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Автор Редакция рубрики "Религия"

Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?

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В Киеве, в Софийском соборе состоялся так называемый "объединительный собор". Объединять планировалось некую новую "единую украинскую церковь" и заодно выбирать главу этой организации. Это случилось - но против всех правил православия и вопреки мнению священников и здравому смыслу.

Украина

Основными претендентами на пост были Филарет Денисенко, глава так называемой УПЦ КП, не признанной канонически никем, кроме Вселенского Патриархата, и глава аналогичной в качестве канонического признания УПАЦ, Макарий Малетич.

В итоге, собор избрал на место главы новой структуры некоего епископа УПЦ КП, Епифания Думенко.

И в этом отношении, как минимум в плане Денисенко можно вспомнить расхожую фразу про второе место на понятно каком конкурсе. Хотя, как отмечали украинские СМИ, Филарет явился на собор в митрополичьей скуфейке, как бы намекая на то, кого тут нужно избрать.

Кстати, глава этой "единой поместной украинской церкви" будет носить титул митрополита, а не патриарха. При этом, новая структура является автокефальной, то есть независимой только на словах. Согласно Уставу, который, кстати, был разработан и принят в Стамбуле, во Вселенском Патриархате, все ключевые вопросы, как-то избрание нового предстоятеля, апелляция в высшие инстанции церковного суда и даже канонизация святых будет происходить только под контролем и с разрешения фанариотов.

При этом, само мероприятие было тщательно срежиссировано светскими властями Украины.

На Софийской площади Киева, была поставлена сцена и экран, где транслировался пояснительный фильм о том, что вообще происходит. При этом был осуществлён подвоз "бюджетников", которые должны были изображать "глубоко верующих украинцев". Многие, кстати, вообще не понимали, зачем их сюда привезли. Некоторые из пришедших выступали за митрополита Онуфрия, главу УПЦ МП, который этот собор, мягко говоря, не поддерживает, и более того, сам на нём не присутствовал.

Сообщения о делегатах в украинских и отечественных СМИ разнятся. Особенно в плане тех, кто присутствовал на соборе в качестве представителей канонической Украинской Церкви Московского Патриархата. Одни пишут про шесть епископов и столько же священников и мирян, другие говорят о том, что приехали только двое: Александр Драбинко и Симеон Винницкий.

Есть сообщения и о том, что некоторых епископов УПЦ МП силы СБУ принудили подписать некую декларацию. Как пишет канал "Зрада чи Перемога", "источник в околоцерковных кругах сообщил, что вчера в Киев помимо Агапита принудительно привезли 15 епископов УПЦ МП. Их заставили подписать верительные грамоты Симеону, которыми они уполномочили его голосовать от своего имени. И с этими грамотами Симеон пришел в Софию".

Впрочем, по факту участия этих людей в данном мероприятии, считать их представителями канонической Церкви будет уже нельзя. Фактически, они присоединились к раскольникам и представителям Вселенского Патриархата, с которыми Русская, а соответственно и Украинская Православные Церкви разорвали евхаристическое общение.

Об этом, кстати, заявил представитель УПЦ МП, архиепископ Климент. По его словам, эти два епископа "К УПЦ больше не имеют никакого отношения. Мы констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим в поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся".

Кстати, весь день активно ходили слухи о том, что в соборе принял участие Вселенский Патриарх Варфоломей, но эта информация оказалась недостоверной. Глава Вселенского Патриархата находился в Стамбуле и выезжать на "объединительный собор" для учреждения "новой поместной церкви" даже не собирался. Что, в общем, тоже свидетельствует об истинном отношении Константинополя у важности и события и новой структуры.

Дополнительным сюрреалистическим штрихом во всем этом соборе выглядит то, что в нем непосредственное участие принял президент Украины Пётр Порошенко, и не в качестве почетного гостя, а фактически выполняя роль координатора.

Именно его речь открыла Собор и именно он объявил "граду и миру" нового предстоятеля новообразованной церкви. Что уже очень много говорит нам и о светском характере государства Украина, и о том, насколько политика плотно интегрирована сейчас в церковные дела в этом государстве.

И главное — почему-то никого из поборников светскости и равноудаления религий от государства это вопиющее попрание базовых постулатов современного государства и общества не смущает ни капли. И не обратил внимания на итоговое заявление президента Украины, в котором он сказал: "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!

Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи".

Что касается персоны Думенко, то уже сейчас понятно, что он будет сугубо номинальной фигурой, избранной для внешнего компромисса и на роль этакого религиозного "зиц-председателя". Потому, что если посмотреть его биографию, то становится очевидно, что это ставленник Филарета Денисенко, которого тот всячески двигал по карьерной лестнице. Более того, дослужился до викария киевской митрополии УПЦ КП, то есть, по сути, стал первым замом Денисенко.

Понятно, что для канонической Церкви, и речь сейчас не только об РПЦ и УПЦ МП, но и обо всём сообществе Поместных Церквей, решения этого "собора" ничтожны. По сути, с канонической точки зрения, то что происходит сегодня в Киеве — это междусобойчик каких-то ряженных со смутной религиозной идентичностью и канонической принадлежностью.

Вселенский Патриархат, курируя данное мероприятие, окончательно выводит себя за рамки сообщества канонических православных церквей.

Как заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, "Если раньше раскольнических ветвей на Украине было две, то в дальнейшем предвидится их дробление и увеличение их количества. И можно только пожалеть несчастный украинский народ, который и так терзаем безумной волей своих нынешних временных политических лидеров".

Более того, представители РПЦ так прямо и заявляют о том, что с канонической точки зрения данное событие — ничтожно.

И все этом могло бы так и остаться в рамках местной украинской политической экзотики, если бы каноническая Украинская Церковь не подвергалась не просто беспрецедентному давлению, а откровенному насилию в свой адрес. Уже несколько дней множество священников, монахов и даже епископов УПЦ МП подвергаются угрозам, обыскам и допросам со стороны украинских правоохранительных органов и в том числе СБУ.

Колоссально активизировались и "активисты-раскольники". К примеру, сегодня с утра, в день "объединительного собора", несколько неизвестных силой захватили Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви в Виннице. И такие захваты происходят на Украине регулярно.

История с принуждением к подписанию декларации православных епископов канонической Украинской Церкви из той же серии. Равно как и непосредственное участие украинского президента в религиозном мероприятии, в президиуме.

Что же касается самого собора, то "гладко", кажется, прошло только для публики. Избранного "митрополита" признали все участники собора, а томос будет вручён в ближайшее время. Но никакой реальной, фактической автокефалии у этой структуры не будет. И более того, не будет и никакой канонической легитимности. То есть, вместо "единой церкви" получится этакий агрессивный кадавр на привязи, тянущейся в Стамбул.

Больше того, есть мнение, что сторонники Малетича, клирики УПАЦ захотят себя больше власти в новосозданной структуре. И это будет очень интересной историей со скандалами, интригами и расследованиями.

Пётр Порошенко, с идеей об "автокефальной церкви" носился несколько лет. Понятно, что он хочет войти в историю, как организатор "православного единства и независимости" на Украине. Но, судя по всему, войдёт он в историю, как гонитель христиан, учинитель раскола и насильник над Церковью.

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Темы УПЦ РПЦ собор томос раскол Украина автокефалия петр порошенко автокефалия на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей
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