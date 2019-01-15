Крещение Господне: истинная вера и традиции

Православные верующие продолжают отмечать Рождество Христово. Этот праздник продолжается еще 12 дней после наступления Рождества. Такое время называется Святками.

О том, как правильно проводить Cвятки, подготовиться к празднику Крещения, так ли уж необходимо прыгать в ледяную прорубь и заниматься гаданием, "Правде.Ру" рассказал священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин.

— В общении с Богом и с людьми в это время совершаются богослужения, в которых продолжается празднование Рождества Христова. Это очень хорошее время для того, чтобы и посещать храм, и делать добрые дела, и ходить в гости, посещать или, по крайней мере, звонить тем, кого ты забыл, с кем давно не общался, а пообщаться должен бы. Это прекрасное время, чтобы посетить одиноких, больных людей, вспомнить, простить и забыть старые обиды друг к другу.

И надо уже готовиться к празднику Крещения Господня. В этот раз Сочельник выпадает на пятницу — по новому стилю 18 января. Сам праздник Крещения — 19 января. В оба эти дня — в Сочельник и в сам праздник Крещения — освещается вода после литургии. И после этого можно идти в храм брать эту воду. В некоторых местах бывают большие очереди. Поэтому, может быть, стоит посмотреть, где очередей мало или их почти нет.

Но самое главное, конечно, не просто прийти за водой, а поучаствовать в литургии, исповедоваться, причаститься Тела и Крови Христовых. Эти праздники не повод для праздности, это время для молитв, добрых дел и серьезного вдумчивого общения.

Кстати, перед тем, как идти в храм на Крещение, хорошо бы посмотреть в интернете хоть какой-нибудь текст о смысле этого праздника.

— Традиционное купание в проруби на Крещение порой превращается в нелепое шоу. Какое значение эта традиция имеет для истинно верующих?

— Без веры это все бессмысленно. Точно так же, как и хранить дома святую воду. Святая вода — это не амулет. Окунуться в нее, пить ее, умываться ею — это не признак какой-то молодецкой удали, а это знак того, что мы всю свою жизнь вручаем Богу, предаем себя ему.

А никакого долга, кстати, купаться в проруби нет. Это просто народная традиция. Кстати, распространенная отнюдь не среди всех православных христиан.

И самое главное — это освящение воды. Если люди просто собираются в прорубь, выпив чего-то или готовясь чего-то выпить, прыгают в нее, неумело крестясь, при этом еще выкрикивают какие-то плохо совместимые с христианской культурой слова, это просто издевательство и над собой, и над праздником, и над почитанием освященной воды, если она вообще освящена в этой проруби. Гораздо важнее прийти на литургию. Гораздо важнее исповедоваться и причаститься. Гораздо важнее внимательно молиться во время освящения воды.

Кстати, эти молитвы, которые читаются священниками, — это очень глубокие древние тексты, которые назидают человеческую душу, которые учат тому, как правильно молиться. Найти их в интернете очень просто: достаточно набрать в поисковике "чин великого освящения воды" — получите русский перевод, и разъяснения, и всякие комментарии. Так что ничего непонятного не будет, хотя этот текст достаточно сложный. Вдумываться во время молитвы в этот текст, обращать его от своего сердца к Богу — это уже будет мощнейший прорыв к небу для тех, кто мало связан с культурой этого праздника и отождествляет ее только с "моржеванием".

Главное — стремиться к вере. Это не так уж сложно. Просто хотя бы прочесть текст этого чина великого освящения воды и прочесть евангельский рассказ о Крещении Господнем. И очень многое станет ясно, и станет очевидно, что смысл праздника гораздо глубже, чем известная водная забава.

— Могут ли верующие "гадать в крещенский вечерок"?

— Это не верующие, а суеверы. Бог неслучайно скрыл от нас будущее. Он знает, что с нами будет, потому что живет над временем, одинаково видя наше будущее, прошлое и настоящее, относится так, чтобы мы не теряли страха Божия, чтобы не ослабевали в делании добра, чтобы мы не расслаблялись, решив, что время встречи с Богом еще далеко от нас.

И поэтому любые попытки при помощи каких-то манипуляций узнать будущее — это все идет от нашего вечного врага, от сатаны. Это грех. Однозначный грех. И он сбивает духовные прицелы человека. Любой хороший человек, если он не имеет истинной веры, идет в ад.

Поэтому как раз очень важно соединять добрые дела и истинную веру, и участвовать в богослужениях и таинствах Церкви. Потому что именно через них подается особая Божья сила, его благодать.

На фото: Израиль. Место Крещения Господня. Источник: Pravda.Ru

Читайте также:

Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение

Креститься... себе во вред

Тайны светлого праздника Крещения