Небесная покровительница Татьян и студентов

25 января в России отмечают Татьянин день — праздник, который соединяет в себе множество смыслов. Это и день памяти христианской святой, имя которой носят многие наши соотечественницы, и праздник студенчества, и день, к которому традиционно приурочивают культурные мероприятия, — например, литературные вечера, когда вспоминают о пушкинской Татьяне.

Святая мученица Татиана родилась в III веке в Риме от знатных родителей. Ее отец был трижды консулом и тайным христианином. Достигнув совершеннолетия, Татиана не пожелала выходить замуж, а решила проводить жизнь в девстве. Она была поставлена в церкви диакониссой, то есть занималась социальным служением — навещала заключенных в тюрьмах, ухаживала за больными, помогала готовить женщин к крещению.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере, который правил с 222 по 235 год, Татиану схватили и привели в храм Аполлона. Там ее пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога и принести ему жертву. Как повествует житие, Татиана вознесла молитву Господу Иисусу Христу, и случилось землетрясение, которое разрушило статую Аполлона и часть храма. Житие описывает эту сцену очень красочно: "Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху".

Согласно житию, святая Татиана претерпела множество мучений, которые длились три дня и сопровождались чудесами: лев, которому ее хотели отдать на растерзание, смиренно лег у ног праведной девы и лизал ей ноги, палачи, которым было приказано избивать ее жезлами, падали в изнеможении, как будто невидимая сила избивала их самих, ее тело терзали железными крючьями, но раны исцелялись.

Видя, что никакие муки не могу сломить волю Татианы и заставить ее отречься от Христа, мучители отсекли ей голову мечом. Вместе с Татианой был казнен и ее отец, о котором также стало известно, что он христианин.

Хотя святая мученица Татиана жила и пострадала в Риме, ее почитание получило распространение только в восточной, православной, церкви. Имя Татиана считается одним из "самых русских" — недаром именно его выбрал Пушкин для героини "Евгения Онегина", которая олицетворяет лучшие черты женского национального характера.

Покровительницей российских студентов мученица Татиана стала следующим образом — именно в день памяти этой святой императрицей Елизаветой Петровной было одобрено прошение Ивана Шувалова об открытии Московского университета и подписан соответствующий указ. Позже при университете была устроена домовая церковь в честь святой мученицы Татианы.

В университетском храме святой мученицы Татианы, богослужение в котором было возобновлено в 1995 году, Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В университетской церкви находится частица мощей святой мученицы Татианы, поклониться которой в эти дни всегда приходит множество именинниц.

Кажется, будто в Татьянином дне совместилось несовместимое: если это день воспоминания о жестокой казни девушки-христианки, то почему в этот день принято радоваться? Если это церковный праздник, то как он совместим со студенческим разгулом, шампанским и оливье? Но ничего удивительно в этом нет — с первых веков существования Церкви дни казни мучеников праздновались как дни победы над смертью и радостного соединения со Христом. Студенческие гуляния в этот день, которые берут начало еще в православной царской России, когда утром все университетские студенты шли на литургию, а после обеда шумно отмечали праздник в многочисленных трактирах, доказывают, что Церкви чуждо ханжество и в день памяти мученицы вполне позволительна чаша доброго вина в дружеской компании.

Татьянин день — это праздник, когда радость выпадает не только на долю избранных и правильных, но "свет Христов провещает всех", как гласит надпись на фасаде университетской церкви.