православие Ольга Четверикова
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