Диаконисса – женское служение в Церкви

Институт диаконисс существовал в древней Церкви примерно с І по IX век. Это служение не было священническим: диакониссы никогда не принимали участие в совершении Таинств. Они в основном несли социальные послушания. В непростую эпоху гонений они принесли на ниве миссионерства богатые плоды. Есть мнение, что преемницами диаконисс стали монахини.

Это мнение достаточно аргументировано, ведь диакониссы обоих разрядов — по рукоположению и по одеянию — посвящая себя всецелому служению Богу и людям, не вступали в брак. Более того, если рукоположенные диакониссы, которым позволялось прислуживать в храмах при богослужениях, изменяли обету безбрачия, согласно 15 правилу IV Вселенского (Халкидонского) собора, они подпадали под анафему. Сестры-диакониссы не только хранили целомудрие, но и, жертвуя собой ради дела воцерковления других и не имея ничего лишнего, соблюдали два других монашеских обета: послушания и нестяжания. В этом смысле они, безусловно, были иными, чем большинство христианок в миру, как и современные невесты Христовы.

Неудивительно — жизненный подвиг диаконисс вряд ли мог быть полноценно совмещен с семейной жизнью, чтобы не страдало ни то, ни другое…. Впрочем, диакониссами имели право становиться не только непорочные девственницы, но и вдовы, правда, лишь "истинные", не вступающие в брак повторно, — именно так приняла это посвящение мать святителя Григория Богослова Нонна. И мудро, пожалуй, что такое послушание по канонам не давали молодой неопределившейся девчонке: диакониссой могла стать женщина не младше 40 лет. В то время, особенно на Востоке, это был почти преклонный возраст.

Призвание таких служительниц Христа состояло в организации социальной жизни в Церкви, благотворительности, помощи священникам в катехизации народа и, самое главное, в наблюдении за духовным преуспеянием и даже поведением во время богослужения (!) прихожанок той или иной общины. Включая, кстати, размещение входящих женщин в храме.

Наверное, не все наши современницы, порой дико возмущенные самым невинным замечанием в их адрес из уст церковной прислужницы, об этом знают. Можно, конечно, резонно обидеться на тон этого вразумления, если он откровенно хамский, можно не слушать, когда поучать берется женщина, не имеющая на то благословения отца настоятеля. Но сама практика наставления сестер, хотя бы в чем-то нарушающих устав церкви, благословленными на такое дело храмовыми женщинами — древняя и узаконенная. Возмущаться ею — то же, что не знать собственной истории.

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В первые века существования Церкви эта приходская школа была гораздо строже, чем сейчас. Те же апостольские правила (дошедший до нас церковный исторический документ IV века) гласят: "…никакая женщина да не приходит к диакону или епископу без диакониссы". С уважением и почитанием пишет об одной из святых диаконисс тремя веками раньше апостол Павел: "Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской; примите её для Господа, как прилично святым и помогите ей, в чём она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому" (Рим. 16:1-2).

Этими словами, пожалуй, опровергается нелепый тезис "воинствующих безбожников" о том, что женщина в христианской религии изначально ничего не значила. Даже если забыть о поле Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, тысячах прославленных в лике Божиих угодников дочерей Евы и том, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского (Гал. 3:28), институт диаконисс является веским доказательством обратного. И у мужчин, и у женщин всегда были свои служения, и, хотя они существенно различались (например, ни Священное Писание, ни Предание канонической Церкви не знает ни одного примера женского священства), но ни одно из них не было маловажным.

Кроме святой Фивы, Церковь канонизировала и других диаконисс: сподвижницу святителя Иоанна Златоуста Олимпиаду, Татиану Римляныню (ту самую покровительницу студенчества, чья память почитается 25 января), мать святителя Григория Богослова Нонну Назианзскую, преподобную Ксению Миласскую. Что касается самого института, то, хотя в IX веке (а в некоторых поместных церквях и раньше, в VIIІ-м) такое послушание было полностью заменено женским иночеством, нельзя сказать, что он был полностью упразднен. Монашеские обители тоже ведь бывают разные: в скитах матушки полностью посвящают себя молитве и посту, в других монастырях принимают самое активное участие в несении всех тягот общества: опекаются тюрьмами и приютами для старух, навещают сиротские приюты, кормят бомжей… Насельницы монастырей второго типа и есть современные диакониссы.

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Это служение возродилось на Руси еще в ХІХ веке, в Марфо-Мариинском монастыре, настоятельницей которого был настоящий ангел во плоти, великая княгиня и преподобномученица Елисавета Феодоровна. Человек, который, будучи сброшенным в шахту и сильно покалеченным, не думал о своей боли, а перевязывал обрывком своего апостольника раны ближнего…. И, если кому-нибудь захочется узнать больше о жизни диакониссы нового времени, достаточно будет прочесть ее житие и воспоминания о ней. Сестры Марфо-Мариинской обители воспитывали брошенных на произвол судьбы детей нищих попрошаек и пьяниц: обеспечивали им надлежащий уход, давали образование и кое-какие профессиональные навыки. При монастыре действовали больница и аптека, где нуждающимся выдавались бесплатные лекарства, а также столовая. Как их древние предшественницы, диакониссы монастыря святых мироносиц Марфы и Марии оказывали помощь ближним, даже тем, на кого уже многие махнули рукой.

"Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено….". В этих словах святой княгини-новомученицы Елисаветы отражен весь смысл подвига диаконисс. Благодаря желанию увидеть в каждом хотя бы крупицу Божьего, светлого, хорошего, они могли служить до последнего и порой терпеть то, десятой доли чего мы бы просто не вынесли…

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