За что российские студенты чтят римскую отроковицу?

25 января — День святой мученицы Татьяны, покровительницы студентов. Экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказывает читателям "Правды.Ру" об истории возникновения и традициях празднования Татьяниного дня.

— Татьянин день появился потому, что 25 января — это день рождения Московского университета. 25 января 1755 года российская императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Императорского Московского университета.

У первого куратора Московского университета камергера Шувалова мать носила имя Татьяна. Елизаветинскому вельможе показалось, что это как-то очень символично, так появилась идея, что при университете будет храм Татьяны. И хотя римская мученица III века Татьяна к студентам не имела никакого отношения (только по возрасту была молодой), тем не менее именно празднование Московского университета в Татьянин день стало общим праздником для всего русского студенчества.

Старейший из российских университетов был учрежден указом императрицы Елизаветы Петровны "Об учреждении Московского университета и двух гимназий" 12 (23) января 1755 года.

Пусть дотошного читателя не смущает некая разница в цифрах. Все дело в том, что разница между григорианским и юлианским календарями увеличивается от столетия к столетию. Если в ХХ веке даты разделяли 13 дней, а в XIX — 12 дней, то в XVIII — всего 11 дней.

Исключение составляют века, число сотен в которых делится на четыре. Так, в 2000 году разница между юлианским и григорианским календарями не увеличилась.

Однако, продолжим слушать протоиерея Владимира Вигилянского.

— Мученица Татиана — изначально именно так звучало это имя - была дочерью римского сенатора, но стала христианкой. В III веке были гонения на христианскую веру. Император потребовал, чтобы 15-летняя Татиана отказалась от своей веры, поклонившись языческому богу Аполлону, но она отказалась.

Во время жесточайших пыток отроковица молилась за своих мучителей, чтобы Господь ниспослал им свет Истины. По ее молитвам сокрушались идолы. Мученица Татьяна дает всем нам пример стойкости. Пушкин не зря дал это имя героине своего романа "Евгений Онегин", а Достоевский сказал о Татьяне Ларине, что она "тип положительной красоты и апофеоз русской женщины". Он говорил, что она глубже Онегина и умнее его.

В советское время наступил большой перерыв: в 1919 году храм был закрыт. Но эта традиция возродилась, поэтому в России при многих учебных заведениях стали строить храмы именно в честь Татьяны.

Я уже запутался сейчас в количестве. Когда-то их было 17. Сейчас, может быть, уже больше. Надо посмотреть в поисковиках, какое количество храмов в честь Татьяны при высших учебных заведениях.

Татьянин день считается студенческим праздником, поэтому в храме всегда встречается ректор Московского университета с патриархом. Это объединение науки и религии, науки и веры, объединение Церкви и университета.

Сейчас одного храма стало мало, и при Московском университете строится второй храм в честь Кирилла и Мефодия.

В этом году у нас появилась специфика празднования, чего не было до сих пор. Мы провели большую научную работу, чтобы узнать, какие русские святые заканчивали Московский университет. Насчитали двадцать таких святых.

В основном это новомученики — те, кто пострадали за веру, кто был убит, а потом канонизирован. Среди них есть и иерархии русской церкви, и преподаватели.

Мученик Иоанн Попов преподавал математику на историко-филологическом факультете в течение 16-ти лет. Был расстрелян. Оптинский подвижник Никон Беляев учился на физико-математическом факультете. Московский святитель Филарет — более 40 лет был митрополитом московским и освящал храм.

Таким образом, у нас, помимо мученицы Татьяны, целый собор святых. И на этот Татьянин день мы подготовили три каменных доски с именами святых, которые собираемся вывесить на фасаде Московского университета, — с тем, чтобы люди видели и знали, что среди преподавателей и выпускников Московского университета — 21 святой.

Кроме этого, у нас есть еще 150 подвижников благочестия, тоже связанных с университетом. Речь идет о преподавателях и закончивших университет, которые еще не канонизированы, но многие их них тоже пострадали в прошлом веке.

Среди них — величайшие люди, которых знает весь мир: отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, философ Алексей Лосев. Они тоже пострадали за свою веру.

Сергия Булгакова выслали из России на так называемом философском пароходе. Знаток античности — академик Лосев потерял зрение на Беломорканале. Погибли оба преподавателя университета — бывшие обер-прокуроры Святейшего правительствующего синода — Саблер и Самарин. Один умер от голода в ссылке, другой был расстрелян.

Помимо уже канонизированных святых, есть люди, о которых мы будем просить Архиерейский собор Русской православной церкви, чтобы признать святость этих людей, пострадавших за веру.

В этом году мы освящаем каменные плиты с выбитыми на них именами. В будущем году надеемся выпустить книгу про тех, о которых я уже говорил. Обещал прийти патриарх, если все будем живы-здоровы.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Игорь Буккер

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