Святой Савва Сербский: келья вместо дворца

Отказаться от власти и могущества ради Христа и истины — многие ли способны на такое? Удивительный пример являет святой Савва Сербский, который должен был взойти на престол, но избрал путь скромного инока и дворцу предпочел монастырскую келью. На родине святого Савву глубоко почитают: не став властителем, он стал духовным пастырем своей страны. Его память Православная Церковь празднует 25 января.

Святой Савва родился в то время, когда под твердым и мудрым правлением его отца — великого жупана Стефана Немани Сербия, дотоле униженная в своем политическом и духовном состоянии, начала возвышаться и укрепляться. Став в 1149 году великим жупаном Рашским, а с 1165 года возведенным на престол своего отца Теши, сверженного Византийским императором Мануилом Комниным, Стефан Неманя вскоре расширил свои владения покорением всей Сербии, включая Боснию. После смерти императора Мануила Стефан совсем освободил Сербию от греческой зависимости, присоединив и некоторые территории Византии.

Утверждая свое политическое и военное могущество, Стефан старался вместе с тем о распространении и утверждении в своем Отечестве Православной веры. Он уничтожал оставшиеся языческие капища, воздвигал новые храмы и монастыри, с особой ревностью противодействовал распространению ложных учений, появившихся в то время в большом количестве в Болгарии и Боснии.

Стефан был справедливым правителем и ревностным христианином, его жена Анна, дочь бана Боснийского Стефана Борича, не уступала мужу в добродетелях. У царственных супругов появились дети — Вукан и Стефан, прошли годы, и они пожелали иметь еще одного сына, обратившись с молитвой к Богу, которую подкрепили обетом после рождения просимого сына отлучиться навсегда от супружеского ложа. Молитва была услышана, и благословенным плодом ее стал родившийся в 1169 году будущий святитель Савва, названный при рождении Ростиславом.

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Пятнадцать лет Растко воспитывался под родительским покровом. По мере того как мальчик рос и мужал, все больше и больше проявлялись сокрытые в нем душевные и умственные дарования. Видя это, Стефан Неманя решил, что передаст в будущем управление Сербским государством в руки Растко, полагая, что он станет лучшим правителем, чем его старшие братья. Стефан готовил своего младшего сына для роли мирского владыки, не подозревая, что тот станет владыкой духовным.

Когда юному князю исполнилось пятнадцать лет, он получил от своего отца в удел Захолмскую область (современная Герцеговина), чтобы научиться всем премудростям управления, необходимым для наследника престола. Но богатство и роскошь княжеского двора была чужда душе и уму молодого Растко. Он стал жить своей, обособленной от всякого мирского попечения жизнью, часто посещал храмы, постился, много времени уделял молитве. Когда Растко исполнилось восемнадцать лет, его родители захотели, чтобы он вступил в брак, но в сердце благочестивого юноши жила только одна пламенная любовь к Богу и ревностное желание служить Ему одному. Растко задумался о полном отречении от мира.

Встретив русского инока со Святой Горы Афон, Ростислав тайно уехал в русский Афонский Пантелеимонов монастырь. Отец его, узнав, что сын на Афоне, снарядил целую дружину с верным воеводой и написал письмо правителю области, куда входил Афон. В письме сербский правитель написал, что если ему не вернут сына, он пойдет на греков войной. Когда посланники прибыли в монастырь, Растко был еще в мирской одежде.

Это обрадовало искавших его послов, которые стали его убеждать вернуться к отцу. Они грозили, что если он не сделает этого по доброй воле, то его заставят покинуть Афон силой. Видя настойчивость послов, подкрепленную наличием в их распоряжении военной силы, Растко ответил: "Да будет воля Божия!"

Обрадованные послы устроились отдыхать после долгого пути и обильной трапезы. В это время Растко вымолил у игумена благословение на пострижение в малый ангельский образ. Тотчас юный княжич произнес перед алтарем иноческие обеты, и игумен совершил постриг. Проснувшиеся послы уже ничего не могли сделать. Они забрали с собой только мирскую одежду, остриженные волосы и письмо юного инока к отцу. В письме он просил своих родителей не скорбеть о нем, не считать его погибшим, а лучше молить Бога, чтобы Он даровал ему благополучно совершить путь, на который он вступил. Это случилось в 1186 году.

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Прошли годы. Инок Савва сумел убедить своих державных родителей принять монашество. Отец вместе с сыном подвизался в Ватопедской обители. На Афоне они обновили сербский Хилендарский монастырь, и эта обитель получила звание царской ставропигии. В Хилендарском монастыре преподобный Савва был посвящен в диакона и затем во пресвитера.

Вернувшись затем на родину, святой Савва вместе со своим державным братом святым Стефаном заложили Жичский монастырь в честь Вознесения Господня, призванный стать центром Сербской Церкви.

В 1219 году в Никее на праздник Успения Пресвятой Богородицы Константинопольский патриарх Герман рукоположил архимандрита Савву во епископа с возведением в достоинство архиепископа всей Сербии. При этом преподобный Савва испросил у греческого императора право ищущему достоинства архиепископа быть посвящаемым в Сербии собором епископов, что было очень важно для того времени частых войн между восточными и западными властителями.

В Сербии деятельность Первосвятителя по устройству дел Церкви и отечества сопровождалась многочисленными знамениями и чудесами. Ведя переговоры с венгерским королем Владиславом, объявившим войну Сербии, прославленный небесными знамениями святитель не только доставил желанный мир своему отечеству, но и привел в Православие венгерского монарха. Положив начало историческому существованию самостоятельной Сербской Церкви, святитель Савва способствовал также утверждению сербской государственности. Чтобы укрепить независимое государство сербов, святой архиепископ Савва в 1222 году венчал на царство своего брата Стефана, а после его смерти — и его старшего сына.

Святой Первосвятитель обошел всю землю Сербскую, исправил иноческие уставы по образцу афонских и палестинских, построил и освятил множество церквей, утверждая православных в вере. Завершив свой подвиг на родине, святитель, назначив своим преемником иеромонаха Арсения, рукоположив его во епископа и преподав всем благословение, отправился в невозвратный путь, желая "окончить дни свои странником в земле чужой".

Пройдя всю Палестину, Сирию, Персию, Вавилон, Египет и Анатолию, повсюду посещая святые места, беседуя с великими подвижниками, святитель окончил свое странствие в Тырнове, в Болгарии, в доме родственника царя Иоанна Асена, где с духовной радостью предал свою душу Господу в 1237 году.