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Автор Юрий Носовский

Есть ли святые покровители у воров?

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Религиозность (и не только показная) — заметная особенность преступного мира. Действительно ли Господь и Его святые могут подавать чудесную помощь в греховных делах? Или же эта помощь проявляется как-то иначе? Господь может вмешаться, защитив нарушителя от справедливого суда. Только не для того, чтобы он продолжал грешить, а в надежде на раскаяние.

Есть ли святые покровители у воров?. 397160.jpeg

На второй день Рождества в Томске был задержан грабитель. 20-летний юноша за неполных три недели успел обокрасть церкви трех приходов и монастыря. Способ кражи был крайне простой — злоумышленник приходил на вечернюю службу, скрывался в укромном уголке храма, дожидался, пока прихожане и причт его покидали, а потом начинал забирать деньги из ящиков для пожертвований и прочие ценности. Под конец сей малопочтенной деятельности ему удалось собрать около 300 тысяч рублей, купить автомобиль, пожить на широкую ногу. Правда, закончилось все это близким знакомством с Уголовным кодексом.

В принципе, описанное выше обозначается одним звучным и наверняка знакомым многим термином — "святотатство". От древнерусского слова "тать", которым именовали как раз воров, в данном случае — кравших святыни или обворовывавших церкви и монастыри. Что, в общем, считалось "дурным тоном" даже в воровской среде. Преступный мир-то в целом живет "по фарту", везению, понимая, что далеко не все зависит от личных усилий и рационального расчета. Потому нередко его представители и отличаются заметной религиозностью, причем, отнюдь не показной.

Так что грабить храмы решались лишь самые бесшабашные из воров. Действительно, массивные золотые кресты на груди и значительные пожертвования в церковную кассу стали едва ли не визитной карточкой постсоветского криминала 90-х годов. Помнится, в одном очень уважаемом монастыре в это время разгорелся большой скандал, когда выяснилось, что "братки" за свою помощь потребовали от настоятеля разрешить погребение своего "авторитета" в древних пещерах, где почивали мощи святых подвижников. В итоге почтенному архимандриту пришлось оставить свой пост.

Самое интересное, что кроме богатых пожертвований, "рыцари большой дороги" нередко проявляют искреннюю веру — и даже обращаются за помощью в своем ремесле к Богу и Его угодникам. А святителя Николая, например, воры с незапамятных времен числят своим покровителем. Возникает вопрос — а возможно ли такое вообще, чтобы угодник Божий помогал нарушать самые элементарные Божьи заповеди, в частности — "не кради"?

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Конечно же, нет. Да, собственно, большинство преступников и сами это прекрасно понимают в глубине души — и относятся к святым больше не как к неким "помощникам", сколько к "спасителям". Когда нужно скрыться от погони, уйти от заслуженного возмездия и в прочих неприятных ситуациях, неизбежной расплате за однозначно греховное занятие. Но, все-таки, а на самом ли деле таким людям может быть оказана чудесная помощь — или они находятся в плену собственного самовнушения, выдавая желаемое за действительное? Что ж, и правда, Господь может вмешаться, защитив на время нарушителя Своих заповедей от справедливого суда.

Только не для того, чтобы он продолжал грешить, но в надежде на раскаяние. Весьма характерен в этом смысле один из рассказов о святом Николае — правда, не из официального жития, а, скажем так, из народного фольклора. Что, впрочем, не снижает его нравственной ценности. Однажды, некий вор бежал и взмолился свт. Николаю: "Спаси!" Святитель указал на шкуру, содранную с дохлой лошади. В нее и завернулся вор, погоня его не заметила, промчалась мимо. А после этого угодник Божий строго спросил вора: "Смердит тебе мертвечина, в которой ты был? Так вот, так же мерзка твоя молитва пред Господом из уст твоих. Иди, отмойся и впредь не воруй!". И вразумленный грешник исправился…

Действительно, ни Богу, ни Его святым не нужны никакие человеческие приношения, пожертвования, деньги. "Жертва Богу — дух сокрушен, сердцесокрушенноисмиренно Господь не уничижит", — говорит царь-пророк Давид в своем знаменитом 50-м покаянном псалме. Есть у грешника хотя бы сожаление о своих грехах, тогда есть и шанс на спасение. Не обязательно от суда человеческого — это как раз не гарантируется. Точно также, как и на Кресте Христос не стал освобождать от казни распятых рядом с ним двух разбойников. Не потому, что Ему было их не жалко — просто вся Его земная жизнь была подготовкой к Крестной смерти.

И во время этого последнего и самого главного подвига Господь не мог проявить своего Божественное могущество, Он страдал и умирал, как самый обычный человек, только без греха. Однако один из разбойников так и не раскаялся в своих преступлениях, лишь требовал спасти ему жизнь — и во грехе умер. А другой смиренно исповедал "мы осуждены за грехи — помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Свое" — и тут же получил обещание просимого "нынче же будешь со Мною в раю".

Кстати, имя благоразумного разбойника в православной традиции — Рах, память его отмечается 25 октября. И, по большому счету, только он и еще некоторые раскаявшиеся его "коллеги" и могут считаться какими-то "специфическими" покровителями преступников, но лишь тех, кто носит в своей душе хотя бы зародыши покаяния. А без него никакие миллионы и даже погребение рядом со святыми сами по себе не могут помочь загробной участи человека. Так, в житии св. Андрея Юродивого (память 15 октября) описывается погребение некого важного сановника — целым сонмом священников во главе с патриархом.

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Внешне все выглядело очень благопристойно — однако духовным взором святой видел ликующих бесов, восклицавших: "Пусть Бог не даст Вам видеть света, жалкие христиане — ибо Вы воспеваете над псом "со святыми упокой душу его" и называете его, причастного всякому беззаконию, рабом Божьим!"Так что уповать на защиту святых для лучшего ведения воровского "бизнеса" его представителям не стоит. Однако и тем, кто "не ворует" тоже не следует становиться в позу фарисейского осуждения "законченных грешников" с точки зрения "праведника".

Воровство ведь — это не обязательно разбой или "домушничество". Самый банальный невозврат взятых у приятеля на определенный срок денег — это поступок из того же ряда. Пожалуй, даже хуже обычной "татьбы", потому что связан с обманом доверия. Недаром последний грех великий поэт Средневековья Данте Альгьери приравнивал к предательству — и поместил виновных в нем в Девятый, самый страшный круг Ада. Куда глубже, чем обычных любителей чужого, забирающих его без обмана. А, скажем, невыплата или задержка заработной платы, особенно бедным людям, которая в России со времен Александра Островского (вспомним монолог Кулигина в его "Грозе") даже преступлением не считается — это ведь тоже грех из разряда воровства. Причем, очень тяжкий — в православной классификации относящийся к категории грехов "вопиющих к Богу об отмщении за них".

К ним относятся еще умышленное убийство, содомия, оскорбление родителей, "напрасное притеснение человека убогого, беззащитного, беззащитной вдовы и малолетних детей-сирот". А также — "отнятие у человека в крайнем его положении последнего куска хлеба или последней лепты, которые потом и кровию добыты им: насильственное или тайное присвоение себе у заключенных в темнице милостынь, пропитания, тепла или одеяния, которые определены им, и вообще угнетение их".

Так что вместе с осознанием того, что Бог и Его святые не могут быть помощниками в греховных делах, не стоит ни отчаиваться, ни упиваться своей "праведностью", но смиренно молиться о помощи свыше для достижения Вечной Жизни. Пусть даже это будет, как в эпизоде с иконой Божьей Матери "Нечаянная радость" молитва перед уходом на греховное дело, но рано или поздно Господь подаст чудесную помощь изъязвленной грехом страждущей душе.

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Темы воры вера святые религия воровство православие святые покровители
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