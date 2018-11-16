Храм святого Георгия в Лидде: тлен и святость

16 ноября Православная церковь празднует обновление (освящение) храма святого великомученика Георгия Победоносца в Лидде. У церкви, построенной в IV веке и заново освященной в конце ХІХ-го (в 1872 году), поистине удивительная история. Храм, который находится на исторической территории древнего Израиля, был отстроен русскими благотворителями.

Святой великомученик Георгий — один из самых любимых и почитаемых на Руси святых. Сильный телом и духом воин, аристократ по происхождению, он презрел земное богатство и славу ради того, чтобы послужить Христу. За свою веру Георгий подвергся жестокому истязанию и казни при правлении ярого фанатика язычества ­- императора Диоктилиана. Уже зная о своей участи, Георгий попросил своего слугу после смерти перенести его тело в Палестину (видимо, подвижник не хотел, чтобы над мощами надругались язычники). Верный служитель выполнил просьбу господина и похоронил его в Рамле (древнее название ­- Аримафея; именно здесь родился Иосиф Аримафейский, знаменитый ученик Христа). Уже тогда, еще при Диокталиане, место погребения великомученика Георгия стало святыней, которую тайно посещали христианские паломники. Там же, на его святых мощах, пресвитеры совершали литургические богослужения.

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Но времена изменились, и Римской империей по Промыслу Божиему стали править христианские императоры. Когда на престол взошел святой равноапостольный Константин, он первым делом позаботился о том, чтобы Христова вера почиталась в империи на государственном уровне. Тогда и началось строительство храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в палестинском городе Лидда (или Лод).

Лидда несколько раз упоминается в Книге Деяний святых апостолов. Он находился на юго-востоке от Иоппии в Саронской долине и принадлежал колену Вениамина. Именно здесь произошло чудесное исцеление святым апостолом Петром парализованного Энея (Деян. 9:32-35). Христианская община этого города славилась не только тем, что была основана одной из первых, но и усердием в служении. В Писании сказано: "Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу" (Деян. 9:34-35). Очень многие жители Лидды имели живую деятельную веру и твердо шли по евангельскому пути. Наверное, поэтому город удостоился чести хранить мощи одного из самых сильных воинов Христа, когда-либо живших на Земле. Их перенесли из Рамлы тогда, когда потрясающей красоты лидийская церковь уже была достроена.

Исторические хроники сообщают, что это событие произошло 16 ноября по новому стилю (3 ноября — по старому). Уже в месяцеслове Сирской церкви 1030 года содержатся сведения об этом празднике. Есть и более древние документы, в которых пишется о самой церкви. Это, в первую очередь, итинерарий диакона Феодосия "О месторасположении Святой земли" (написан около 530 года), затем свидетельство Пьяченцского паломника и Феодосия, датированное 570 годом. На протяжении нескольких столетий храм был одним из самых почитаемых на христианском Востоке.

Но случилось так, что некогда почитаемый храм великомученика Георгия Победоносца пришел в изрядное запустение. Были времена, когда целыми оставались только гроб святого и алтарь.

Паломники IX века, Бернард Монах и Епифаний Монах, в своих воспоминаниях писали о монастыре, существовавшем при церкви великомученика Георгия в Лидде, а также о православных реликвиях, находящихся там: колесе, на котором пытали святого покровителя этой Церкви, и мраморном столбе, при котором происходило немало чудесных явлений. Но в более поздний период истории Палестину захватывают арабы, и хотя простые мусульмане лояльно и даже почтительно относились к личности христианского святого, халиф аль-Хаким отдал приказ разрушить церковь. К счастью, в 1010 году храм в честь небесного молитвенника обо всех воинах был отстроен благочестивым императором Константином IX Мономахом. Интересным историческим фактом является то, что в реставрации принял активное участие король-объединитель Венгрии, впоследствии прославленный в лике святых, — Иштван (Стефан) І.

Непростым испытанием для храма стали многочисленные землетрясения, которые были в той земле в 1033-м, 1067-м и 1068 годах, а в 1071-м. Лидда была оккупирована турками-сельджуками. Но "История александрийских патриархов", составленная Севиром ибн аль-Мукаффой, сообщает, что мощи великомученика Георгия, несмотря на все перемены, неизменно покоились на прежнем месте — под главным алтарем кафедральной церкви Лидды.

Только перед тем, как город библейского Энея атаковали крестоносцы, храм был разрушен мусульманами вторично — кстати, не по религиозным мотивам, а из опасения, что его огромные балки будут использоваться для сооружения катапульт, которые будут штурмовать Иерусалим. Во времена пребывания папских рыцарей в Лидде католическим епископом Лиддским и Рамлским был назначен Роберт Руанский, но в Георгиевском храме продолжали совершать православное богослужение греческие иереи. Наконец, в ХІІ веке, предположительно, ранее 1177 года (скорее всего, между 1150 и 1170 годами), восстановлением святыни занялись сами рыцари-крестоносцы. Вместо бывшей византийской базилики была отстроена готическая, существовавшая до 1187 года.

Затем храм много раз разрушали и восстанавливали (большая заслуга в последнем принадлежит легендарному английскому королю Ричарду Львиное Сердце).

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Последний и самый большой, с нашей точки зрения, вклад в спасение церкви-гробницы святого Георгия Победоносца сделало правительство Российской империи и весь православный народ Руси. Высочайшим повелением императора Александра ІІ на благое дело восстановления храма были пожертвованы 3 тысячи рублей — сумма, огромная для того времени. Реставрированную церковь освятили 16 ноября 1872 года — по Промыслу Всевышнего, эта дата совпала с тем числом, когда в ее стенах совершился первый чин освящения при святом равноапостольном царе Константине.

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