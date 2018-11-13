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Автор Виктория Матвеева

Князь Невский: "Свет наш, Александре…"

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Он не просто святой, показавший миру пример сочетания патриотического мужества и православного смирения, но и воплощение русской христианской добродетели, которая умеет служить Богу и словом, и мечом. Не просто благоверный князь, в конце жизни вступивший в святой иноческий чин, но и живое напоминание об одном: Господь спасает целые народы лишь с помощью великих личностей. Святой Александр Невский — что мы знаем о нем, кроме написанного в книгах? Наверное, только то, что чувствуем, когда обращаемся к нему с искренней молитвой.

Князь Невский:

Свет наш, Александре, Русь тебя зовет,

Защити молитвой Божий свой народ.

Черный ворон кружит над родной землей,

Укрепи нас, княже, в вере православной святой.

Валерий Малышев

Будущий Божий угодник появился на свет в городе Переяславле-Залесском 30 мая 1220 года. Благочестивая православная чета его родителей, князя Ярослава Всеволодовича (сына Всеволода ІІІ Большое Гнездо) и рязанской княжны Феодосии Игоревны была почтена от Бога рождением двух святых. Старший брат будущего героя Невской битвы, Феодор, прославился богоугодной жизнью, и после обретения его мощей нетленными, был причислен к лику святых. Ему было всего 15 лет, когда Господь взял Феодора к себе. Александру же была суждена другая судьба — защищать христианскую Русь не только молитвой, но и оружием в руках. Кстати, княжеский постриг его совершил один из составителей Киево-Печерского Патерика, святитель Симон, епископ Суздальский. Он и дал Александру Ярославичу благословение на государственное правление и ратное дело.

То время было действительно очень трудным для родины благоверного князя: страна столкнулась с двойной угрозой: наступающими с востока силами монголо-татар и экспансией с запада рыцарей-крестоносцев, по благословению своего первоиерарха пытающихся силой подвести "еретиков" под папскую корону. Русь, ослабленная княжескими раздорами, вряд ли смогла бы бросать ответный вызов сразу всем агрессорам. Но Господь, промышляя о спасении своих людей, поставил во главу государства того, кто надеялся, в первую очередь, на него, а не на возможности своего меча. Знаменитые слова благоверного Александра Невского — "Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!" — показались бы самоуверенному неверующему монарху безумием, но в них на самом деле была сокрыта глубокая премудрость. Именно та, с помощью которой положившийся на Бога мальчишка Давид покончил с Голиафом, посмевшим поносить израильское воинство, благословленное Всевышним…

"Избpанномy воеводе земли Российския, светломy yкpашению Цеpкве пpавославныя, Святомy Благовеpномy великомy князю Александpy Hевскомy, похвальная восписyюще, яко веpою вpаги, видимыя же и невидимыя, победившемy", - поют сегодня в акафисте, прославляя память благоверного подвижника. Создатель этого молитвенного чина ясно понял и донес до остальных суть победы Александра: она, прежде всего, состояла в победе над страхом и гордыней в его собственном сердце. Как только это стало возможным, был поражен и видимый враг. Не зря упоминается в молитвенном обращении ко святому: "Пpовозсиял еси, блаженне Александpе, паче мyжества, теpпением твоим, его же стяжал еси, взиpая на Hачальника веpы и Совеpшителя Иисyса, иже вместо пpедлежащия Емy pадости пpетеpпе кpест…".

Поражен как? Многие из наших современников пеняют святому за то, что он, как пел процитированный выше поэт, "покорил Батыя словом без оружия". Мол, надо было вовсю показать удаль молодецкую, помахать у того мечом перед носом, глядишь, испугался бы басурман… Но князь, в отличие от своих судий местного разлива, знал, что такое благоразумие и чем отличается риск собственной жизнью от отдания под ятаган пусть и нескольких сотен своих подданных. Было страшным риском даже явиться в ставку хана Батыя, известного своей свирепостью. Лаконично и страшно пишется об этом в его кратком житии: "Священную миссию защитников Русской Земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь". Но, к счастью, Ярослав оставил после себя сына, который сумел довести его дело до конца.

Святой благоверный князь многое сделал и для христианской миссии на востоке своего княжества и лежащих далее землях. То, что территория Руси и некоторые уделы Золотой Орды объединились, открывало множество возможностей для проповеди истины Христа среди язычников. И это, хоть и чудом, но все-таки происходило.

Но самое явное свидетельство Бога о человеческой жизни для христианина — это его кончина. Святой благоверный князь Александр Невский перед уходом из земной жизни принял святой ангельский чин, окончив свое существование здесь в правде и преподобии.

"Скоpый помощниче всех yсеpдно к тебе пpибегающих, и теплый наш пpед Господем пpедстателю, святый благовеpный великий княже Александpе! Пpизpи милостивно на ны недостойныя, многими беззаконми непотpебны себе сотвоpившия, к pаце мощей твоих ныне пpитекающия и из глyбины дyши взывающия: ты в житии своем pевнитель и защитник пpавославныя веpы был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богy молитвами непоколебимы yтвеpди", — произносят православные христиане, обращаясь к своему небесному молитвеннику и покровителю. Он прошел до конца тот путь, о котором Христос говорил: "Возьми крест свой и следуй за Мной". Но самое главное — благоверный Александр сумел выполнить самую сложную задачу, то есть всецело посвятить себя Христу. Это нужно любому без исключения православному, будь он мирянин, монах или правитель государства. И, чем больше искушений, чем больше власти, тем сложнее это сделать.

Множество людей получило благодатное исцеление от икон с изображением подвижника и его святых мощей. В это можно верить, можно не верить, но те, кто ощутил на себе действие его молитв, не дадут солгать. И невольно вспоминаются надгробные слова духовного отца князя, митрополита Кирилла: "Знайте, чада моя, яко уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской земле". Вправду, не будет такого больше в Суздале и на Руси. Но есть он на небесах, перед престолом самого Христа…

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Темы вера князь святой церковь Суздаль защитник православие Александр Невский
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