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Автор Любовь Степушова

Пастыри УПЦ спасли православие, Украину и Россию

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Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказался от автокефалии Константинопольского патриарха Варфоломея. Это историческое решение, которое спасет Украину, Россию и православие.

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Что решили архиереи УПЦ

На соборе во вторник, 13 ноября, присутвовали 83 из 90 епископов УПЦ, решение подписали все, кроме одного. По мнению пастырей УПЦ, афтокефалия "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

Собор также объявил недействительным решение Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса и разорвал с ним евхаристическое общение. Снятие анафемы с раскольников — это "следствие искаженного толкования православных канонов", говорится в решении.

Отмечается, что, "признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола". Архиереи УПЦ посчитали "недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой Поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской православной церкви".

"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной радой Украины (об автокефалии) Украинская православная церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены основами социальной концепции Украинской православной церкви, законодательством Украины и европейской Конвенцией по правам человека", — говорится в сообщении.

Это было историческое решение

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, собор подтвердил решение синода Русской православной церкви (РПЦ) и решение синода УПЦ по оценке действий Константинопольского патриархата как противоречащих каноническим традициям. "Представители власти и раскольники были уверены, что они уже внесли раскол в ряды Украинского епископата, но оказалось, что это не так", — сказал "Правде.Ру" Роман Лункин.

На встречу с Порошенко пришли лишь два епископа-отступника, отметил он. По мнению эксперта "Правды.Ру", митрополит Онуфрий продемонстрировал сильную и сбалансированную позицию и свое влияние среди епископата УПЦ, "что страшно раздражает власти и самого Порошенко, потому что показывает бессмысленность и бесперспективность процесса, который они начали весной".

Сегодня Украинская православная церковь — это самая граждански и политически активная структура на Украине, которая не поддается массированному давлению политиков, добавил Роман Лункин в интервью "Правде.Ру". УПЦ является абсолютно независимой от Москвы и от РПЦ, и, по мнению эксперта "Правды.Ру", события на Украине в перспективе окажут намного больше влияния на Россию, "чем то влияние, которое Россия сейчас оказывает на Украину".

Единая позиция УПЦ и РПЦ в отношении инициативы Варфоломея обеспечивает единство православию и русскому и украинскому народам. Это та база, которая не позволит США развалить Россию с помощью Украины и приведет к власти адекватных политиков, так как идеология православия отличается от идеологии католиков и протестантов. Это идеология переговоров и поиска компромиссов, а не бомбардировок и санкций.

Роль США в убийстве православия и славянской государственности

Считается, что американский политик Збигнев Бжезинский не говорил о том, что следующий враг Запада после коммунизма — православие. Так же, как европейский чиновник Карл Бильдт — о том, что Путин опасен, поскольку продвигает свои ценности с помощью "восточной ортодоксии".

Но вот вам, читатель, свидетельство православного священника из Англии, протоиерея Эндрю Филлипса, который на сайте Оrthodoxengland.org.uk в статье "Что я не мог рассказать в интервью ВСС" пишет о редакционной политике этого "независимого" издания. "Президент Путин и правительство Российской Федерации — злые", — это первый критерий. "164-миллионная сильная Русская православная церковь — это игрушка в их руках", — это второй.

"Эти критерии исходят из того, что российские власти не согласны с культурным и политическим империализмом США, а Русская православная церковь, как и русские православные люди, думает так же". Это их объединяет, и они "должны быть атакованы и уничтожены в организованной кампании — так же, как это сделали западные державы с русским имперским правительством и Церковью в 1917 году", — пишет Эндрю Филлипс.

РПЦ, продолжает он, "должна стать ручной колонией США, так же, как крошечный и обедневший Константинопольский патриархат, зависящий от унизительной политической и финансовой поддержки США для выживания во враждебной Турции". Протоирей указывает, что посол США в Киеве Джон Хербст (2003-2006) "открыто выступал за раскол, церковную разобщенность. И его усилия по сектантскому расколу имели некоторый успех на Украине — спасибо, естественно, долларам США".

Сегодня мы понимаем, что за шесть лет после написания статьи успехи Вашингтона из некоторых стали значительными. США вплотную подошли к намеченной цели - уничтожению православия, основанной на нем государственности славянских народов, их нравственности и культуры.

Именно поэтому была расчленена Югославия, порабощены Болгария и Румыния, почти Сербия и почти Украина. С этой точки зрения украинские пастыри своей твердой позицией дают нам надежду на то, что они уперлись и повернули планету вспять, как тот комбат, о котором пел Высоцкий.

На фото: митрополит Онуфрий; источник фото: официальный сайт Украинской православной церкви

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"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Темы вера томос УПЦ МП Украина религия Варфоломей православие автокефалия православие раскол церкви раскол православия Украинская православная церковь
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