Феодосий – "отец" общежития для монахов

Православное монашество зародилось как отшельничество. Люди, искавшие духовного совершенства, уходили в пустыню и жили там в уединении, посте и молитве. Спустя десятилетия появилась новая форма монашеской жизни — киновия, или общежитие.

Монахи жили рядом друг с другом, вместе трудились, все имущество было общим. В таких монастырях, во-первых, сами монахи были уверены в том, что случись с ними какое-то несчастье, они не будут брошены и забыты. Во-вторых, у общежительных монастырей появилась возможность помогать множеству нуждающихся.

Основал эту форму жизни преподобный Феодосий Великий, память которого Православная Церковь празднует 24 января.

Преподобный Феодосий, прозванный Великим, родился около 424 года в каппадокийском селении Магариссос, вблизи города Команы, от благочестивых родителей. С молодых лет он был певцом команской церкви, где имел возможность изучить Псалтирь и другие книги Священного Писания. Стремление к уединению и пустынной жизни было заметно в Феодосии еще в юношестве.

В юные годы он направился в паломничество в Иерусалим. Поклонившись святым местам, Феодосий решил поселиться в одном из пустынных монастырей. Вблизи Метопы (ныне Умм-Туба) он нашел монастырь, бывший под управлением учеников святого Евфимия и блаженного Феоктиста, Марина и Луки, и стал жить под их руководством.

Спустя некоторое время Феодосий направился к востоку, в пустыню, и на вершине одного из горных кряжей нашел удобную пещеру. В ней, по преданию, провели ночь евангельские волхвы на обратном пути из Вифлеема. Преподобный Феодосий не сразу приступил к устройству монастыря в избранной им пещере. Для того, чтобы руководить другими, нужно сперва самому пройти этот путь, поэтому будущий светильник Церкви долгое время жил в уединении.

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Когда вокруг пещеры Феодосия начали селиться другие подвижники, они нашли в нем уже опытного руководителя. В затруднительных случаях он не стыдился признаться в своем несовершенстве и обратиться за советом к вифлеемскому киновиарху Маркиану. На первых порах своего существования киновия Феодосия готовила иноков для жизни в Лавре Саввы Освященного. Затем, получив от патриарха Саллюстия сан архимандрита, преподобный Феодосий сделался самостоятельным киновиархом всей пустыни. С этого времени любой человек мог прийти к нему в монастырь и остаться там навсегда.

Основатели новых палестинских монастырей обычно брали за образец одну из раньше существовавших обителей. В житии Феодосия нет указаний на такое подражание. Местность, избранная для монастыря преподобного Феодосия, резко отличается от местоположения большинства палестинских лавр: вместо каменных пустынь, мы видим здесь открытую горную возвышенность с плодородной почвой. Подвижники этой киновии (общежительного монастыря) должны были соединять созерцательную жизнь с трудолюбием. На них лежала забота не о личном только совершенствовании, как у лаврских монахов, но и о духовном преуспеянии ближних. Жизнь киновитов не имела такого характера замкнутости и строгого уединения, как в лаврах.

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Устраивая свой монастырь, преподобный Феодосий, наряду с жилищами для монахов, возводил здания для бедных и нуждающихся. Бедняки были для него предметом такой же заботы, как и братия. Слух о щедрой благотворительности киновии Феодосия распространился по всей Палестине, и множество нуждающихся стекалось в нее отовсюду. Особенно щедрым был Феодосий в голодные годы. Принимать всех приходящих за помощью было правилом его монашеского устава, которое соблюдалось неукоснительно.

Достигшая в монастыре Феодосия окончательного развития киновиальная форма жизни привлекала гораздо больше подвижников, чем Лавра Саввы Освященного. Число киновитов доходило до семисот, а Великая Лавра во времена своего расцвета насчитывала не более ста пятидесяти подвижников. В состав братии Феодосия входили монахи самых разнообразных национальностей. Пришлось даже построить внутри монастыря несколько церквей: для греков, для грузин и для армян.

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Во время правления Восточно-Римского императора Анастасия с его поддержкой стала крепнуть монофизитская ересь, согласно которой, Иисус Христос обладал лишь божественной природой, а человеком только "казался". Снова начались гонения на православных христиан, исповедующих, что в Христе сочетаются две природы: божественная и человеческая, что Спаситель является "совершенным Богом и совершенным человеком" одновременно.

Преподобный Феодосий твердо встал на защиту Православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все осужденные Вселенскими Соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Тогда преподобный, оставил обитель, пришел в Иерусалим и в Великой церкви, став на возвышении, возгласил во всеуслышание: "Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема". За этот смелый поступок он был сослан в заточение, но после смерти императора возвратился оттуда.

Скончался преподобный Феодосий 11 января 529 года, на 105 году от рождения. Последние три дня пред смертью он поучал братию словами любви и кроткого снисхождения, какие они неоднократно слышали от него и раньше. В день его погребения громадная толпа монахов и мирян спешила коснуться его тела; многие отрезали часть его одежд, чтобы иметь что-либо в знак памяти о почившем.