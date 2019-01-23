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Автор Ольга Гуманова

Если супруг - не верующий, но любящий...

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Приходя к вере, люди часто по-новому начинают оценивать свой брак, если уже в нем состоят, или пересматривают планы устройства личной жизни, если на тот момент они одиноки. Как быть, если вторая половина не разделяет твоих духовных стремлений? А если ты пока не связан брачными узами, важно ли учитывать при поиске спутника жизни религиозный фактор?

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Подавляющему большинству людей, даже далеких от христианства, хорошо известны слова, сказанные апостолом Павлом: "…неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим". Эти слова, вырванные из контекста как Нового Завета, так и учения Церкви в целом, часто пытаются приводить как доказательство того, что христианам якобы позволительно выбирать себе в спутники жизни человека любого вероисповедания или неверующего. Но на самом деле это далеко не так.

Если изложить отношение Церкви к смешанным бракам кратко, то оно таково: в случае, если люди вступили в брак до крещения, а потом один из них решил стать христианином, а второй не уверовал во Христа и не пожелал присоединиться к Церкви, но в то же время не имеет к своей христианской второй половине претензий и не желает с ней развода, то такой брак нужно стараться сохранить. Всеми любимая цитата из первого послания апостола Павла к Коринфянам описывает как раз такой случай. Вот как объяснял это место в Писании раннехристианский философ и писатель Тертуллиан: "Совершенно ведь ясно, что этот текст имеет в виду тех христиан, которые уверовали, уже состоя в браке, что доказывают слова: "если какой брат женат на неверующей". Он не говорит: "взял в жены неверующую". Он хочет сказать, что женатый на неверующей и только что сам обращенный должен оставаться с женой; иными словами, новообращенные не должны думать, что обязаны расстаться с женами, которые сделались для них чуждыми в вере".

Аналогичным образом толкует эти слова и блаженный Феофилакт Болгарский: "Рассматриваемую заповедь апостола относи к тому только случаю, если муж и жена соединились браком, когда оба еще находились в неверии, но после та или другая сторона обратились к вере. Ибо если прежде только один муж был неверным или только одна жена, то верной половине вовсе не позволялось вступать в брак с неверною: это видно из слов апостола; ибо не сказал он: если кто пожелает взять неверную, но "аще кто имать".

Именно такое понимание слов апостола Павла Церковь утвердила и в 72-м правиле VI Вселенского Собора. Оно гласит: "Недостоит мужу православному с женою еретическою браком совокуплятися, ни православной жене с мужем еретиком сочетаватися. Аще же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитати нетвердым, и незаконное сожитие расторгати. Ибо не подобает смешивати несмешаемое, ниже совокупляти с овцой волка, и с частью Христовою жребий грешников. Аще же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен. Но аще некоторые, будучи еще в неверии, и не быв причтены к стаду православных, сочеталися между собою законным браком: потом един из них, избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался во узах заблуждения, не желая воззрети на божественные лучи, и аще притом неверной жене угодно сожительствовати с мужем верным, или напротив мужу неверному с женою верною: то да не разлучаются, по божественному апостолу: святится бо муж неверен о жене, и святится жена неверна о муже верне (1 Кор. 7, 14)".

В то же время, своим чадам, на момент крещения не состоявшим в браке, Церковь предписывает выбирать в супруги только христианина. "Только в Господе", — дает совет относительно выбора спутника жизни молодым вдовам апостол Павел. Брак же христиан с людьми, не принадлежащими к Церкви, ранние отцы осуждали в самых резких выражениях. "…Христианка, вступающая в брак с неверующим, делается служительницею диавола. Как может она остаться христианкою?" — писал Тертуллиан. Священномученик Киприан Карфагенский считал, что такие браки вызывают "гнев Божий". Совершенно неполиткорректно с нашей точки зрения высказывался о смешанных браках и святитель Иоанн Златоуст. Он писал о том, что неверующий "чужд верному. Он не имеет ни одной и той же с ним главы, ни одного и того же отца, ни того же города, ни пищи, ни одежды, ни дома; но все у них раздельно. У одного все на земле, у другого — на небесах. У этого царь Христос; у того — грех и дьявол. У этого пища — Христос; у того — гниль и тление. Да и одежда у этого — Владыка ангелов; у того — дело червей. У этого город — небо; у того — земля. А если у нас нет с неверными ничего общего, то скажи мне, в чем же нам иметь общение с ними? Произошли и мы через те же муки рождения и произошли из одного чрева? Но и этого недостаточно для ближайшего родства. Итак, постараемся сделаться гражданами горнего града".

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До середины ХХ века вопрос о браке христианина с неверующим даже не поднимался: к Церкви, хотя бы формально, принадлежали все. Актуальным он стал лишь после большевистских гонений на Церковь, когда верующих оставалось мало, а молодежь среди них составляла совсем незначительную толику. Но даже в эти годы опытные духовники, такие как, например, причисленный к лику святых протоиерей Алексий Мечев, не советовали своим духовным чадам искать жениха или невесту в безбожной среде. А протоиерей Владимир Правдолюбов, происходящий из известного священнического рода, несколько человек из которого были канонизированы как новомученики и исповедники, говорил своим прихожанкам, что лучше остаться "вековушкой", чем пойти замуж за жениха, который не верует и не хочет венчаться.

Если в годы гонений верующие молодые люди часто стояли перед дилеммой "брак с неверующим или одиночество", то сегодня такой проблемы нет. Шансы встретить спутника жизни среди единоверцев невелики разве что у женщин после шестидесяти, и то исключительно потому, что мужчин до этого возраста доживает гораздо меньше, чем представительниц прекрасного пола. Люди же, пока еще не достигшие пенсионного возраста, могут познакомиться друг с другом в различных дискуссионных клубах, паломнических поездках, волонтерских группах. В конце концов, к их услугам интернет, где многообещающее знакомство может начаться с банального богословского спора по поводу "одного места из блаженного Августина".

Конечно, единство супругов в вере не служит гарантией от любых семейных проблем, но позволяет значительно сократить их число. По крайней мере, в полностью христианской семье не станет спорным вопрос о том, как провести вечер субботы или утро воскресного дня, держать ли дома иконы, крестить ли детей и освящать ли квартиру. Соблюдать посты тоже гораздо удобнее вдвоем. Так что к советам святых отцов, в том числе неполикорректным, есть смысл прислушаться.

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Темы вера брак семья религия верущие Церковь супруги венчание православие
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Православие
Если супруг - не верующий, но любящий...
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