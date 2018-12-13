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Автор Виктория Матвеева

Апостол Андрей: первый креститель Руси

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Русское православное священство имеет преемственность апостола Андрея, называемого за честь последовать за Христом раньше других Первозванным. Поэтому день его памяти, 13 декабря (по новому стилю), является одним из самых любимых народом праздников. Имя бывшего рыбака из Вифсаиды носят многие наши соотечественники. Близка пылкой славянской натуре горячая вера, с которой святой Андрей откликнулся на зов Христа…

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Житие этого ученика Господа говорит нам не так много о земном пути святого апостола. Известно только, что он не был женат и вместе со своим братом Петром занимался рыболовецким ремеслом, а когда в Израиле появился великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн, Андрей из Вифсаиды становится его близким последователем. Именно Андрею и будущему любимому ученику Христа, Иоанну Богослову, "глас вопиюшего в пустыне" открывает тайну, Кто есть Иисус. И они, по благословению своего духовного наставника и без колебаний оставив предыдущее хорошее ради лучшего нового, следуют за новым Учителем (Ин. 1:40).

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Блаженный Феофилакт, составитель толкования на Новый Завет, доносит до нас еще кое-какие интересные сведения о брате апостола Петра и, в частности, его призвании: "Об Андрее упомянуто так потому, что он был из знатных, так и потому, что он привел своего брата. Посмотри, пожалуй, на любовь его к брату, как он не скрыл от брата оное благо, но сообщает ему о сокровище и с большою радостью говорит: мы нашли (вероятно, они сильно желали и много занимались исканием Мессии), и не просто говорит "Мессию", но с членом: "онаго" Мессию, того самого, который есть поистине Христос. Ибо хотя многие назывались помазанниками и сынами Божиими, но ожидаемый ими был один. Андрей привел Симона к Иисусу не потому, будто Симон был легкомыслен и увлекался всякою речью, но потому, что он был очень быстр и горяч, и удобно принял речи, которые брат передал ему о Христе. Ибо, вероятно, Андрей очень многое высказал Симону и возвестил о Христе основательно, так как он довольно пробыл у Христа и узнал нечто таинственнейшее".

Жизнь апостола Андрея будто воплотила в себе притчу о купце и драгоценной жемчужине, рассказанную когда-то Христом (Мф. 13:44-46). Как говорит Предание, он избрал путь целомудрия и безбрачия добровольно, приняв решение всецело посвятить себя Господу (это, скорее всего, позже и сблизило его с Предтечей). Наверное, и труд на рыболовной лодке для человека знатного рода был скорее путем к стяжанию смирения перед Богом, чем насущной необходимостью. Умалив себя во всем ради Господа, апостол Андрей обрел свою жемчужину — веру и призвание, открывшие ему врата в Царствие Небесное.

Греческий писатель и журналист Георгий Александру, автор посвященной святому апостолу Андрею книги "Воздвигший Крест во льдах", говорит о главном герое своего произведения так: "Он был смиренный, простой человек, а для простого человека нет почти ничего невозможного". Действительно, получив дар святой Пятидесятницы, подвижник просто и бесстрашно отправляется на проповедь в мир, полный опасностей и неприятия. Тот, о котором Сам Господь предупреждал, что посылает туда апостолов, как овец среди волков… И "волчьей стаей" — ее же предстояло обратить к Богу Андрею Первозванному — стало население восточных языческих стран. Он путешествовал по всей Малой Азии, включая Фракию и Македонию, бывал и на Африканском континенте, в Эфиопии, а затем отправился на северо-запад.

Как раз во время "северного", четвертого по счету Георгия Александру, миссионерского путешествия святого апостола Андрея, произошло описанное в предании водружение креста на днепровских берегах, которое считается освящением всей Русской земли. Как рассказывает агиография, святой апостол остановился для ночлега возле Киевских гор, а проснувшись утром, сказал своим спутникам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей". Пророчество со временем сбылось: Киеву суждено было стать не только "матерью городов русских", но и цитаделью всего восточнославянского Православия, откуда и распространилась христианская вера на Руси.

Но не только в связи с этим говорят о преемственности апостола Андрея в православных церквях Московского Патриархата. Ведь после того, как он вернулся из миссионерского путешествия в Рим, святой ученик Христа поселился в маленьком селении Византии, на месте которой позже вырос могущественный Константинополь, и основал там христианскую общину. И вот, через это духовное детище святого апостола, которое он создавал и обустраивал с помощью Святого Духа, ко Христу пришла и Русь — сперва в лице равноапостольной княгини Ольги, затем ее внука Владимира, сделавшего государственной христианскую религию и таким образом создавшего русскую великодержавность. Так что не только константинопольская, но и русская Церковь выросла и возмужала с молитвами и заботой святого апостола Андрея… И, хотя он сам мученически погиб за Христа, распятый на Х-образном кресте около 70 года нашей эры, но дело его с Божией Помощью до сих пор живет и процветает.

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Все, кто посещает православные храмы и Греции, и Руси, сегодня обратятся к святому апостолу Андрею с искренней молитвой: "Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь".

Можно попросить его о помощи и просто своими словами. Увидите, он не откажет в молитве и заступничестве…

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