Стража и надежда пророка Аввакума

650 год до Рождества Христова. Богоизбранный Израиль, забыв, что говорил явившийся во спасение своего народа Господь, ударился в экуменизм и сочетал посещение Соломонова храма с жертвоприношениями идолам, даже ритуальным сожжением детей. Бог терпел, надеясь, что израильтяне одумаются, но внешнее благополучие многим заслепило глаза. И только пророки, не оскверненные духовной грязью и любящие Бога, сердцем чувствовали: мерзкие преступления даром не пройдут. Среди этих избранников был и Аввакум из колена Симеонова…

На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей?

Авв. ІІ:1

Как считают известный экзегет А.П. Лопухин и его преемники, имя Аввакума, одного из малых пророков, по-еврейски произносимое как Хабакук, образовано от глагола "хабак", что значит "обнимать". Таким образом, Аввакум — это Обнимающий или, еще точнее, Обхватывающий. Блаженный Иероним, размышляя об имени ветхозаветного святого, замечал, что он назван так или потому, что был возлюбленным, избранным Божиим, или, как Иаков-Израиль, вступающим в некую тяжбу с Господом.

Последнее не миновало практически никого из святых пророков: Авраам пытался убедить Господа не карать грешников из Содома и Гоморры, Моисей заступался за предавших свои клятвы выходцев из Египта, и даже кротчайший Иоанн Предтеча, готовясь к неминуемой мученической смерти в темнице, дерзнул спросить у Мессии: "Ты ли Тот?" Это, кстати, не говорит о каком-то маловерии, ведь и Предтеча сам прежде засвидетельствовал о Христе, что именно Он есть Агнец Божий, взявший на Себя грехи всего мира. И Аввакум говорит: "Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости" (Авв. ІІІ:2). Он как бы препирается с Богом Судией ради Милости Бога как Отца миров.

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Грех ли это? Нет. Дело в том, что только самым верным и самоотверженным служителям Господь дает право познавать Себя совершенно парадоксальным способом — в споре с Собой. Так, например, Он не покарал, а наоборот, прославил праведного бунтаря Иова, требующего у Него ответа на свои выстраданные вопросы. Таким же, по-видимому, был и святой Аввакум, гневно призывающий Бога обрушить Свой гнев на творящиеся вокруг него беззакония и одновременно плачущий о своих единоплеменниках не меньше, чем, скажем, пророк Иеремия. Замечательно рассуждал об этом в конце ХІХ века профессор М. А. Голубев, чье высказывание также цитируется в толковой Библии преемников А. П. Лопухина: "В знаменательном имени емлющегося с Богом, посылающим нечестивых и ужасных людей против своего народа (подобно как Иаков боролся с Богом, говоря с твердою верою: "не отпущу тебя, пока не благословишь меня" (Быт XXXII:36), или как бы обнимаемого Богом и обнимающего народ Божий — утешающего его, после страшных откровений, надеждою лучшей будущности, подобно тому как мать обнимает или утешает плачущее дитя (ср. 1 Сол II:7; Гал IV:19, 20), — в имени Аввакума предуказывается уже особенное свойство возвещаемого бремени для иудеев и для врагов их: для первых это — бремя исправления или вразумления (ср. I:12), для последних — бремя истребления огнем (ср. II:13) или безвозвратной погибели (с. 7:05-7:06)".

К сожалению, ни в самой книге Аввакума, ни в каких-либо других источниках не содержится сведений о земной жизни пророка, кроме немногих о его колене и служении. Некоторые раввины, правда, озвучивали догадки о том, что Божий провидец мог происходить из колена не Симеонова, а Левиина, священнического, как, например, Иезекииль. Но представители лопухинской школы православной экзегетики с этим отнюдь не согласны. Они возражают, что "….неупоминание в самой книге пророка о его левитском происхождении, — тогда как о принадлежности пророков Иеремии и Иезекииля к священническому роду прямо сказано в их книгах (Иер I:1; Иез I:3), — может возбуждать серьезное сомнение в исторической верности мнения о принадлежности пророка Аввакума к колену Левиину". Действительно, это так, сомнительно, чтобы Аввакум был священником или левитом по рождению. Но вряд ли вопрос происхождения настолько важен, если речь о том, кого прославил Сам Господь.

О Божиих чудесах, происходящих с пророком Аввакумом, мы также мало осведомлены. Более-менее широко известен только один чудесный случай, описанный в неканонической части книги пророка Даниила (Дан 14:33-37). Там повествуется о том, как некий еврейский пророк по имени Аввакум, современник пророка Даниила, принес ему пищу в львиный ров, куда последнего бросили за отказ выполнить повеление царя и поклониться идолам. Не случайно Господь в книге пророка Аввакума воспевается как "выступающий для спасения помазанного", Спаситель и Мститель за Израиль. Помазанников, подобных Даниилу и Аввакуму, по словам святого апостола Павла, не был достоин весь мир. Именно им были вверены не виденные глазами и не слышанные ушами обычного человека откровения о приходе Бога на Землю: "Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные" (Авв. ІІІ:6).

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"Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его" (Авв. ІІІ:16), — такими строками вылита на бумагу боль святого пророка Аввакума, который предвидел скорое нападение на Израиль могущественного и жестокого халдейского народа. Господь, будучи Всеблаг и Всемилостив, никогда не лишал человека права на свободу выражения мысли, будь то даже плач Его избранника о тех, кто по своему нечестию не заслужил помилования. Впрочем, по сказанию псевдо-Епифания, пророку Аввакуму было суждено пережить завоевание Иудейского царства Вавилоном, и даже умер он, собственно, всего за два года до возвращения евреев на их историческую родину.

Но главное то, что пророк сумел сдержать данное им Господу обещание: "Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего" (Авв. ІІІ:17-18). Теперь он испытывает вечную радость в Царствии Владыки Христа, приход которого предсказывал, как все его собратья по служению. Радость, которую не в силах отнять никто из врагов…