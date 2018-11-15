Шуйская икона Божией Матери: спасающая от всякой болезни

Шуйско-Смоленская икона Божией Матери особо почитается православными три дня в году ­- 15 ноября (по новому стилю), 10 августа и во вторник Светлой седмицы. Этот список Смоленского образа Богородицы написан одним иноком по слезной просьбе прихожан Воскресенской церкви поселка Шуя, чьих жителей косила моровая язва. И Пречистая услышала их молитву.

"Яко многоценное сокровище прият град Шуя чудесно написанную икону Твою, Пресвятая Владычице Дево Богородице, во исцеление лютыя язвы и во утешение православных, Тобою дарованную, от неяже источники благодатныя и доныне обильно изливаются. Пробави, Пречистая, и, на будущее время милости Твоя ведущим Тя, храни град Твой и всю Русскую землю и спасай людей, к Тебе с верою и любовию притекающих", ­- поется на 4-й глас в тропаре этого праздника.

Строки молитвенного обращения явно свидетельствуют о том, что Божия Помощь, подаваемая через Шуйский-Смоленский святой образ Пречистой Девы, не ограничивается ни местом, ни временем.

Чудо, в память о котором был установлен день прославления удивительного образа, произошло в 1654 году. Письменное воспоминание о нем сохранилось благодаря усилиям шуйского священника Евлампия Правдина, который выдал переведенное им со старинной местной рукописи "Сказание о чудесах, бывших от Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери". Из этого источника известно и мирское имя живописца, который создал икону, — Герасим Тихонович Иконников. Поскольку это был человек глубокой и по-детски искренней веры, Бог благословил его труд, и образ Божией Матери был закончен довольно быстро и ладно. На его написание ушла всего неделя. На протяжении этого времени духовенство и миряне Шуи возносили Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице усердные покаянные молитвы, прося прощения за все ведомые и неведомые грехи, ставшие причиной наказания болезнью.

Первое чудо явилось еще во время работы над иконой. На следующий день после того, как мастер нанес на иконную доску прорись, он заметил, что положение Фигуры Богомладенца на Руках у Девы Марии изменилось по сравнению с оригинальным Смоленским образом. Изумленный иконописец поспешил исправить прорись, но, к еще большему его удивлению, на следующий день рисунок был расположен точно так же, как и накануне. Тогда послушник осознал, что это не обыкновенное совпадение и не его погрешность, а Воля Божия, — по какой-то причине Всевышнему было угодно изменить Лики на новом образе. Поэтому мастер оставил последнее слово в своем творении за собственным Творцом….

Сразу ли исполнилась просьба тех, кто плакал и вымаливал перед только что освященной иконой жизни свои и близких? Нет. Первоначально смертность только увеличивалась. Но священники и их чада не сдавались. Хотя естественный страх перед смертью все-таки смущал естество, внутри глубоковерующие христиане понимали: все, что Бог не дает, к лучшему. Возможно, умирали в первую очередь те, кого Он хотел взять в Свое Небесное Царствие, искупив все их согрешения временным земным страданием. Последнее, каким бы жутким оно не казалось неверующему, все равно ничто по сравнению с вечной радостью. И жители давней Шуи прекрасно понимали это — сохранившиеся записи летописца свидетельствуют о том, что они регулярно прибегали к Причащению Святых Христовых Таин, покаянию на исповеди и молитве в ожидании скорой встречи со Христом.

Когда спасительная икона была готова, за ней пришел целый крестный ход из церковного клира, облаченного в праздничные ризы, и множества народа. Образ Богородицы был принесен в Воскресенскую церковь и, когда батюшка с благодарением водрузил ее на место, храм вдруг наполнился неземным светом. Народ упал на колени, пораженный чудом, и души всех христиан вдруг наполнились давно забытой радостью. В "Сказании" пишется, что в тот же день на украшение образа были собраны богатые пожертвования, потому что люди поняли — надежда есть. Ни Бог, ни Пречистая Мать Его никогда не оставляют помощью того, кто хранит хоть каплю сердечного упования на Их Милость.

Когда целые семьи преклонили колени перед Богом на литургии — самом святом и сокровенном христианским богослужении — смерть по велению Богородицы отступила от этого места. Перед этим Господь забрал к себе Герасима Иконникова вместе с его родными — но все пять членов его семьи перед смертью были пострижены в великую монашескую схиму и почили в преподобии и правде.

Только христиане, в учении которых есть понятие не только смерти, но и успения — ее антипода, блаженной кончины в Боге как новой жизни, понимают, насколько большую честь оказывает Господь таким окончанием земного пути. Многие говорили, что принятие высшего для смертных ангельского чина — награда Герасиму от Самой Всецарицы, которой он служил и своим подвижничеством, и талантом, дарованным от Бога.

Следующим чудом, ниспосланное Господом нашим через Шуйско-Смоленскую икону, стало изгнание бесов из одержимого ими мальчика по имени Иаков. Благодаря безымянным подвижникам, записывающим для потомков историю исцелений от этого чудотворного образа, известно, что от 16 апреля до 7 октября 1667 года незримую помощь от Шуйско-Смоленского Лика Владычицы Небесной получили 85 человек, а к 1800-му — 109. Полная слепота и тяжелые болезни глаз, глухота, душевные расстройства и потеря ума, полный и частичный паралич, хронические заболевания внутренних органов, головы, спины, зубная боль, воздействие темных сил на человека — это далеко не полный перечень зол, изгнанных Благодатью Божией и молитвами Приснодевы через ее Шуйскую икону.

И потому с восторгом встретили жители Шуи и окрестных мест грамоту, изданную в 1667 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Иоасафом. Она призывала архиепископа Тарусского и Суздальского Стефана ехать в Шую для того, чтобы засвидетельствовать о происходящих там чудесах. Владыка выполнил поручение, и впоследствии этого и было установлено празднование Шуйско-Смоленской иконы Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии на Руси.

Праздник в честь Той, Кто по Благословению Своего Сына, Богочеловека Иисуса Христа, может спасти человека в любой немощи…

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