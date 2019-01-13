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Автор Юрий Носовский

Борьба с блудом: ревность не по вере

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Один американский дантист, по совету священника, уволил свою ассистентку после десяти лет безупречной работы за чрезмерную сексуальность. Так неужели грех заключен именно в чьей-то "чрезмерной сексуальности"? А может, все дело все-таки в ее восприятии тем или иным человеком? Где грань между поведением, достойным христианина, и банальным ханжеством?

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На первый взгляд, может показаться, что Священное Писание относится к красоте и тому, что подразумевается под понятием "сексуальность", с каким-то предубеждением. Не секрет, что именно такое впечатление может возникнуть, особенно у неискушенного верующего, пришедшего в самую обычную церковную лавку. "Львиная доля" находящейся там литературы будет наверняка посвящена Житиям Святых — и всему, что с этим связано. Где будут воспеваться монашеские подвиги, пост, молитва, воздержание. Ну, и безбрачие заодно.

Даже если речь пойдет о тех "двоицах" святых, которые почитаются покровителями православного брака, акцент в их жизни будет делаться явно не на внешнюю красоту, ухаживания, историю появления влечения друг к другу. Чаще там будет рассказано о совместном переживании трудностей — в первую очередь, на пути к Богу в духовном совершенствовании.

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Очень редко в таком жанре прорывается нечто более-менее "общечеловеческое". Ну, например, как в истории св. Петра и Февронии. Официальное Житие святой пары, конечно же, "вылизано до глянца", но в народных преданиях еще сохранилась более-менее правдоподобная история начала их любви. Которая заключалась в том, что мудрая девица Феврония, помимо прочего, очень неплохо владеющая врачеванием, предложила молодому неженатому князю вылечить его от неизлечимой кожной болезни.

В случае успеха Петр должен был на ней жениться. А в случае неудачи — девушка готова была взойти на костер и быть сожженной живой за "врачебную ошибку" и желание получить слишком уж знатного жениха. Развитие истории каждый может прочесть самостоятельно. Пока заметим, что таких рассказов в чисто церковной литературе можно "пересчитать по пальцам".

Зато многие истовые верующие, особенно из числа неофитов, сладострастно любят, например, цитировать слова Христа: "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" (Мф.5:28).

Судя по всему, именно этими словами и руководствовался священник, посоветовавший дантисту Джеймсу Найту из американского штата Айова уволить свою ассистентку Мелиссу Нельсон после десяти лет работы за то, что она, на его взгляд, была чересчур сексуальна. И то — девушка красива, соблазнительна — значит, нужно от нее избавиться. Тем более, что и жена стоматолога, видимо, не без оснований, стала ревновать симпатичную помощницу к своему мужу.

Только ж ведь даже в приведенном отрывке Господь рекомендует несколько другие варианты поведения: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну" (Мф.5:29-30).

Акцент более чем понятен — Христос в качестве средства борьбы с искушениями советует убирать не внешние соблазны, а собственные органы, управляющие искушением: тот же глаз или руку. Что, разумеется, не следует понимать буквально — как это нередко случалось в церковной истории. Начиная со знаменитого богослова Оригена, чьи взгляды были осуждены как еретические (сам он, впрочем, анафеме не подвергся), который для лучшего сосредоточения на духовной жизни сам себя оскопил.

Но уже в III веке современные Оригену церковные иерархи осуждали такую "ревность не по вере" — справедливо считая ее не столько богоугодным делом, сколько причинением вреда телу "храму Духа Святого". " Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы" (1Кор.3:16-17).

А уже в VI веке, когда некий инок, живший в знаменитой Лавре св. Саввы Освященного, безрезультатно боровшийся с блудной страстью, сам себя оскопил, преподобный Савва без малейшего колебания отлучил его от Причастия на 30 лет. Такая епитимья канонами полагалась разве что убийцам или чародеям. А с точки зрения св. Отцов, добровольное членовредительство является разновидностью самоубийства — просто без однозначно радикального исхода. На этом основании Церковь, кстати, вела и ведет бескомпромиссную борьбу с изуверскими сектами на манер "скопцов", которые как раз и практикуют оскопление мужчин, отрезание грудей у женщин во имя якобы "духовного совершенства".

Но, может, все-таки в описанных выше примерах речь идет всего лишь о "ревности не по вере", избыточной, но в целом — в правильном направлении? Никоим образом! Понимать слова Христа о "взгляде на женщину с вожделением", как обязательном прелюбодействе, вне контекста — это недопустимое цитатничество.

Прелюбодейством будет полный желания взгляд на лицо противоположного пола лишь в том случае, если в случае осуществления такого желания будет иметь место прелюбодейство настоящее. А это — сексуальные отношения между женатыми или замужними партнерами в нарушение обетов супружеской верности. В остальных же случаях восхищение красотой девушки или юноши — не более чем предусмотренный Богом и законами природы ритуал знакомства с перспективой образования будущей семьи.

Более того, вопреки радикальным мнениям "борцов с похотью", сохранения взаимной симпатии и между супругами ничуть не является каким-то грехом, якобы подлежащим искоренению в "истинно православных" семьях. "Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим", — пишет апостол Павел коринфским христианам (1Кор.7:4-5).

То есть, в предельно нейтральных выражениях ученик Христов говорит в первую очередь об интимной близости между супругами. Причем, не по какому-то "долгу" (как в анекдоте — "пью — но с отвращением!"), а именно для удовлетворения вполне естественного и законного вожделения к по-прежнему любимому супругу (супруге). Что, кстати (если отбросить современную индустрию противозачаточных средств), служит выполнению фундаментальной Божественной заповеди "плодитесь и размножайтесь".

Еще раз констатируем факт — Церковь редко популяризирует сексуальную любовь. Ну, так она, скажем, не занимается регламентацией и земледелия, и промышленности, и ядерной физики, и многого другого. У Тела Христова — другая главная задача на Земле: освящать души верующих, а через них — и все живое на планете. А регулировать остальные сферы человеческой деятельности призваны другие отрасли науки, культуры и общественных отношений.

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Но христианство ничего не имеет против любви, сексуального притяжения, создания на этой основе семьи. Главное, чтобы все это не вырождалось в банальный разврат. Библейская "Песнь песней", настоящий гимн любви мужчины и женщины, включенная святыми отцами-аскетами в состав Св. Писания еще в первые века после Рождества Христова, является ярким тому подтверждением.

А, скажем, прп. Иоанну Лествичнику, аскету самой строжайшей жизни и девственнику от утробы матери, автору до сих пор актуального руководства по росту в духовной жизни, принадлежат следующие строки: "Мне рассказывали, что некто, увидев женское тело необычайной красоты, принялся славить Создателя. Благодаря этому зрелищу любовь его к Богу возросла до слез… Человек, ограничивающийся такими чувствами в подобных обстоятельствах, уже воскрес… прежде всеобщего воскресения".

Пожалуй, на этих словах и можно закончить статью. Настоящим христианским идеалом поведения является не требование закрывать женские лица "паранджой" (как будто женщины не искушаются от зрелища мужественных лиц потенциальных избранников), не уход мирян в некий "монастырь", куда противоположному полу вход запрещен. Нужно всего лишь воспитывать в себе нормальную реакцию на человеческую красоту с сексуальным оттенком.

Да, порой это трудно. Ну, так "в жизнь вечную ведет узкий путь и тесные врата". А делать "крайними" в ответе за собственную похоть симпатичных помощниц, обаятельных телеведущих (которых тоже нередко увольняют из-за протестов ревнивых жен телезрителей) и т. п. — это поведение, достойное не христиан, а ханжей.

На фото: картина Тициана "Кающаяся Мария Магдалина"

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