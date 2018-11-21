День ангела каждого из живущих

21 ноября — особый день. Говорят, это день ангела каждого из нас, ведь Православная церковь чествует архангела Михаила и Небесные Силы Бесплотные. Мы зовем их просто ангелами. Установлено это празднование было в начале IV века в честь святых Господних духов, которые были созданы Творцом раньше людей, раньше всего видимого мира.

"Как-то совершенно забыты у нас ангелы-хранители, к которым у нас нет настоящего правильного отношения, — писал еще Евгений Поселянин, духовный писатель конца XIX — начала XX века. — Лица, совершающие долг ежедневной молитвы, быть может, по утрам и вечерам читают утреннюю и вечернюю молитву ангелу-хранителю. Но нет к нему того пламенеющего рвения, той неперестающей о нем мысли, которая так могла бы помогать людям в духовном их деле…

Тяжек труд ангела, приставленного к земному человеку, который делает его ближайшим свидетелем всех своих беззаконий и мерзостных падений. Ангел увлекает человека в храм; человек же идет к нечистому развлечению; ангелу бы хотелось поднять человека на молитву, а он предается кутежу; ангелу хотелось бы вложить в уста его кроткие и добрые слова, а он произносит слова нечистые и враждебные; ангелу бы хотелось видеть человека праведным, а человек представляет собою сплошной грех.

Мы не можем видеть всего усилия борьбы, которую ведут ангелы за охрану человека. Но мы должны были бы часто в жизни своей чувствовать, что есть кто-то чудный, внушающий нам благие решения, увлекающий нас в обратную сторону. И в верующих людях, ищущих Бога, ангелы обыкновенно и побеждают".

В основе учения об ангелах лежит Божественное Откровение. О незримом для нас мире мы узнаем из Священного Писания, но в его книгах об ангелах говорится не так уж и много. В основном, мы знаем о них лишь то, в чем они соприкасались с людьми на протяжении Священной истории.

Слово "ангел" происходит от греческого angelos, то есть "вестник", "посланник". Из этого становится понятным, почему в Священном Писании ангелами называются также и пророки, например, пророк Моисей (Числ. 20, 16). Пророк Малахия, благовествуя о Господе Иисусе Христе, называет его Ангелом Завета (Мал. 3, 1). Для нас же сейчас привычно слово "ангел", которым в Священном Писании обозначаются сотворенные Богом духовные существа. Они получили от Него в дар разум, силу и свободу воли.

Изначально все ангелы прибывали в добре и Божьей славе, но часть из них во главе с могущественным Денницей предали Бога, отпали от Него. Принятое добровольно зло извратило их, они сделались бесами, а Денница — Сатаной, "князем мира сего". Церковь учит, что ангелы, сделав однажды свой выбор, уже не могут измениться. Ангелы, которые остались с Господом, являются исполнителями Божественной воли, и они уже не могут измениться к худшему, впасть во зло. Бесы же уже не способны покаяться и вернуться к добру.

В этом главное отличие ангелов от человека — до последнего своего вздоха человек имеет надежду и возможность покаяться, отвергнуть грех, обратить свою душу к Творцу и Спасителю. В то же время человек, ведущий добрую жизнь, должен быть осторожен и всегда следить за собой, ведь он может пасть и согрешить в любую минуту. Поэтому необходимо молиться Господним Ангелам, готовым всегда помочь, удержать нас от падения, от зла.

Ангелами в более узком смысле называются небесные существа, относящиеся к девятому чину Ангельской иерархии. Небесная иерархия состоит из трех степеней — высшей, средней и низшей. Каждую из них составляют три чина. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

На высшей ступени иерархии находятся Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы ("пламенеющие", "огненные"). В книге пророка Исаии мы читаем: "В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!" (Ис.6:2-3).

После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы. Через них ниспосылается премудрость и просвещение для истинного познания Бога.

За Херувимами предстоят Престолы — Богоносные, таинственно и непостижимо носящие Бога. На них Господь восседает как на престоле и изрекает Свой Суд.

Среднюю триаду Ангельской иерархии составляют Господства, Силы и Власти. Господства часто упоминаются у церковных писателей, святых отцов, а также в литургических текстах. Она наставляют земных властителей в мудром правлении, учат людей владеть чувствами, укрощать греховные желания, господствовать над своей волей, побеждать искушения.

Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса, укрепляют людей в терпении, даруют духовнуюкрепостьи мужество. Силы — носители образа Всесильного Бога, и им свойственно сообщать Божественную силу нижестоящим существам.

В Новом Завете чин Властей упоминается в посланиях апостола Павла к Колоссянам и к Ефесянам. Они имеют власть укрощать силу дьявола, помогают людям в борьбе с злыми помыслами. Власти символически являют своим служением природу подлинной власти, которая выражается не в господстве, а в любви.

На низшей ступени Ангельской иерархии находятся Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала учат исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Наименование "архангелы" (в переводе с греческого — "начальники ангелов)" в Церковном предании употребляется в двух смыслах. Во-первых, архангелы составляют восьмой, предпоследний чин Небесной иерархии. Они благовествуют и открывают для людей тайны веры, смысл пророчеств, помогают понять Божию волю.

Иначе же "архангелами" называют особых, высших ангелов. Таких архангелов восемь.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архангел Михаил (имя его в переводе с еврейского звучит "кто как Бог"). Будучи преданным Господу и пылая любовью к Нему, Михаил низринул с Неба возгордившегося Денницу с другими павшими духами. "Вонмем! — воскликнул он, обращаясь к непоколебимым Ангельским силам. — Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!". Святой Архангел Михаил является одним из самых почитаемых Архангелов не только в христианстве. В православии его называют Архистратигом, что означает — глава святого воинства Ангелов и Архангелов.

В Откровении Иоанна Богослова повествуется о небесной битве архангела Михаила и его ангелов с семиглавым и десятирогим драконом, преследовавшем Жену, облеченную в солнце, и ее младенца: "И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним" (Откр.12:7-9).

По Церковному преданию, Архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест.

Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы:

Гавриил — крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества. Архангел Гавриил являлся Пречистой Деве Марии, возвестив Ей благую весть о будущем рождении у Нее Иисуса, Сына Божия. Он же много лет спустя сообщил Пресвятой Богородице весть о Ее скорой кончине.

Рафаил — врачеватель Божий, целитель человеческих недугов.

Уриил — огонь или свет Божий, просветитель.

Селафиил — молитвенник Божий, побуждающий к молитве.

Иегудиил — славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги.

Варахиил — раздает благословения Божия на добрые дела, испрашивает людям милости Божий.

Иеремиил — возвышение к Богу.

Скажем теперь и об Ангелах в более узком понимании — как девятом, низшем чине Небесной иерархии. Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают людям Божию волю, наставляют их на добрую и святую жизнь. Они хранят верующих, удерживают от падений, помогают падшим восстать, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы того пожелаем.

Божественное Откровение не раскрыло перед человеком то, как устроена ангельская природа. Острая дискуссия по этому вопросу произошла между великими русскими святыми, замечательными богословами святителем Игнатием Брянчаниновом и святителем Феофаном Затворником.

Святитель Игнатий защищал точку зрения об относительной телесности ангелов и человеческой души. В своих трудах "Слово о смерти" и "Прибавление к Слову о смерти", вышедших в 1863 и 1864 годах, он излагал частное мнение о том, что душа и ангелы обладают неким особым тонким телом, полностью же бестелесен и истинно духовен только Господь Бог. Святитель же Феофан настаивал на полной бестелесности ангелов и человеческой души, его сочинение "Душа и ангел — не тело, а дух" появилось в 1867 году. Ответ на поставленный святителями вопрос относится к частным богословским мнением, не является догматом Церкви, то есть ни одна точка зрения не является общеобязательной. Тем не менее, Церковь склоняется к точке зрения святителя Феофана Затворника.

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