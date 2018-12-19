Святитель Николай - светоч Мир Ликийских

У русских православных есть множество любимых святых, но самый известный и почитаемый — Николай Чудотворец. Не счесть преданий о помощи, посланной Господом через него. 19 декабря, день его памяти, — праздник доброты и благотворительности. Многие сегодня находят время и желание оказать помощь нуждающимся. И все это — по молитвам святого Николая…

Многие, внимательно изучающие жития подвижников Церкви, задавали себе вопрос: почему Господь вознаграждает святость в каждом случае по-разному? Ведь известно, что в Царствии Небесном прославленных подвижников гораздо больше, чем в святках. Имен многих спасенных мы даже никогда не узнаем. Другие известны узкому кругу верующих, а вот о третьих, таких, как святитель Николай Мирликийский, знают все. Не присутствует ли в этом некоторая избирательность, неодинаковая значимость чьих-то заслуг для Всевышнего Бога?

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Известно, что "нет лицеприятия у Бога" (Рим. 2:11). И дело здесь всего лишь в том, что слава и почитание, ради которых мирские люди готовы чуть ли не "подвиг" Герострата повторить, для угодников Господа не значит ровным счетом ничего. Они знают: все канонизации и чудеса происходят лишь с одной целью — для пользы и спасения слабых и немощных в своей вере людей. Кроме того, ни один настоящий подвижник не считал себя достойным прославления, каким бы удивительным образом Бог его не отмечал.

Святителя Николая Мирликийского, пришедшего в этот мир в IV веке нашей эры, чудеса сопровождали от самого рождения: во время Таинства Крещения он простоял три часа, никем не поддерживаемый, с первых дней земного существования вел настолько строгую подвижническую жизнь, которая была не под силу и зрелым мужам.

При этом, названный дядей-епископом "новым солнцем, утешающим печальных", позже вполне заслуженно рукоположенный в священный сан пресвитера, Николай не считал себя достойным. Он мечтал о тихой молитве в монашеском скиту, но не смог ослушаться Голоса Владыки Христа, сказавшего: "Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от Меня! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!".

Господь уготовал ему путь светоча веры — человека, могущего не в затворе, не в строгом пустынничестве, а в социальном служении явить себя как истинного христианина и монаха, обратив этим ко Христу миллионы людей. После того, как стала известна Воля Божия об его избрании, святой, как повествует житие, сказал себе: "Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!". И вот тогда он перестал скрывать огромное число своих добрых дел, как в ту пору, когда был обыкновенным священником. Теперь его задачей было явить образец, показать пример подвижничества всей той общине, архипастырем которой он был оставлен.

Предстоятель Мир Ликийских отличался смирением, постничеством и поражающей кротостью. Он заботился о вдовах и сиротах, кормил нищих, заступался за несправедливо осужденных. Так, христианская история сохранила сказание о том, как святитель Николай спас от казни оклеветанных из зависти царских воевод, явившись во сне царю и властно приказав ему отпустить невиновных. Тот же сон увидел и правитель города Евлавий. Господь управил так, что деспотичный монарх вдруг ощутил страх перед представшим перед ним суровым архиереем и этим видением, а позже было выяснено, что, действительно, вельможам вынесли несправедливый приговор. Так их жизни были спасены.

Святитель Николай с Помощью Божией избавлял людей и от бедности, которая для многих хуже смерти. Когда он еще был пресвитером, в его краях жил отец троих дочерей, которому не на что было кормить детей. В отчаянии он, далекий от настоящей веры человек, собирался обречь их на судьбу блудниц, после чего девушки бы навсегда потеряли возможность создать благочестивые семьи. Но святой батюшка тайно подбросил им золото, с помощью которого несчастные избежали беды. Именно отсюда произошел любимый многими обычай дарить в день памяти святого подарки своим близким.

Случилось и другое поразительное событие: однажды в Ликии наступил голод, и одному купцу, плывущему на корабле, явился в сновидении облаченный в священнические одежды человек и сказал, что покупает у него весь хлеб для тех, кто страдает без него в ликийских краях, а в задаток дает три золотые монеты. Каким же оказалось изумление купца, когда он, проснувшись, увидел эти монеты в своей руке! А когда он позже рассказал о происшедшем ликийцам, они без труда узнали своего архиепископа, позаботившегося так о пастве.

Владыка Николай был не только кротким и смиренным благодетелем, но и ревнителем веры. Однажды, блюдя чистоту святой Христовой веры, он ударил по щеке священника-еретика, отрицающего Единосущность Отца Сыну. Сперва духовенство осудило святого за этот порыв и даже заключило его в темницу, но позже совершившим это явилось видение: Господь, подающий Евангелие архиепископу Николаю, и Пресвятая Богородица, возлагающая на него омофор. Еретик же был осужден, и страшная смерть от болезни, в конце концов отнявшая его жизнь, наглядно доказала, насколько мерзко для Отца унижение Божеского достоинства Мессии.

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Да, и Николая Мирликийского, всеми любимого и, казалось бы, достойнейшего из достойных, порой не понимали, и ему выпадали нешуточные испытания и скорби. Но он, несмотря ни на что, продолжал благотворить. Земная жизнь владыки закончилась сотни лет назад, но и теперь он помогает тем, кто обращается через него к Богу. Возле мощей Божьего угодника происходят чудеса, по вере исцеляются тяжелые болезни.

Он не делил людей на плохих и хороших: если кому-то требовалась помощь, святитель Николай был готов оказать ее хоть и язычнику. А потом эти безбожники, увидев пример настоящей христианской любви, приходили в Церковь и становились ее верными детьми. Но в то же время, светоч Христа был беспощаден к ересям и заблуждениям, отстаивая Истину, угождая этим не людям, а Самому Богу. Только так, на самом деле, и должно быть.