Нечаянные радости для грешного мира

22 декабря Православной церковью празднуется не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы — матери пророка Самуила. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее — то, что помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, почти потерявших надежду обрести счастье в жизни. В материнстве, в исцелении, в благоустроении.

В древнеславянском языке слово "нечаянная" имеет несколько другой оттенок значения, чем в современном русском. Если мы обычно употребляем его, имея в виду нечто случайно получившееся, безо всякого умысла, то там оно, происходящее от глагола "чаять" (ждать), значит "то, чего не ожидали". Действительно, люди, даже святые и праведные, часто не ждут от Бога чудес, и далеко не всегда по маловерию.

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Просто человек, постепенно достигающий святости, яснее видит свои недостатки и поэтому называет себя грешным и недостойным вполне искренне. Так же, как, скажем, больной алкоголизмом выздоравливает лишь после осознания себя именно больным, зависимым, а не просто выпивающим от скуки. Блаженный грешник, обретая духовное видение, осознает, что его проблемы не случайны, даже если возникли они не по грехам его или его предков. Возможно, Бог таким образом испытывает, может быть, болезнь или проблема защищает человека от чего-то еще более страшного; вероятны и другие причины. И, полагаясь на Господа, верующий это понимает и принимает, учится воспринимать свою беду как неминуемо должное. Это не значит, что он перестает молиться и просить, чтобы неприятность миновала. Но главное — душа предварительно смирилась, постигла, что Бог ничего зря не дает и о своей справедливости никогда не забывает. И тогда она неожиданно получает свою Нечаянную Радость, с лихвой компенсирующую прежние страдания и проблемы.

Так было с благочестивой супружеской четой Иоакимом и Анной, беспорочно соблюдающей Закон Божий, но в глазах многих окружающих кажущейся проклятой. Почему? Дело в том, что долгое время Всевышний не посылал им детей. А люди всегда склонны оценивать события субъективно и предвзято: ага, ты не имеешь благословения, о котором написано, значит, такой из тебя Иудей (христианин, подвижник — нужное подчеркнуть). Но не все было так просто, как могло показаться назаретским кумушкам-сплетницам и прочим местным "праведникам". На самом деле Господь просто испытывал их якобы незаслуженным наказанием, открывающим внутреннее состояние человека.

Даже святые не безгрешны. Наверное, иногда и святого Иоакима выводила из себя необъективность и глупость обсуждающих их с Анной горе, и его праведная жена плакала от отчаяния — ведь каждая нормальная женщина, тем более благочестивая, мечтает о материнстве. Но они не отчаивались и надеялись на Бога, а это в такой ситуации самое главное. Даже когда некий священник Рувим не допустил будущего отца Пресвятой Богородицы приносить жертву, потому что считал его по причине бесплодия проклятым и недостойным, святой не стал по примеру наших конфликтующих с духовенством современников с ним скандалить. Он удалился и поселился отдельно для молитвенного подвига, в то время как его жена Анна также постилась и молилась дома, искренне обратившись к Богу с просьбой о ребенке. Вскоре явившийся Ангел сообщил обоим о том, кем станет их будущая дочь, перед образами которой когда-нибудь станут молиться миллионы людей.

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И праведная пара снова встретилась в Иерусалиме, где зачала и родила, без преувеличения, Нечаянную Радость этого мира. Иоакиму в то время было уже далеко за 70, Анне — за 60…

Другой пример искренней молитвенницы, заслужившей свою Радость вопреки всем обстоятельствам, — пророчица Анна, мать Самуила, судьи Израилева, жившая в 1100 году до Рождества Христова. Ей, наверное, было еще хуже, чем Анне из Назарета. Ведь праведный Иоаким оставался верен своей жене, разделяя с ней все скорби сложившегося положения, а отец пророка Самуила привел в дом другую жену, Феннану, способную рожать. Его супруга была вынуждена терпеть оскорбления и унижения не только от посторонних, но еще и в собственном доме — "крепости" для женщины. Но она не упала духом, а стала молить о помощи того, кому подвластны любые чудеса. И Бог услышал скорбящую Анну, послав ей помимо великого сына, Самуила еще несколько сыновей и дочерей. Кстати, именно песнь Анны пророчицы звучит в ирмосе третьей песни православных канонов — в знак победы над врагами, видимыми и невидимыми.

Правду говорят, что меняются исторические декорации, века, обычаи, а вот человеческая натура одна и та же во все времена. Суровые испытания, пережитые праведными богооотцами и пророчицей Анной, близки и понятны многим людям разных времен. Кого-то тоже осуждают, кого-то предают, кто-то никак не может дождаться ответа Бога на свой вопрос… Но все втайне надеются на Нечаянную Радость, которая однажды все-таки придет. И потому не случайно Господь дал земным грешникам икону своей Пресвятой Матери, называющуюся именно так — "Нечаянная Радость".

История появления образа такова. Один человек, одержимый плотской страстью (как говорят сейчас, с чрезмерно развитым и плохо сдерживаемым либидо), по привычке молился перед иконой Богородицы, и вдруг с ужасом увидел на теле Богомладенца кровоточащие язвы. На вопрос, кто это сделал, Пречистая ответила: "Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего". Он был поражен услышанным (видимо, недооценивая раньше значимость своих поступков) и стал изо всех сил молить Владычицу помочь ему избавиться от страсти блуда. Наконец, после многих слез и трудов, этому юноше, которого церковное Предание именует "человек некий беззаконный" было даровано прощение грехов. Та самая, вожделенная, Нечаянная Радость. В память об этом чудесном происшествии и был написан образ, на котором кающийся простирает руки к Всецарице с надеждой на свое исправление.

Господу небезразличны все — и обиженный праведник, и грешник, сохранивший хотя бы каплю совести. По молитвенному заступлению своей матери Он всегда простит и защитит. Для этого нужно очень немного — всецело Ему довериться…