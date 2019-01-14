Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ

Президент Украины, Петр Порошенко продолжает вмешиваться в религиозные дела, а также активно на уровне риторики осуществляет нападки на Русскую и Украинскую Православные Церкви Московского Патриархата.

Так, глава Украины на днях потребовал от Русской Церкви и от УПЦ «показать томос». То есть, предоставить документы о церковной независимости, который теперь есть у новообразованной и не то, чтобы канонической «православной церкви Украины». Томос об «автокефалии» был выдан этому религиозному новообразованию Константинопольским патриархатом, в ответ на что Русская Церковь разорвала каноническое общение с Константинополем.

Также, в РПЦ прокомментировали требования Петра Порошенко о демонстрации томоса. В частности, замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в ФБ заявил: «РПЦ не имеет томоса, но и Константинопольский патриархат также не имеет томоса... Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?».

Действительно, древние поместные Церкви томосов не имеют, поскольку учреждались, например, соборно. В частности, автокефальный статус Русской Церкви был подтвержден на всеправославном Соборе в Константинополе в 1593 году.

С другой стороны, томос у УПЦ все же есть. Он датирован 1686-м годом, составлен и подписан Константинопольским Патриархом Дионисием IV, и в нем говорится о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии. Собственно, часть проблемы и заключается в том, что сейчас Вселенский Патриархат в одностороннем порядке и абсолютно самовольно этот самый томос 1686 года отменил. Чего, согласно каноническому праву, делать не может.

Так что, когда Петр Порошенко вопрошает, «не подписан ли томос УПЦ МП Сталиным», то он демонстрирует глубочайшее незнание не только церковного права и истории Православной Церкви, но и в принципе истории на уровне «Википедии».

Собственно, не удивительно, что вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид обвинила украинского президента Петра Порошенко в «безбожном» использовании томоса об автокефалии «новой церкви» в своей предвыборной агитации. «Простите, но президент Порошенко эксплуатирует томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации», - заявила она. Ее коллеги в комментариях написали еще проще - "антихрист он".

Кстати, если уж речь идет о том, что томос это некий абсолютный показатель легитимности и независимости той или иной Поместной Церкви, то возникает вопрос, почему тот же Константинополь не признает автокефалию Православной Церкви в Америке.

Томос был выдан этой Церкви Патриархом Московским, Алексием I (Симанским) еще в 1970-м году. Однако, до сих пор Константинополь полагает ПЦА «частью Русской Церкви с правами широкой автономии».

Собственно, именно поэтому вопросы о томосе и резкие заявления Петра Порошенко выставляют его, как крайне недалекого и неумного человека, который совершенно ничего не понимает в сфере религии вообще и Православия в частности, но пытается изображать из себя не только политического, но и религиозного лидера.

И это выглядело бы крайне смешно, если бы не возобновившиеся рейдерские захваты храмов на Украине, а также систематическое давление на епископов и священников канонической Украинской Православной Церкви.