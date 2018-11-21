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Автор Юрий Носовский

Возможно ли телевидение без соблазнов?

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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Однако отношение к этому институту со стороны Православной церкви далеко не однозначное, хотя сегодня оно мягче, чем, скажем, 20 лет назад. В чем причина подобной настороженности? Есть ли в ней рациональное зерно? И стоит ли самому телевидению прислушаться к мнению духовных лидеров?

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Отношение Церкви к телевидению за последние четверть века свободной деятельности РПЦ однозначным не назовешь. Во многих монастырях, от Троице-Сергиевой Лавры в 1990-х годах до Почаевской Лавры и поныне — просмотр телевизора считался однозначным грехом мирянина, требующим покаяния. А на обложке некоторых брошюрок, правда, обычно не благословленных к выпуску священноначалием, нередко можно встретить стилизованную картинку: демоническая рожа смотрит с телеэкрана на доверчивого телезрителя.

Со временем руководство Русской Православной Церкви определилось со своим отношением к телевизионной индустрии. Так, в Основах социальной концепции РПЦ, принятых в 2000 году, отношениям Церкви со СМИ была посвящена отдельная глава. В частности, в ней говорится следующее:

— XV.1. Средства массовой информации играют в современном мире все возрастающую роль. Церковь с уважением относится к труду журналистов, призванных снабжать широкие слои общества своевременной информацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней сложной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно основываться не только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с распространением зла, греха и порока.

Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание людей, особенно подрастающего поколения. Журналисты и руководители средств массовой информации обязаны помнить об этой ответственности.

XV.2. Просветительная, учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой информации, способными нести ее послание в самые различные слои общества. Святой апостол Петр призывает христиан: "Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Пет. 3. 15).

Любой священнослужитель или мирянин призваны с должным вниманием относиться к контактам со светскими СМИ в целях осуществления пастырского и просветительского делания, а также для пробуждения интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и христианской культуры. При этом необходимо проявлять мудрость, ответственность и осмотрительность, имея в виду позицию конкретного СМИ по отношению к вере и Церкви, нравственную направленность СМИ, состояние взаимоотношений церковного Священноначалия с тем или иным органом информации.

Православные миряне могут непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности они призваны быть проповедниками и осуществителями христианских нравственных идеалов. Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению человеческих душ, должны подвергаться каноническим прещениям в случае их принадлежности к Православной Церкви.

Что ж, основные приоритеты в церковном отношении к СМИ, включая телевидение, расставлены. Другое дело, что каждый читатель сам может судить, сколь далеко продвинулось за прошедшее время соответствие содержания голубых экранов к обозначенным в документе ценностям.

Кстати, кроме упоминания о конкретно "христианских ценностях" цитированный отрывок мог бы служить выражением ценностей и общегуманистических. "Концепцию" нельзя обвинить в "обскурантизме", узости мышления и взгляде с "церковной колокольни". Но все это мало помогает осуществлению подобных идеалов в реальном телевещании.

Возьмем, например, пропаганду насилия, вражды и ненависти. Теоретически на российском ТВ все это не допускается. Но многое из этого можно сделать и опосредовано. Ведь как показать сериал о героической борьбе полиции с преступниками без головокружительных погонь, жестоких драк, и стрельбы с морем крови и кучей трупов? Пусть эти трупы принадлежат злодеям — но зрители вместе с героями все равно сжимают зубы, и мысленно нажимают на спусковой крючок пистолета или автомата. А заодно и подсознательно приучаются к мысли "хороший враг — мертвый враг". Что мало соответствует евангельскому "любите врагов Ваших".

Конечно, Церковь не выступает в духе толстовства за "непротивление злу насилием". Но и за романтизацию и героизацию пусть даже вынужденной силовой борьбы со злом она не выступает тоже. Потому, что зло — даже если это "меньшее зло" — все равно остается злом.

Ну, а если говорить о "греховной эксплуатации человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях" — то остается лишь горько улыбнуться. Да современное коммерческое телевидение просто не может существовать иначе, как не эксплуатируя эти самые "человеческие инстинкты"! Причем именно в коммерческих целях — для получения максимальной прибыли.

Возьмем, например, рекламу — двигатель прогресса. Ее основное действующее лицо, как правило — красивая девушка, обворожительно улыбающаяся зрителю с выражением, как будто собирается подарить ему свою вечную любовь. А самому зрителю в качестве ответного шага надо сделать самую малость — купить тот или иной товар. Тогда он, якобы, получит радость — сравнимую с любовью прекрасной дивы.

Но это еще цветочки. А еще по ТВ показывают "ягодки" — "клубничку", эксплуатирующую "основной инстинкт" в эротике, нередко на грани порно. Конечно, такие фильмы и передачи идут обычно за полночь, и вроде бы они для взрослых. Однако Церковь равно отрицательно относится к пропаганде блудного греха что среди детей, что среди их родителей.

И даже чисто новостные программы в христианском отношении далеко не безупречны. Медики из США установили: в случае, если больные перестают смотреть общедоступные телевизионные программы, они выздоравливают намного быстрее. Впрочем, об этом говорил еще профессор Преображенский из "Собачьего сердца" Булгакова: "Никогда не читайте советских газет — особенно, перед обедом". Жаль, конечно, что реальность либеральных СМИ далеко переплюнула по провоцированию стрессов у аудитории самые "нервные" издания из коммунистического прошлого.

Что самое печальное, даже государственные телеканалы вынуждены следовать указанным принципам. Не из-за погони за прибылью — их финансирование мог бы обеспечить и бюджет. Просто понятия "рейтинг" и "влиятельность" на телерынке — синонимы. Если изгнать из эфирной сетки эротику, жареные факты, программы "из жизни привидений", насилие и прочее подобное, большинство зрителей просто переключится на каналы, где все это есть.

Ведь телевидение выступает в роли слуги по принципу: "Чего изволите?". Главным "заказчиком" являются именно зрители, а их запросы часто весьма далеки и от христианской, и от общечеловеческой нравственности. Но от этого, разумеется, не легче тем, кто "не изволит" потворствования греховным страстям и хочет оградить от них себя и своих детей. Для которых все это, увы, нередко приобретает сладость запретного плода.

Подытоживая, можно сказать, что отношение Церкви к телевидению — такое же, как и к любому другому институту, явлению или предмету окружающего мира. Сами по себе они, как правило, нейтральны — как тот самый нож, которым можно и резать хлеб, и наносить смертельные раны.

Так что конкретных рекомендаций о допустимости просмотра тех или иных каналов РПЦ не дает. Просто каждый верующий должен находить для лично себя золотую середину между заповеданным апостолом Павлом принципом "все познавайте — доброго держитесь" и христианской аскетической практикой ограждения себя от искушений и соблазнов мира.

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Дамир Халилов о телевидении
Темы грех эротика насилие Церковь соблазн телевидение нравственность человеческие инстинкты
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Актуальная аналитика
Православие
Возможно ли телевидение без соблазнов?
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