Косма и Дамиан: братья-целители во славу Христа

Иногда Господь дает Своим верным слугам дар быть не только врачевателями душевных скорбей, но и помогать страждущим телом. Это неудивительно: по христианским верованиям, тело болит лишь тогда, когда по какой-то причине нездоров и дух. Потому врачами от Бога становятся святые. Особое место среди них отводится братьям-бессребреникам Косьме и Дамиану.

Эти Божии угодники, чья память празднуется Церковью 14 ноября по новому стилю, всегда относились к самым почитаемым святым на Руси. В их честь построен один из древнейших храмов Москвы, церковь, что "в старых Панех". По легенде именно здесь знаменитый царь Иван Грозный взял в жены по церковному обряду свою шестую супругу, Василису Мелентьевну. Ведь Косьма и Дамиан − не только усердные молитвенники о больных, но еще и покровители брака, поэтому испокон веков русские христиане старались просить их благословения на одно из великих таинств православия.

К сожалению, житие не сохранило точного места рождения родных по крови подвижников, но доподлинно известно, что оно находится где-то в Азии. Не зря Косьму и Дамиана именуют в святках "Азийскими" или "Асийскими" (кстати, христианская история знает и двух других братьев − Косьму и Дамиана Римских, которые были мученически убиты из дьявольской зависти во время правления императора Карина (283-285), а также Косьму и Дамиана Аравийских, пострадавших вместе с мучениками Анфимом, Леонтием и Евтропием. В отличие от них, азиатские братья умерли своей смертью).

Отец подвижников из Асии был язычником и рано оставил этот мир, но мать, позже канонизированная церковью как преподобная Феодотия, воспитала своих сыновей настоящими последователями Богочеловека Христа. Эта "смешанная" семья представителей разных религий, из которой вышли три светильника Христовой веры, как будто стала живым исполнениям слов апостола Павла: "… неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы" (1Кор.7:14). Лишившись мужа, Феодотия как истинная вдова не вышла второй раз замуж, а всецело посвятила себя Богу и детям. Творец вознаградил свою рабу тем, что дал обоим ее сыновьям талант врачевать любые самые тяжкие недуги. При этом самым главным для святых было соблюсти заповедь: "Даром получили − даром давайте" (Мф. 10:8).

Но однажды произошел случай, который положил начало раздору между братьями, несмотря на их искреннюю и сильную любовь друг к другу. В то время их дарование уже обрело широкую известность. Косьму и Дамиана попросили помочь одной тяжкоболящей христианке по имени Палладия, за излечение которой не брались уже никакие лекари. Поскольку подвижники не отказывали никому в помощи, они тотчас же поспешили к несчастной. Болящая Палладия была верующей и благочестивой женщиной, она сама истово каялась и молилась вместе со святыми целителями, и болезнь вскорости отступила.

Палладия хотела отблагодарить братьев за помощь, но они несокрушимо соблюдали обет не брать за лечение ничего, хоть бы это была и самая малость. Но тем не менее, исцеленная пациентка тайно встретилась с Дамианом и стала упрашивать его взять совсем небольшой дар − три яйца − во имя Святой Троицы. Поскольку она просила ради Триединого Бога, Дамиан не выдержал и согласился. Это огорчило Косьму настолько, что он, когда пришел его черед переходить в иной мир, завещал не хоронить его рядом с братом.

Вышло так, что Дамиан умер вскорости после преставления Косьмы, и никто не знал, как поступить с его телом, где уместнее выкопать могилу. Но Господь Сам послал знак, сравнимый разве что с чудом Валаамовой ослицы (Числа, 22:28-33). Верблюд, некогда исцеленный братьями от бешенства, пришел и заговорил человеческим голосом. Он сказал, что Дамиана подобает положить рядом с Косьмой, потому что он принял подарок не ради самого вознаграждения, а потому, что его просили об этом именем Божиим. И воля Всевышнего свершилась: мощи святых положили почивать вместе в Месопотамии, в городе Фереман.

После окончания земной жизни братьев-целителей по молитвам Косьмы и Дамиана Азийских продолжали совершаться Божии чудеса. Самым известным стало спасение от поругания и смерти женщины, которую осатаневший "друг семьи" в отсутствие мужа обманом заманил в уединенное место, чтобы поглумиться и убить. Будучи в отчаянии, невинная жертва стала молиться Господу, и в ту же минуту явились два мужчины грозного вида, обратившие негодяя в бегство. Господь попустил ему при этом упасть в пропасть и разбиться насмерть, а женщину спасители отвели домой. Не веря своему счастью, она спросила, как их зовут, на что Божии посланники ответили: "Мы рабы Христовы Косьма и Дамиан".

Почему Господь попустил братьям поссориться в то время? Наверное, для испытания. Для Косьмы было важно показать свою верность Божиему обету и, соответственно, любовь к Господу, бывшую превыше всего, ведь сказано: "Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14: 26). Здесь вовсе не идет речь о страстной ненависти, толкающей на преступление, но о том, чтобы обещания Христу не ставить ниже человеческих чувств, даже если речь идет о родном и единственном брате.

Дамиан же благодаря незаслуженным подозрениям и невольному огорчению стал более совершенным: ему, как сильному и стойкому в своей вере человеку, было послано очень тяжелое искушение. Не зря ведь писал святой апостол Иаков, брат Господень: "С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка" (Иак. 1:2-4). Дамиан возрадовался и смирился, поэтому его блаженству в небесном Иерусалиме сейчас нет границ.

Они оба с достоинством выдержали свои непростые испытания и теперь вместе наслаждаются близостью к своему любимому Господу. И усердно молят Его о том, чтобы мы были так же счастливы, если, конечно, сами этого захотим…

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