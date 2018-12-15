Какие святые покровительствуют летчикам

Прошло всего чуть больше сотни лет с того дня, как в воздух поднялся первый самолет. Сегодня в салоны "железных птиц" ежедневно садятся десятки тысяч людей и тысячи летчиков берутся за штурвал. Жизнь без авиации представить невозможно. Как Церковь относилась к покорению "пятого океана", и есть ли у работников этой отрасли свои святые покровители?

"Почему люди не летают, как птицы?" — задавала вопрос героиня одной популярной пьесы. Действительно, человечество всегда мечтало о полете. Впрочем, даже в этой мечте присутствовало знание рискованности подобных предприятий.

Возьмем древнегреческую легенду об Икаре — он так высоко поднялся к солнцу на сделанных его отцом, гениальным мастером Дедалом, крыльях, что те не выдержав жара, расплавились. Да что там смертные — даже сын бога Солнца Гелиоса, Фаэтон, взлетев на огненной колеснице своего папы без спроса, наделал столько разрушений, что главе олимпийских богов Зевсу пришлось прервать его смертоносный полет молнией, уничтожив заодно и самого горе-"пилота".

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В христианстве отношение к полетам тоже было неоднозначным, причем все больше со знаком "минус". Конечно, еще в Ветхом Завете было написано об ангелах, вестника Божьих, описываемых в виде крылатых юношей. Да и обитель самого Господа издавна приписывается "небесам". Но вот попытки достичь небес людьми не приветствовались. Строители мечтали возвести Вавилонскую башню до неба — для противодействия чему Бог "смешал их языки". Разумеется, не из-за опасения появления грешников в своей "резиденции" — но чтобы пресечь самую древнюю форму глобализации, объединения общих усилий не для благой цели.

Столь же настороженным было отношение к воздушной стихии и в Новом Завете. "Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной", — писал апостол Павел в Послании к Ефесянам. После чего выражение стало крылатым сначала в среде отцов-пустынников, а затем и в предании Церкви, впрочем, не догматизированном.

Имеются в виду так называемые "воздушные мытарства", которые каждая душа должна пройти после смерти, прежде чем предстанет перед лицем Божьим для "предварительного суда". И на этих мытарствах (вроде таможенных пунктов) специально приставленные Сатаной демоны ищут в земных поступках человека грехи, чтобы задержать его в аду.

Ясно, что в столь мрачную среду благоверные христиане попасть не стремились. Зато в жизнеописании каждого мало-мальски авторитетного чернокнижника тех времен упоминается его способность летать по воздуху.

Справедливости ради, заметим что уже в стратосфере за несколько десятков километров от Земли наблюдатели видят не прекрасное голубое небо, а непроницаемый мрак космоса. Да и сами космонавты нередко сообщают о странных явлениях во время полетов, которые иначе, чем мистическими не назовешь. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Как бы там ни было, но после подъема на первом в мире воздушном шаре братьев Монгольфье, отношение к освоению "пятого океана" изменилось. Злых духов в количестве большем, чем на земной поверхности, в воздушных слоях не обнаружилось. Зато очевидной стала польза освоения воздушной стихии — особенно с появлением самолетов.

Поскольку же это случилось в начале 20 века, за несколько лет до революции, авиация успела обзавестись и своими небесными покровителями из числа святых. Их несколько. Если смотреть по хронологии — то первым из них будет Архангел Михаил, Архистратиг (главнокомандующий) сил небесных. Именно в день его Собора, отмечаемого 21 ноября, праздновалось основание самого старого в царской России Качинского военного училища летчиков — сейчас оно находится на территории Украины.

В этот день, кстати, празднуется память не только арх. Михаила, но и остальных "сил бесплотных". То есть и личного ангела-хранителя, который приставляется Богом после Крещения к любому христианину — разумеется, и к будущим летчикам. А еще Церковь вспоминает ангелов на богослужениях "недельного круга" каждый понедельник. У монахов в этот день даже положен дополнительный пост — как раз в честь ангела-хранителя. Мирянам он не обязателен, но и им неплохо помнить, что понедельник не только "день тяжелый", но и еще день святого небесного заступника.

Приблизительно в это же время на территории Воздухоплавательной школы в Петербурге был открыт храм во имя пророка Божьего Илии (память — 2 августа). Он тоже стал святым покровителем авиации. Причина этого достаточно ясна — в Библии описывается взятие святого живым на небо в огненной колеснице. А народный фольклор добавил к этому красочные представления о том, что именно Илья-пророк, гоняясь в небе на этой самой колеснице за злыми духами, поражает их молнией, что мы видим во время грозы. Кстати, "огонь с неба" пророк действительно сводил — это описано в Библии.

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В некоторой степени покровителем летчиков можно считать и св. Илью Муромца, в честь которого была названа первая в мире русская эскадрилья тяжелых четырехмоторных самолетов конструкции Игоря Сикорского, используемых и как лайнеры, и как бомбардировщики. Сам Сикорский, кстати, был очень верующим человеком и без молитвы за штурвал крылатой машины не садился.

Несомненно приятный для авиаторов момент — память Илии из града Мурома, чьи мощи почивают в Ближних Пещерах Киево-Печерской Лавры, отмечается 1 января. Так что поднять в этот день бокал им можно не только в честь гражданского Нового Года, но и отмечая память небесного покровителя.

Еще один святой заступник есть у летчиков дальней и морской авиации. Их полеты почти всегда пролегают над морем — так что не помешает дополнительный помощник, с "морской спецификой". Им стал недавно канонизированный адмирал Федор Ушаков — день его памяти отмечается 15 октября. Кстати, в тот же день отмечается память и священномученика Киприана и мученицы Юстинии — признанных защитников от злого колдовства и тех самых "духов злобы поднебесной". Так что молиться в этот день не помешает не только святому воину Феодору Ушакову — но и указанной "двоице" святых.

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Еще одним почитаемым в российской авиации святым является прп. Савва Сторожевский. Современник прп. Сергия Радонежского, подвизавшийся там, где находились передовые рубежи защиты Московского государства. В принципе, он считается одним из покровителей защитников отечества, независимо от рода войск. Однако, в конце 90-х годов на территории Балашихинского района, где расположена крупная база ВВС России был заложен храм в честь св. Саввы, там же было заключено и соглашение о сотрудничестве этого рода войск с Патриархией. Память святого совершается трижды — 3 декабря в день преставления, 1 февраля и 23 августа, а также 19 июля — в Соборе Радонежских святых.

И, конечно же, кроме общих покровителей авиации, каждый верующий пилот может и должен обращаться к своему личному святому покровителю — чье имя он носит. И, желательно не гневить его какими-то нехорошими поступками — хотя бы перед полетом, во время которого человек и его душа, поднявшись в воздух, оказываются к Богу все-таки поближе, чем на Земле…