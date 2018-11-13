Порошенко не явился на встречу с иерархами УПЦ

Встреча украинского президента Петра Порошенко и митрополита Украинской православной церкви, блаженнейшего Онуфрия, не состоялась.

Украинский президент в последний момент на встречу, которая планировалась в рамках заседания Синода УПЦ МП попросту не явился, хотя до последнего, информация о том, что главы украинского государства и украинской Церкви проведут переговоры, подтверждалась обеими сторонами.

Тем не менее, Синод УПЦ прошел в Киево-Печерской Лавре, правда, решения его будут обнародованы позже, в рамках публикации на сайте УПЦ журналов заседания. Пока даже, известно лишь краткое заявление митрополита Онуфрия, которое тот сделал в начале заседания.

В частности, глава УПЦ отметил, что "сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами — проблему церковного состояния нашей Церкви, нашего Украинского государства".

Проблемы церковно-государственных отношений на Украине, между тем, действительно стоят острые. Речь идет о так называемой "автокефалии", которую Константинополь планирует предоставить Украинской Церкви.

За этой формулировкой кроется на самом деле нечто совсем иное. В частности, организация некоего нового религиозного образования на Украине, которое будет подчиняться Вселенскому Патриархату. В рамках этого проекта Вселенский Патриарх Варфоломей уже снял анафемы с "патриарха" Филарета, раскольника, отлученного от Церкви, Синодом РПЦ. Что является нарушением канонического права, как и вся эта инициатива Константинополя с "автокефалией".

Сыграл свою роль в этом хаосе и Петр Порошенко, который и был фактически главным публичным инициатором данного религиозно-политического проекта. О том, что это проект именно политический сам Порошенко заявлял неоднократно, сравнивая организацию украинской "автокефалии" со вступлением Украины в НАТО.

То, что такое прямое и агрессивное политическое вмешательство в церковные дела — нарушает все принципы светскости государства, сказали, наверное, уже все. И, видимо, на встрече митрополит Онуфрий планировал обрисовать и эту ситуацию украинскому президенту. А поскольку разговор это был бы кране малоприятный, Порошенко предпочел, мягко говоря, ретироваться.

Что же касается церковных дел, то Русская Церковь в ходе всех этих антиканонических процессов логично разорвала евхаристическое общение с Вселенским Патриархатом. И, более того, на днях митрополит Илларион, глава отдела внешних церковных связей, отметил, что пора бы уже посылать священников РПЦ в Турцию, поскольку многие верные православные остались там без должного духовного окормления. На светском языке это означает организацию в Турции православной канонической территории Русской Церкви.

Что же до Украины, то, как предполагали накануне встречи некоторые аналитики и авторы телеграм-каналов, "Главный кандидат в предстоятели ПЦвУ от УПЦ МП митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) заблаговременно "заболел", и под этим благовидным предлогом волен на мероприятие не являться. Перед коллегами из промосковской партии неудобно.

Вброс про самоотвод Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) до сих пор не подтвержден. Есть мнение, что все это было сделано по инициативе Порошенко, чтобы ему было легче договариваться 13 ноября.

По итогам встречи у президента, как у свахи, должно получиться усадить строптивые стороны за переговоры по поводу регламента Собора и Устава ПЦвУ. Тогда уже и о дате можно будет говорить.

Может и не получиться. Такой сценарий маловероятен: с поддержкой президента хотя бы несколько епископов да согласятся составить Симеону свиту на учредительном Соборе ПЦвУ, просто из личных меркантильных соображений. В крайнем случае они потом всегда могут сказать, что их заставили, публично покаяться и запрыгнуть обратно. Интрига только в том, много ли окажется желающих сыграть в эту игру, и устроит ли их количество патриарха Варфоломея.

В украинских СМИ появилась интересная мысль, что без участия многочисленных представителей из УПЦ МП, Собор ПЦвУ будет лишь "учредительным", и только с ними — по-настоящему объединительным".

Несмотря на то, что встреча не состоялась, в этой аналитике есть рациональное зерно. Действительно, сегодня УПЦ МП это не только единственная каноничная на Украине структура, но и самая многочисленная по количеству приходов и прихожан. И без согласия иерархов УПЦ МП все попытки организовать некое "новое православное единство" на Украине будут смотреться откровенно жалко. Тем более, что параллельно, сегодня Синод Сербской Православной Церкви отказался принимать снятие анафем с Денисенко и Малетича.

То есть, тема Украинской церкви вышла уже на уровень Вселенского православия. А с политической точки зрения это означает, что без одобрения УПЦ и РПЦ вся эта "новая единая украинская церковь" так и останется группой раскольников сомнительной канонической принадлежности.

И, что самое характерное, уже утягивает в такое же маргинальное положение Вселенский Патриархат всем скопом. Да и украинское государственное руководство, в общем-то тоже.

А если Порошенко этого может и не понимать, него вообще очень странные взгляды и на религию, и на светскость, то вот митрополит Онуфрий это понимает прекрасно. И, что характерно, никакой автокефалии не хочет ни он, ни Синод УПЦ, а если бы захотели, то обратились бы в Москву, а не в Стамбул.

Самый главный вопрос теперь — что будет дальше? Есть реальная опасность того, что "филаретовцы" и прочие маргиналы-раскольники продолжат захватывать канонические православные храмы на Украине.

У них, в общем-то, это давняя традиция и единственный сложившийся метод "миссионерства". С другой стороны, от этого они окажутся в еще более маргинальном положении (хотя, казалось бы, куда уже дальше?).

И в этой связи очень символично, что заседание Синода УПЦ состоялось в Лавре. Таким образом, иерархия Украинской Церкви показала, кто тут каноническая Церковь и кто тут действительно ведет непрерывную православную традицию от Крещения Руси и до наших дней.

"Самая большая опасность — это силовой захват Лавры. Своими действиями Порошенко провоцирует экстремистов", — добавляет в своем канале "Политджойстие".

Ну а неявка Порошенко в лавру, с точки зрения православной традиции, трактуется хоть и грубовато, но довольно просто. Бесноватых на территории монастырей корежит. Некоторых — настолько, что они на освященную землю даже не могут ступить.