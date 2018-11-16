Толерантность - руки вверх перед грехом?

В 1995 году Генассамблея ООН предложила странам-членам отмечать 16 ноября Международный день толерантности, утверждая, что она поможет человечеству победить вражду. Бытует мнение, что толерантность — едва ли не синоним христианской любви. Увы, на практике эти понятия чаще противоположны. Ведь Христос заповедовал любить грешника, но ненавидеть грех.

Когда 16 ноября Генассамблея ООН призвала страны мира внедрять у себя принципы толерантности, это известие наверняка порадовало малоискушенных граждан. Не исключая христиан — тут же вспомнивших, например, "блаженны миротворцы — ибо они Сынами Божьими нарекутся". А что может лучше помирить враждующих, чем терпимое отношение к принципам друг друга?

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Вот и Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО, утвержденная в 1995 году на 28 Генеральной конференции этой организации, постулировала следующие принципы: "Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности". Исходя из "признания того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность".

Цитированные тезисы — плоть от плоти не только христианства с его любовью к ближнему, но и современной либеральной цивилизации с ее принципами свободы. Правда, последняя, как это любят говорить в США, исходит из несколько другого принципа: "Моя свобода махать кулаками заканчивается там, где начинается нос моего соседа". Что и дает основание институтам западного общества бороться с наркоманией, педофилией, мошенничеством и многими другими явлениями, однозначно считающимися преступлением.

Тем же принципом "угрозы носу" в теории регламентируется и внешняя политика развитых стран мира, в первую очередь — США. А на практике, например, Ирак в начале 2000-х в мыслях не имел нападать на Америку. Но это ничуть не помешало Вашингтону отнестись к этой стране "нетолерантно", оккупировав ее за несколько дней из-за оружия массового уничтожения, которое там так и не нашли. А ныне сходный сценарий прорабатывается в отношении другой ближневосточной страны — Ирана.

Одним словом, Декларация принципов терпимости стала тем, чем после распада СССР стала и вся ООН — инструментом проведения американских ценностей в мире. То есть, граждане и правительства должны быть терпимы именно к тем ценностям, к которым с пониманием относятся и в Вашингтоне.

Ладно там, цвет кожи, другой язык или вера, упомянутые в документе ЮНЕСКО! Для христианства тоже "нет ни иудея, ни эллина", а многие из святых были неграми (пардон — об "афроамериканцах" тогда еще не слышали). Но совсем недавно, например, американский президент отменил ответственность для военнослужащих за гомосексуализм — значит, такое поведение было признано одним из вариантов нормы.

Пожалуй, именно такой подход и отличает коренным образом христианство и современный мир. Господь, призывавший в Евангелии "любить врагов ваших, делать добро согрешающим против вас", просит верующих хорошо относиться ко всем людям. Но одновременно Священное Писание беспощадно к греху — всему тому, что мешает человеку, созданному по Образу Божию, достичь настоящего богоуподобления, святости. Святые отцы так определили этот подход: "Любить грешника — ненавидеть грех".

Проиллюстрировать надлежащее выполнение этого принципа можно с помощью следующего медицинского примера. Скажем, наш близкий попал в больницу с инфарктом. Мы приходим к нему в гости, приносим ему всякие вкусности, ласково говорим о самых разных вещах, всячески проявляя нашу любовь. Но одновременно не забываем, что инфаркт — очень серьезное заболевание, чреватое гибелью любимого человека. И ненавидим эту болезнь всей душой, желая скорейшего выздоровления и избавления от ненормального состояния.

Такой случай ни у кого не вызовет критики. Хуже, если человек болен, скажем, наркоманией. Ранее она считалась преступлением, а теперь, под влиянием медицинских открытий — болезнью. Только болезнь эта такого рода, что пациент обычно не желает расставаться с ней. Родные и общество желают его исцеления, а он жаждет словить вожделенный кайф любой ценой. Тут сочувствия может не хватить даже у самых близких людей — а многие посторонние нередко восклицают: "Сажать (а то и стрелять) таких надо!"

Хуже всего, конечно, если человек заболел болезнью инфекционной, вроде чумы, и стал опасным для окружающих. Тогда, если он не соблюдает правила карантина, приходится выбирать между его жизнью и жизнью многих людей. Впрочем, христианство даже в этом случае призывает видеть в другом человеке Образ Божий.

Но представим себе последний, в отношении к обычным болезням, немыслимый случай. Умные дяди и тети, сначала ученые, а потом и политики, разобравшись в том, что некая болезнь наследуется генетически, решают объявить ее нормой. Тот же гомосексуализм ныне исключен западной психиатрией из списка половых извращений. Соответственно, его запрещено лечить — но предписано считать разновидностью нормального поведения. На очереди — легализация педофилии, о чем на полном серьезе заявляют некоторые канадские психиатры и "правозащитники". Не менее серьезно ведется разговор и о легализации наркотиков, особенно легких, и многих других явлений, несовместимых с нормальной жизнью в традиционном понимании.

Вот это и есть современная толерантность во всей ее красе. Кстати, Вашингтон и Броюссель проводят ее в жизнь отнюдь не толерантными методами — но путем грубого шантажа правительств тех стран, которые не спешат признавать грех нормой жизни. Так это было в Молдавии, разрешившей гомосексуальную пропаганду, или на Украине, где запрещающий такую деятельность закон "завис" после первого чтения из-за грозного окрика из Госдепа США. Пытаются давить и на Россию, но пока "зубки обломали" — не тот для них масштаб.

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Неудивительно, что на интернет-форумах многие участники, включая тех, кто весьма далек от христианства, называют такую толерантность ко греху "толерастией" — по аналогии с одним из синонимов, обозначающих гомосексуализм. Ну, а христианам тем более нечего делать с теми, кто, спекулируя на Библии, пропагандирует "нормальность" содомского и многих других грехов. Фактически призывая к капитуляции перед ними. Хотя грехи эти, независимо от лживых мнений нынешних "властителей дум" современного Запада, все равно несовместимы с блаженной Вечностью в Божьей Любви.

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