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Автор Виктория Матвеева

Расплата за предков: христианское мнение

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В ответе ли дети за грехи родителей? Сложно сказать. С одной стороны, Бог не палач, чтобы истязать ребенка за то, что когда-то сотворил его отец. С другой — на генетическом уровне каждому из нас передалась информация обо всех поколениях рода, и никак не влиять она не может. Ведь любой человек — часть своего отца, деда, прадеда… Так где же истина?

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Однажды святителю Николаю Сербскому написала письмо женщина, которая очень переживала за свою благочестивую племянницу. Последней выпали на судьбу страшные скорби: ее муж принес в дом венерическое заболевание, которым заразил и ее, затем от этого повредился рассудком и окончил свою жизнь в сумасшедшем доме. С его женой, замечательным человеком, случилось то же самое. Она не выдержала страданий и также умерла в заведении для душевнобольных. Сокрушаясь о печальной участи своей родственницы, ее тетя обратилась за советом к своему духовнику, впоследствии канонизированному Православной Церковью. И вот что ответил ей святитель Николай:

"Если Ваша родственница действительно благочестива и добра, тогда, конечно, она страдает безвинно. Тогда, возможно, следует искать причину в грехе ее родителей, ибо сказал Всевышний, что прощает вину и преступление и грех, но не оставляет без наказания, наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода (ср.: Исх. 34, 7). Вы на это ответите так, как обычно говорят: "Но почему же дети страдают за грехи родителей?".Спрошу и я Вас: а как бы иначе Господь остановил людей от греха, если бы не переносил наказание за грехи родителей на детей? И наш народ по опыту знает, что дети страдают за грехи родителей. Поэтому так часто звучит предостережение тем, кто собирается лжесвидетельствовать или сделать какое-то зло: "Подумай о детях!". (…). Но не следует отчаиваться из-за этого, ибо ни в чем нет слепой фатальности. Милостивый Господь может пресечь наказание на ребенке, если он истинно покается и возопит к Нему, к Отцу Небесному, о прощении. Мать святого Фанурия [LXXI] была злой женщиной, но наказание не постигло сына за грехи матери. Не только не постигло наказание, но стал он святым, ибо постоянно молился за мать. Молитесь и Вы за родителей Вашей родственницы. Когда Господь прощает умерших грешников, тогда их грехи не ложатся на плечи потомков. В этом и заключается смысл церковных молитв за умерших, чтобы Господь простил их грехи и чтобы наказание не пало на их детей".

По христианским верованиям, в момент зачатия на свет появляется не только недосформированное тело, но и душа будущего человеческого существа. Именно поэтому христианство категорически против абортов — ведь во время этой "операции" губится не только тело ребенка, но и уже существующая душа, которая, будучи не просвещенной Святым Крещением, никогда не увидит Бога. Разумеется, Господь, Справедливый и Милостивый, не станет истязать эту убитую детскую душу, как умершего нераскаянного грешника, потому что бедный младенец не успел еще согрешить. Не бывает наказания без преступления, но, с другой стороны, нет и святости без просвещения Божией Благодатью. Не бывает и детской участи без любого влияния на нее отца и матери — даже генетическая память о них играет большую роль.

Если говорить об абортированном ребенке, который в прямом смысле слова заплатил за родительские ошибки жизнью, то беззаконие родителей, совершенное над убитым, непременно даст о себе знать и в его вечной судьбе. И самое страшное, что ничего потом не исправишь. Если Бог дал родителю право выбора, то оно предусматривает и определенные последствия. В данном случае — вечную духовную слепоту и пусть частичную, но отдаленность от Источника Благ для того, кому "повезло" быть плодом отношений нелюбящих и не желающих его появления на свет людей. Безусловно, Всевышний позаботится об абортированном ребенке, насколько это будет возможно. Но то, что отняли у него родители, все равно никогда не возвратить. Он уже не созреет для Царствия Небесного в той степени, в которой придет в мир иной праведник. Разве что искренняя покаянная молитва когда-то отказавшихся от ребенка родителей может дать его погубленной душе хоть какое-то облегчение.

Но допустим, что ребенок, зачатый блудниками или другими грешниками, нарушающими Закон Божий, не был уничтожен до рождения. Что будет с ним в таком случае? Безусловно, образ жизни родителей отразится на бедном малыше точно так же, как дефекты их клеток скажутся на его организме. И в материальном, и в духовном мире действуют определенные законы, одним из которых является закон преемственности. Ребенок не унаследует ответственность за проступки родителей, потому что "каждый будет умирать за свое собственное беззаконие" (Иер. 31:30). И на Страшном Суде будет только одна ответственность — личная. Но греховные склонности и привычки, увы, могут передаваться по наследству и осложнять эту, земную, жизнь. Хорошо, что Милость Господня дает силы с ними бороться…

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С такими страданиями тяжело смириться и не осуждать тех, кто дал не только жизнь, но и — ни за что, по сути — проблемы в этой жизни. Тяжело, но необходимо. Ведь с любыми бедами и трудностями связан Божий Промысел о спасении каждой души, без исключения. Посылая непростые испытания, Господь дает поврежденному грехами предков человеку шанс стать другим, чем они, подняться над своим "родовым проклятием". Достаточно просто не грешить в искушении, как это делали родители и деды. И тогда один подвижник может исправить то, что натворили многие поколения, и сам не пострадать из-за этого. Не зря когда-то прозвучало пророчество Иезекииля:

"Вы говорите: "почему же сын не несет вины отца своего?" Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается… Я буду судить… каждого по путям его, говорит Господь Бог" (Иез. 18. 19-30).

Приведенный выше пример святого Фанурия, упомянутый святителем Николаем Сербским, говорит еще об одном: люди, унаследовавшие плохую духовную "генетику", находятся под особой защитой Творца, если они пытаются жить по-Божьему. Кто преодолел больше трудностей, того ожидает великая награда. И, разумеется, если связь между грехом и расплатой действительно очевидна, это вразумление для окружающих людей. Живое и поэтому самое действенное…Только от нас зависит, получат наши дети шанс спастись и быть счастливыми у Бога, живя при этом нормально, или будут вынуждены всю свою земную жизнь оплачивать наши долги, или, что еще ужаснее, не родившись на свет, отправятся из-за нас туда, откуда никогда не увидят Лица Господа. Дай Бог, чтобы мы всегда распоряжались огромной родительской властью праведно.

На фото: картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"

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