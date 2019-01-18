Крещение – великий день воды

В великую ночь, когда совершилось Рождество Христово, сам Творец мира стал одним из нас, стал истинным Человеком, не переставая при этом быть истинным Богом.

Римский сенатор Лентул, правящий Иудеей, извещал в письме к Сенату: "В настоящее время явился человек — Он и теперь жив — с высокими качествами, называющий себя Иисусом Христом. Народ говорит, что Он могущественный по своим деяниям пророк; ученики именуют Его Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет от всякой болезни и расслабления".

"Его лицо было замечательно красотой и выразительностью… — пишет греческий историк Никифор Каллист. — Цвет Его лица был почти пшеничный, когда пшеница начинает поспевать. Его лицо было не кругло, не продолговато. Он много походил на Свою Матерь, особенно нижней частью лица. Степенность, благоразумие, кротость и постоянное милосердие выражались на Его лице… Словом, Он походил во всем на Свою Божественную и Непорочную Матерь…"

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До тридцати лет Господь Иисус Христос жил в семье плотника Иосифа, именуемого Обручником, и Пречистой Девы Марии. Когда пришло время для проповеди и служения, Христу надлежало покинуть родной дом и выйти в мир — явив себя этому миру как Мессия, которого так долго ждали. Но до того как Христос открыл свою божественную суть, нужно было потрудиться проповеднику. Предшественнику — Предтече — который приготовил бы души людей для принятия Спасителя. Таким человеком по Божьему избранию стал святой Иоанн, которого нарекут Крестителем.

До осуществления своего предназначения Иоанн жил в пустыне. Он был очень строг к себе, питался растениями, вел праведную жизнь. Когда пришло время, Иоанн начал проповедовать на реке Иордан. Он призывал людей исправиться, отказаться от зла, совершать в искупление грехов добрые поступки. Проповедь Иоанна и пример его собственной святости побуждали людей каяться в злых делах и креститься. Раскаявшегося в грехах человека Иоанн окунал в воду, при этом возлагал руки ему на голову. Подобное действие в то время не было таинством, как нынче, но оно имело особый смысл — как очищается водою тело, так покаянием очищается и душа.

Вода — начало жизни. Материальное начало нашего человеческого мира. Некогда она покрывала земной шар, и именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, как свидетельствует книга Бытия, произошла жизнь на земле. Не может без воды существовать ни одно живое существо под небом…

Почти у всех народов древности погружению в воду или обливанию придавалось особое значение в смысле не только физического, но и нравственного очищения.

Поэтому Иоанн говорил, что он крестит водой, но скоро придет Тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. То есть Господь Иисус Христос установит таинство, наполнит обычное действие погружения в воду особой незримой благодатью. Под огнем имелось в виду, что благодать Божия, данная человеку в святом Крещении, будет сжигать грехи без остатка.

Славянское слово "крещаю", "крещу" означает "погружаю в воду". Новый Завет был написан на греческом языке, и слово, переведенное на русский как "крещение", по-гречески звучит как "баптизма" или "ваптисма" — то есть погружение, омовение. Об этом пишет священник Филипп Парфенов ("Свет и правда"), говоря о крещении Христа Иоанном: "В этом крещении Спасителя прозревается будущая тайна Голгофской жертвы. Здесь крест присутствует до распятия! Потому не случайно греческое слово "ваптизма", обозначающее омовение, переведено славянским "крещение", поскольку это уже не дословный перевод, а богословское толкование. В позднейшие времена на всех омытых во имя Иисуса Христа и всей Святой Троицы стал возлагаться нательный крестик, очевидно, во исполнение евангельских слов: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мк. 8, 34)".

Итак, Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю нареку Иордан. Святой же пророк Иоанн считал себя недостойным крестить самого Сына Божия и возражал: "Ты должен крестить меня, и Ты ли пришел ко мне?" Иисус отвечал: "Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" (Мф. 3, 15).

"Что это за "всякая правда" или, по-другому, "всякая праведность", — спрашивает священник Филипп Парфенов, — и в чем она?… Зачем вообще Иисусу нужно было это крещение в Иордане, в котором Он нисколько не нуждался?" Согласно традиционному толкованию, Христос, будучи Богом, даровавшим закон, Сам этот закон исполняет. Но остается непонятным, как в данном случае закон мог быть исполнен? И почему фарисеи презирали омовение, которое совершал Иоанн? "Хотя бы потому, — пишет о. Филипп, — что оно предназначалось отнюдь не для правоверных иудеев". И приводит выдержку из бесед на Никео-Цареградский Символ Веры отца Александра Меня: "В Ветхом Завете вода употреблялась для обряда твилы. "Твила" в переводе означает "священное омовение". Когда это было нужно? Когда человек, язычник, обращался к единому истинному Богу, когда он входил в ветхозаветную общину, хотя она, как вы уже знаете, в древности была ограничена этническими рамками израильско-иудейского и соседних народов. Но со времени эллинизма, скажем, со II века до Рождества Христова, до нашей эры, уже множество сирийцев, греков, римлян принимали религию Ветхого Завета. И когда они входили в эту общину ветхозаветную, они получали название "гярим" — пришельцы, по-гречески они назывались прозелитами".

Но Иоанн Креститель (буквально — "Омыватель") дает всем понять, что приблизилось Царствие Небесное и в покаянном омовении нуждается весь Израиль, а не только обращающиеся язычники. Конечно же, это не могло понравиться книжникам и фарисеям, к тому же обличаемым Крестителям в грехах. Но Иисус поставил Себя в один ряд с язычниками-прозелитами, требуя омовения (крещения) от Иоанна. Он принял образ последнего раба, готового послужить всем и принять на Себя грехи всех. В этом и состояла та высшая правда, которую Он пришел исполнить.

Христово Крещение, как пишет доктор богословия Михаил Иванов, "не было "для прощения грехов", а было лишь освящением настоящего и будущего. Настоящего — в освящении вод Иордана, а будущего — в освящении крещальных вод новозаветной Церкви".

Когда Иисус выходил из воды, небо над Его головой раскрылось, явился Дух Святой в виде голубя, и раздался голос с Небес: "Это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Тут же явились ангелы, окруженные ослепительным светом, и стали служить Иисусу Христу. Крещение Господне стало Богоявлением, потому что в нем верующим открылась вся слава Пресвятой Троицы.

Так Господь Иисус Христос установил святое таинство Крещения. Претерпев впоследствии распятие и смерть, Он чудесно воскрес, распахнул людям двери в Царство Небесное. И тогда заповедал ученикам: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа".

Так простая вода сделалась великой стихией, в которой совершается Таинство. Мудрено ли, что и через множество столетий люди чествуют воду в этот великий день? Святитель Иоанн Златоуст говорил: "В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей".

Главное событие праздника Крещения — водосвятие. Великое освящение воды проводится Церковью только в течение двух дней в году — в день Крещенского сочельника и в сам праздник Богоявления — 18 и 19 января. Совершается полный торжественный чин водоосвящения. Поэтому нет разницы, в какой из этих двух дней придете вы в храм за святой водой. Освященная вода — великая святыня — называется в народе Крещенской. Существует также и малое освящение воды — сокращение великого водоосвящения, которое может совершатьсяпри водосвятном молебне в любой день. Воду малого освящения можно пить в любое время. А вот Крещенскую воду пьют только натощак с молитвой "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа". Впрочем, больному человеку можно сделать исключение и пить ее по мере необходимости.

Святой Кирилл Иерусалимский писал про таинство водоосвящения, что оно есть возвращение водной стихии первобытной чистоты и святости, низведение на нее, силой молитв и Слова Божия, благословения Господня и благодати Пресвятого и Животворящего Духа, дарование воде силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею.

В день Святого Крещения Господня храмы, как правило, полны. Люди приходят за святой водой. К сожалению, далеко не все имеют представление о самой сути праздника, но стародавнюю православную традицию соблюсти хочется многим и многим. Немало людей верят в чудесность святой воды. Конечно, частенько разбавляя свою веру языческими по сути суевериями. А как бы хотелось, чтобы приходили не просто "за благодатью", но приходили ко Христу, в Его Церковь, приходили приобщиться к Таинству.

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В наши дни осмысленная жизнь в лоне Церкви, ее Таинства, ее богослужения и традиции — это еще и та нить, что связывает нас с историческим прошлым, от которого мы были оторваны. Русский писатель Василий Акимович Никифоров-Волгин вспоминал в рассказе "Крещение":

"В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет — точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали "пророчества". Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: "Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой"…

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово "вода". Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо, и ветер, развевающий их седые волосы…"

"В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается…" — говорили крестьяне. Наступали знаменитые крещенские морозы, но они не пугали людей, устремлявшихся "на Иордань". В одном из водоемов на установленном месте обязательно делалась прорубь — Иордан. Священник совершал водосвятный молебен на водоеме, и верующие окунались в прорубь, не боясь мороза. В наши дни этот обычай повсеместно возрождается. Но, увы, по недостатку знаний народная традиция нередко вытесняет для человека саму суть праздника, даже порой подменяет собой Таинство.

"В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции, — говорит протоиерей Игорь Пчелинцев. — Главное для христианина в этот день — это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин, причащение крещенской воды. Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов, о чем, к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам — праздник Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа Господня в Иерусалим были заменены вербами в России, а освящение виноградных лоз на Преображение Господне — благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будут освящены все воды независимо от их температуры".

Источник фото: Pravda.Ru

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