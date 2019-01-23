Зачем, кому и для чего нужна укроцерковь

Россия для Запада не просто страна, а центр чуждой православной цивилизации, к которой относится и православная Украина. Поэтому враждебные действия Запада никогда не прекратятся. Поэтому и нам надо жестко действовать, чтобы не дать разрушить православную цивилизацию на Украине, сказал в видеостудии "Правды.Ру" настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, член общественного совета Союзного государства России и Белоруссии, протоиерей Всеволод Чаплин.

Бандеровские власти с Варфоломеем реализуют давний план США — поссорить Украину с Россией. Новая религиозная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — канонически абсолютно незаконная. Если проект будет развиваться, проповеди раскольников превратят еще больше украинцев в злейших врагов России, заметил в интервью "Правде.Ру" отец Всеволод.

Россия совершила две ошибки: не применила силу против бандеровцев, когда этого требовала ситуация на востоке Украины, и жестко не остановила раскольника Варфоломея. Надо было не письма ему с просьбами писать, а жестко изобличать перед православным миром. Поэтому теперь происходит беспрецедентный в наше время захват храмов и религиозное насилие.

Рада в четверг, 17 января, приняла закон, позволяющий изменять юрисдикции религиозных общин. Это может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов. Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав религиозной организации. Это будет сделано методом "карусели" с помощью радикалов.

Прихожанам вместе с пастырями в таком случае придется покинуть здание церкви, отошедшей раскольникам, чтобы не предать веру и не лишиться Божьей благодати. Спасти православие и Россию можно, по мнению Всеволода Чаплина, работой с автокефальными Церквями по признанию ПЦУ раскольнической и жесткими действиями светских властей России по прекращению всяких экономических связей с киевским режимом.

— Отец Всеволод, автокефалия украинским раскольникам от Византийского патриарха — получение томоса — стала началом отъема церквей и храмов у приходов Русской православной церкви, которая уже давно предоставила гораздо большую самостоятельность Украинской церкви, просто сохранялось неразрывное духовное единство верующих.

Теперь встал вопрос, как нам на это надо реагировать. Ведь мы не можем так просто смотреть, как погибает то, что объединяет нас ментально, как издевается над нашими братьями и сестрами антинародный режим, который хочет подчинить себе духовную сферу, уничтожить достояние и связь славянских народов. Этот план, вероятно, вызревал у украинской власти давно. Почему так важно для бандеровской власти уничтожить Русскую православную церковь на Украине?

— Этим планам уже несколько веков. По крайней мере, в течение всего XX века и в конце XIX австро-венгерские и польские власти делали все, чтобы оторвать православных людей Украины от Москвы и всей России, сделать их антимосковской, антироссийской силой. Это делалось через экуменизацию, через объединение с католиками, при помощи политических манипуляций и всеми другими возможными способами.

На эту тему есть масса документов. Вековая мечта Запада — сделать Украину врагом России, направить очень сильный, верующий, консервативный украинский народ, в том числе на уровне проповеди, молитвы, богослужения, на антимосковскую деятельность, на антироссийские эмоции и действия. Увы, сейчас это получается.

Получается несмотря на то, что мы многажды предупреждали, и ваш покорный слуга предупреждал, особенно после последнего Майдана в 2014–2015-х годах, что нет ни единого повода расслабляться и ни единой нет возможности договориться с этим злом. Не в том даже дело, что Порошенко или кто-то являются людьми, мягко говоря, скрывающими за улыбками очень политическую программу… Дело не в этом.

Они, на самом деле, марионетки, пешки. Стоит за этим Запад, который ту самую мечту об отрыве Украины от России сегодня пытается продавить через жесткие действия. А эта мечта была у очень многих сил, включая Гитлера. Сейчас она есть у Евросоюза и НАТО, а прежде всего — американской контрэлиты.

Я не уверен, что эта игра так интересна Трампу. Но, кроме Трампа, есть и иные силы, которые очень жестко настроены на многодесятилетние антироссийские игры. Против нас здесь работают не план Порошенко и не какие-то непонятные деятели, которых мы видим на украинских телеэкранах.

Против нас работает вечный враг России — мировые богоборческие элиты, которые очень боятся нас, потому что мы — непокоренные и, может быть, последний непокоренный православный народ, да к тому же обладающий большой военной мощью. Поэтому им очень важно нас разделить, обложить со всех сторон враждебными силами.

И, к сожалению, религиозный фактор здесь один самых действенных. Одно дело — телепропаганда, которая, как правило, все-таки не доходит до сердец, умов и душ. Всякие речи дурацкие, ток-шоу — просто шум и пустые хлопоты. И совсем другое дело, когда на проповеди, с молитвой, на богослужениях будут впихивать мысль о том, что мы и есть тот главный враг, которого нужно истребить. Вот к этому они и ведут дело.

— Это страшно.

— И сейчас будут отниматься храмы. Конечно, они идут делать все, чтобы Церкви, которая находится в духовном единстве с Русской церковью, не было бы на Украине. Хотя вообще сама постановка этого вопроса совершенно абсурдна, если брать духовные вопросы.

Мы в семинарии учились вместе с украинскими ребятами, их даже в какие-то моменты было больше, чем нас — великороссов, — потому что был очень сильный призыв в священство именно с Украины, особенно с Западной. В Смоленске, где я очень часто бывал в 80-90-е годы, значительная часть священнослужителей были с Украины. Именно в Смоленске я выучил украинские колядки, которые до сих пор с тем или иным успехом могу спеть.

Для всех нас, с детства живущих в России людей, Антоний и Феодосий Киево-Печерские — очень почитаемые святые, ведь они основатели нашего русского монашества. Почаевская икона Божьей матери (Почаев — это Западная Украина) — очень почитаемая святыня в Москве и по всей России. И на Украине Серафим Саровский, Сергий Радонежский и другие великорусские святые также очень почитаемы.

— И все святые у нас одинаковые, да?

— Да. Это одно культурное и духовное пространство. Это одно пространство молитвы. Киев, Новгород, Псков и другие наши древние города и земли при князе Владимире были частью одной русской земли, одной Руси. Посмотрите на карту, которая есть в историческом музее. Это одно и то же — одно политическое, культурное и духовное пространство при всех противоречиях, которые и тогда были между князьями.

В том храме, где я служу, есть список с Песчанской иконы Божьей матери. Она была явлена в городе Изюм, это ныне Харьковская область, тогда этот город был частью Белгородской епархии. Это наш нынешний российский Белгород. Там был один из самых ярких деятелей на церковной ниве — святитель Иоасаф. Он родился на Полтавщине, потом очень долго жил в Киеве, там был монахом, преподавателем в духовной академии.

Потом он был наместником в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье. Потом он принял архиерейский сан в Санкт-Петербурге и был направлен в Белгород. Его епархия распространялась, в том числе, и на Харьковскую область. В городе Изюме была найдена эта икона, и она потом была одним из наших главных символов. В годы Первой мировой войны она находилась в войсках. Вот одно пространство, одна страна.

— А сейчас будут пытаться это все предать забвению, уничтожить…

— Да. Сейчас нам пытаются сказать, что мы якобы всю жизнь были чем-то не только разным, а противоположным.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, член общественного совета Союзного государства России и Белоруссии, протоиерей Всеволод Чаплин. Источник фото: "Википедия"

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