Всегда ли Богу угодна милостыня?

Мы любим повторять, что в вере главное, чтобы человек был добрым, имел Бога в душе и проявлял милосердие. Это действительно немаловажно, но стоит помнить об одном: человек после грехопадения не имеет дара видеть истинную суть вещей. Даже если мы уверены в том, что мы куда добрее окружающих, в глазах Бога это далеко не всегда выглядит именно так.

В древности произошел один случай, показательно это иллюстрирующий. Он записан в книге проповедей удивительного старца нашего времени, архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые собрали и упорядочили его почитатели. Батюшка рассказывал эту историю своим духовным чадам так: "Вот вам пример, происшедший во дни преподобного Александра Свирского. На освящении одного храма во имя Святой Троицы, преподобный после молебна собирал от богомольцев жертвы на храм. Один крестьянин, по имени Григорий, тоже хотел подать от себя что-то. Но преподобный не принял жертвы. Два или три раза пытался Григорий положить свой дар в епитрахиль преподобного. Но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку и наконец сказал: "Рука твоя смердит, ты бил ею мать свою и тем навлек на себя гнев Божий". "Что же мне делать?" — спросил Григорий. "Ступай, испроси прощения у матери своей и впредь не смей оскорблять ее".

Конечно, вряд ли среди наших читателей найдутся такие, кто посмел бы ударить кого-нибудь из собственных родителей (по крайней мере, очень хочется в это верить). Хотя, к сожалению, такой грех происходил во все времена. Но ведь все заповеди Господни одинаково святы и одинаково важны, и нарушение каждой из них является преступлением перед Богом. Так неужели доброе дело каждого, кто тяжко согрешил хотя бы против одной, обречено на отвержение Творцом и Его святыми, как было с крестьянином Григорием?

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя хотя по одной причине: грешник грешнику рознь. Безусловно, "нет праведного" ни одного и, если бы Всевышний не принимал жертвы ни от кого из немощных и оступившихся, то кто бы спасся? Никто, наверное. Но спасались ведь… Женщина, которая оказала милосердие, совершила не менее тяжкий, смертный грех блуда. В ветхозаветное время за блуд били камнями точно так же, как за оскорбление родительской чести. Тем не менее, Христос принял ее приношение, тогда как жертву Григория через своего служителя отверг. В чем же здесь дело?

Можно торопливо сделать нелестный для святого подвижника вывод: дескать, поведение преподобного Александра противоречило заповеди Христа, потому что Он всех принимал, а Его слуга как-то спроизвольничал. Но это было бы несколько поверхностное заключение. Все дело в том, что преподобный вряд ли говорил бы опозоренному жертвователю пойти извиниться перед матерью, если бы тот сделал это ранее. А блудная жена, пришедшая оказать милость Мессии, не только помазала Его к погребению, но и умыла ноги Спасителю собственными покаянными слезами. Теми самыми, с которыми Григорий не спешил броситься к ногам обиженной женщины, давшей ему жизнь, и сказать ей: "Прости, мамочка…".

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Для человека факт оказания милостыни, благотворительность, материальная помощь — это сам поступок. Мы привыкли считать, что добрый тот, кто делает нечто доброе. Для Господа же немного по-другому. Он Сам однажды говорил о Себе пророку Самуилу: "Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце" (1 Цар. 16:7). Для Всевышнего настоящая милость состоит не в количестве денег, пожертвованных на добрые дела, и даже не в том, чтобы это делалось с улыбкой на лице. Главное — соответствие внутреннего состояния тому, что человек делает внешне. Преображение искренним милосердием сущности грешника из падшей в святую. Ту, которая с каждым днем ненавидит грех все больше.

Яркий пример этому — "вечная Сонечка" Достоевского, блудница, каждый день искренне кающаяся в своем грехе перед Богом и даже не думающая о том, чтобы себя оправдать. Была ли угодна Господу ее жертва, получение "желтого билета" проститутки, чтобы только прокормить сводных братьев и сестер? Сам блуд, безусловно, нет, потому что Святой Израилев ненавидит любой грех, но то искреннее милосердие, которое было в душе Сони Мармеладовой, стало поводом к ее оправданию. И дальнейшая жизнь Сони с Раскольниковым на каторге, где заключенные называли ее за добрые дела нежной и болезной матерью, свидетельствует о большем: Бог благословил ее на дела милосердия. И великий христианский классик в судьбе своей героини отразил то, о чем писал в свое время святитель Григорий Палама: "Проявим дело любви к нашим братьям во Христе (принесем эту превосходную жертву — милость, которой жаждет от нас Господь), оказывая ее нуждающимся, обращая на правый путь заблуждающихся, какое бы ни было это заблуждение, какая бы это ни была нужда, заступаясь за обиженных, поддерживая лежащих в немощи, будь то страдающие по причине видимых врагов или болезней или по причине злых духов и страстей бесчестия, посещая заключенных в темнице, а также перенося поступающих против нас и угождая друг другу (в страхе Божием), хотя бы кто и имел на кого неудовольствия, потому что и Христос угождал нам всеми способами: делами и словами".

Поступок Сони Достоевского, жизнь после покаяния как милостыня другим заблудшим, — это великий подвиг, на который не каждый из нас, грешных, способен. Но мы, тем не менее, можем постараться хотя бы приблизиться к нему. Среди нас ведь нет ни одного, кто не смог бы подать милостыню, даже если нет ни копейки на благотворительность. Но не зря подсказывает верующему преподобный авва Дорофей: "… если ты не можешь давать столько, как богачи, влагавшие дары свои в сокровищницу, то дай две лепты, подобно убогой вдовице, и Бог примет это от тебя лучше, чем дары богатых (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2). Если и того не имеешь — имеешь силу и можешь служением оказать милость немощному брату. Не можешь и того? Можешь словом утешить брата своего. Итак, окажи ему милосердие словом и услышишь: "Не выше ли доброго деяния слово?" (Сир. 18, 17). Если же и словом не можешь помочь ему, то можешь, когда огорчится на тебя брат твой, оказать ему милость и потерпеть во время его смущения, видя его искушенным от общего врага, и вместо того, чтобы сказать ему слово и тем более смутить его, ты можешь промолчать, этим окажешь ему милость, избавляя его душу от врага. Можешь также, когда согрешит перед тобою брат твой, помиловать его и простить его грех, чтобы и тебе получить прощение от Бога, ибо сказано: "Прощайте, и прощены будете" (Лк. 6, 37). И так ты окажешь душе брата милость, прощая его грех против тебя, ибо Бог дал нам власть прощать друг другу согрешения, случающиеся между нами, если захотим; и, таким образом, не имея, чем оказать милосердие телу, ты помилуешь его душу".

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Мы все ошибаемся в суждениях о себе самих, и еще больше — о других людях. Хвалим благочестивого на вид человека, опускающего на службе в храмовую тарелочку деньги, а ведь он может оказаться новым Григорием, которого прогнал от себя когда-то прп. Александр Свирский. Осуждаем какую-то "никчемную шлюшку", но вдруг это замечательный милостивый человек, оступившийся, чтобы помочь другому. Не стоит судить вообще. Лучше пытаться оказать всем хотя бы ту милость, которую упомянул старец Дорофей: добрым словом, прощением, снисхождением. Хотя бы пытаться…

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