Священномученики: кровь пастырей за Христа

Во все времена Господь посылал своему народу слуг, которые открывали людям его волю. Священство Единого Бога существовало с древней поры, задолго до того, как были посвящены в сан Аарон и Моисей. Пастыри Бога были стражами истины. Порой за это им приходилось отдавать жизнь… Сам Христос упрекал иудеев за убийство между храмом и жертвенником Захарии, сына Варахиина, происходящего из священнического рода. Были такие же священники-мученики и на Руси…

24 декабря 1918 года к Господу отошли несколько людей, вере которых мы можем только удивляться: священномученик Феофан, епископ Пермский и Соликамский, два его пресвитера и несколько мирян. Они погибли от рук безбожников, причем Владыку враги Церкви умертвили зверски: опускали его в прорубь в тридцатиградусный мороз, так что все еще живое тело покрывалось коркой льда толщиной примерно в два пальца. Когда палачам надоело истязать святого, они просто утопили его. За что такая жестокость, учитывая, что любой нормальный человек содрогнется от подобного явления, будь он верующий или атеист? Ведь многих священников тогда оставили в живых и даже позволяли служить. Вопрос только в том, какие пресвитеры были угодны советской власти.

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Если сравнить Владыку Феофана с великими святыми древности, то, наверное, он наиболее похож на пророка Илию. С детства приученный к христианской скромности и аскезе, он запомнился современникам смиренным и суровым постником, но в то же время пламенным по духу человеком.

Сергей вырос настоящим христианином, верным слову Божьему и честным в человеческом слове. Он достаточно долго был "белым" священником и только в 1914 году после смерти своей матушки принял монашеский постриг. И всегда в приходском храме и на архиерейской кафедре священномученик Феофан свято хранил истину и обличал зло. Когда многие пресвитеры пошли на поклон к большевикам себя ради, он резко и без прикрас обратился к ним: "Пастыри Церкви, служители "идеалам христианства" выражают "лояльность"… насильникам и грабителям… Вы должны были как пастыри, как соль земли, как свет миру, высказать свой нравственный суд насильникам…".Священнической кротости и любви будущего епископа, в миру носящего имя Сергея Ильминского, учил его дядя, пресвитер Димитрий. Заставляют улыбаться те любовь и теплота, с которыми архипастырь вспоминал об этом человеке: "С ним-то я и научился делить с народом и радость и горе, встречать церковные праздники Рождества Христова и Святой Пасхи… Целые поколения прошли пред ним в крестинах, свадьбах, похоронах. Но и любит же его народ! Не только прихожане, но и окрестные cела. Овдовев очень рано и оставшись с сыном, да с нами сиротами, он как-то замкнулся в себе, затих, оробел, да таким и остался на всю жизнь. Мужички очень любили своего "папашу", отца духовника. А как стяжалась эта любовь? Он просто был по-евангельски добр и кроток, никогда никого не притеснял, просившему не отказывал и делал все это так же естественно, как светит Солнце или благоухает цветок!".

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Конечно, его слова — камень в огород тем, кто считает подлинно христианским смирением обеление любой гадости и заискивание перед любым неверой. Они — и причина его ужасной насильственной смерти. Но это высказывание выражает истинную суть подвига священномученичества, когда пастырь отдает свою земную жизнь, бросив вызов сатане. Физически служители дьявола (иногда, кстати, и не верящие в существование духа тьмы, но стабильно совершающие угодные ему дела) умерщвляют раба Христова. И тем не менее, эта казнь становится для них Пирровой победой, потому что сам Господь еще не раз опозорит их господина через убитого святого. По молитвенному обращению к священномученикам люди избавляются от многих бед. Они же становятся невидимыми духовниками и наставниками для тех, кто по какой-то причине не может найти духовного отца здесь, на земле.

Неисповедимы пути Господни, и мы не можем дерзко спрашивать его: "Господи, а почему Ты позволяешь убивать своих священников? Почему казнили Киприана, отрубили голову Валентину, живьем зажарили в медном быке Антипу? За что, в конце концов, так жутко погиб в ледяной воде Феофан, епископ Пермский и Соликамский?". Только такие великие праведники, как Иов Многострадальный, могут задавать Богу подобные вопросы.

Но мы можем вспомнить о том, кем должен быть пастырь. Конечно же, образцом для своей паствы. И если бы не явилась вера священномучеников (а ее видно, увы, лишь в таких трагических ситуациях), то не осталось бы ни капли упования на Бога у их чад. И Церковь бы не сейчас не жила — по крайней мере, та ее часть, которая перенесла "красную чуму" и сопутствующие ей массовые казни христиан. Вряд ли Нерон, Максимин и Юлиан Отступник вместе взятые погубили больше исповедующих Христову веру, чем "вожди пролетариата". Последние, кстати, оказались куда хитрее предыдущих: если первые выискивали неугодных с отрядами вооруженных воинов, то большевицкие вожди приучили лишенных Бога людей быть сексотами друг для друга за кусок колбасы. А еще стало выгодно предавать батюшек, коим совсем недавно лицемерно лобызали руку после благословения. Что поделать, когда шкура становится божком, она не терпит конкурентов.

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И тем не менее, пастыри проливали свою кровь, молясь и заботясь о тех, кто отвернулся от них. Владыка Феофан призывал оставшихся верными верных (это не тавтология: верными зовутся все христиане, имеющие право присутствовать на литургии до конца) выходить на крестные хода, возвращая к исповеданию заблудших братьев. Он не боялся даже отстаивать имущество вверенного ему Троицкого монастыря. Как рассказывает житие, на запрос властей о нем епископ Феофан сказал, что боится более Божиего Суда, поэтому без благословения ничего рассказывать не намерен. Становится понятным, за что его так ненавидели и убивали с немыслимой яростью.

Вы все еще колеблетесь в своей вере и не хотите мириться с этим? Прочтите тропарь любому из священномучеников. Ведь Господь и дал нам этих святых для того, чтобы они были нашими учителями духовности. Принятый душой ответ человека, который сумел с достоинством пронести через всю жизнь священнический крест и даже окропить его своей чистой кровью, обязательно поможет. Только прислушайтесь к нему.

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