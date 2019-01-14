Серафим Саровский: у каждого свой путь

14 января 1833 года в Саровской обители, что на Тамбовщине, отошел ко Господу иеромонах Серафим (Мошнин). Он стал последним святым, канонизированным перед революцией 17-го года. Святость прп. Серафима Саровского освещала окружающих еще при его земной жизни, благодаря чему он и стал самым известным подвижником Земли Русской XIX века.

Родился будущий великий святой в 1759 году в Курске, в купеческой семье. С самого раннего детства его окружали настоящие чудеса, вызванные сугубым заступничеством Божьей Матери. Так, в 7-летнем возрасте мальчик, не удержавшись за поручень, упал с высокой колокольни, но не потерпел от падения никакого вреда. В 10 лет он тяжело заболел, но почти мгновенно исцелился, когда к нему приложили Курско-Коренную икону Богородицы, вынесенную во время крестного хода из храма.

В 18 лет, получив благословение от прозорливого киевского старца Досифея (на самом деле девицы Дарьи Тяпкиной, скрывавшейся от мира в мужской одежде по примеру древних подвижниц до самой смерти), поступил послушником в Саровскую обитель. Там он вскорости опять тяжело заболел — все его тело представляло собой сплошной отек. Но спустя 3 года, после посещения Девы Марии в сонном видении болезнь прошла без следа. Последний раз подвижник был исцелен Богородицей уже в старости, после того, как был избит до полусмерти разбойниками — и приглашенные врачи признали свое бессилие. Вообще, Божья Матерь являлась преподобному в течении жизни 12 раз — пожалуй, чаще всех других русских подвижников.

Жизнь саровского инока во многом была похожа на подвиги последних. Он долго жил в одиночестве в пустыни, годами не ел хлеба, питаясь собранной травой, к нему, как к прп. Сергию Радонежскому, приходили без боязни дикие звери, включая медведя. Св. Серафим подвергался тяжким дьявольским искушениям, но боролся с ними лишь усилением своей и так героической жизни. Так, однажды он целых 1000 дней и ночей, почти без перерыва, молился на камне — пока у него не начали отекать и покрываться язвами ноги. Не счесть и чудес преподобного — по исцелению больных, бесноватых, помощи в житейских нуждах — при жизни и после смерти.

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Ведь даже само его прославление в 1903 году, по указанию лично царя Николая Второго, было далеко не заурядным действом. В Синодальную эпоху, вообще, к канонизациям относились с очень большой осторожностью, чтобы не сказать — подозрительностью. И за все 200 лет с момента замены патриаршества на Синод в России было канонизировано всего 10 новых святых — по преимуществу, усопших архиереев-святителей. Так что, можно себе представить, настолько же значительным было почитание святости прп. Серафима в народе — что даже смогло преодолеть бюрократическую косность церковно-государственной машины.

Но были в Житии святого и определенные отличия, привлекавшие к нему особенно многих посетителей. Он, если так можно выразиться, был "пасхальным батюшкой по преимуществу". И, несмотря на превосходящие силы обычных людей тяжкие аскетические подвиги умерщвления плоти, прп. Серафим в полной мере следовал ап. Павлу, поставившему заповедь "непрестанно радуйтесь" даже перед "непрестанно молитесь" (1Фес. 5:16-17).Не секрет ведь, что для многих иноков, не исключая и прославленных в лике святых, радость в земной жизни казалась неуместной — в ожидании Царства Небесного и трудного пути туда. Однако саровскому подвижнику аскеза, достойная великих отцов египетских и палестинских пустынь, ничуть не мешала быть постоянно радостным — и встречать каждого своего посетителя словами: "Радость моя — Христос Воскресе!". Пусть в это время был и Великий Пост. Даже его одежда представляла из себя белый балахончик — в отличии от традиционных черных монашеских одежд.

Но еще большим свидетельством сугубой Благодати Божьей было то, что пасхальная радость от этих слов возгоралась в душах самых грешных людей. Которых общение со старцем преображало — они уходили от него просветленными, утешенными, увидев "Царство Небесное, пришедшее в силе", явленное им прп. Серафимом. Вплоть до прямых аналогий со славным Преображением Господним на горе Фавор — когда подвижник, по просьбе своего почитателя, помещика Мотовилова, показал ему дары Духа Святого "в чувственном виде". И пораженный ужасом и восхищением одновременно паломник почувствовал неизреченное благоухание — и увидел преподобного, сияющего ярче Солнца таким же неизреченным светом.

Важной заслугой подвижника было и исповедание настоящей христианской свободы — выраженное в учении о "стяжании Святого Духа" в беседе с тем же Мотовиловым. Если предельно упростить обширную речь святого, он советует каждому заниматься тем делом, которое "дает наибольший прибыток в духовной жизни". То есть, общеобязательных рекомендаций на этот счет нет и не может быть — человек сам должен прислушиваться к своему сердцу, ощущая там усиление или ослабление действия Божьей Благодати. И концентрироваться на том пути, который дает наилучший результат — у каждого свой.

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Великий пастырь 20-го века, митрополит Антоний (Сурожский) часто повторял в своих трудах: "Никто не может стать христианином, пока не увидит на лице другого верующего отблеск Вечной Жизни". В отношении героя данной статьи, без малейшего преувеличения, можно сказать: это был даже не отблеск — а настоящая заря, привлекшая десятки тысяч людей на путь живой веры. И продолжает привлекать их и дальше, спустя почти двести лет после блаженной кончины святого. А нам остается лишь с верой попросить в молитве: "Преподобный отче Серафиме — моли Бога о нас!"

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