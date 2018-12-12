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Автор Виктория Матвеева

Богородица "Знамение": чудо победы для веры

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Неверующему чудеса нужны для того, чтобы познать Бога, а верующему — чтобы ощутить, насколько Господь его любит. Чудо — это еще и свидетельство об Истине. Ведь бес не может сотворить никаких чудес во благо человека — исцелить, преобразить падшую натуру к лучшему, помочь спасению души ("фокусы" антихриста — явления совсем другого свойства). А Бог посылает Знамения, свидетельствующие о Его Всемогуществе и Всеблагости, для настоящей помощи человеку. В том числе, через Свою Пречистую Матерь и Ее образы…

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"Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес", — сказал когда-то Господь (Ин. 4:48). Одно из этих живых чудес — всенепорочная Отроковица Мариам, Которой суждено было стать Матерью Самого Бога. Чистота Ее души и сила веры были неимоверны в то время, когда человечество погрязло в своих грехах, и только приход Мессии, Христа-Эммануила, мог спасти мир от катастрофы. Неимоверным стало и страдание, которому Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим подверглась, перенося вместе с Сыном Его земные страдания. "…и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец", — предвестил молодой Матери святой пророк Симеон Богоприимец (Лук.2:35). Поэтому после того, как Богочеловек прославился выполнением воли Отца, и Мать Его ощутила исполнение слов Святого Духа о сотворенном Ей величии, Она по Своему произволению становится матерью всех людей, молитвенницей и заступницей нашего грешного человеческого рода.

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По Преданию, еще во времена земной жизни Богородица благословила святого апостола и евангелиста Луку — ученого, врача и художника — на создание Ее икон и предсказала пользу, источаемую ими христианам, прибегающим с верою. Одних из первых образов Пречистой стала икона "Знамение", день особого почитания которой Церковью — 10 декабря.

На иконе Приснодева изображена сидящей, в молитвенном положении воздевая руки к небу. Господь Иисус-Эммануил в виде Младенца благословляет смотрящего на икону на фоне сферы (круглого щита). Самым древним из найденных (но, очевидно, не из написанных) списков этой иконы является тот, что был обнаружен в усыпальнице святой мученицы Агнии в Риме. На этом образе Богородица молится с поднятыми к небесам руками, а Богомладенец сидит на ее коленях. Икона датируется IV веком. Существует более поздний список, примерно VI века, созданный в Византии и именуемый там Никопеей. Там Дева Мария восседает на троне, держа обеими руками овальный щит с образом Спаса-Эммануила. На русской земле такие иконы появились в XI — XII веках, а название "Знамение" было дано им после удивительного чуда, произошедшего в 1170 году от Новгородской иконы.

Во время княжеских распрей, из-за которых рекой лилась кровь простых русичей, Новгород был осажден суздальцами под руководством Андрея Боголюбского, великого князя Суздальского и Владимирского. Жители города были напуганы, так как Боголюбскому помогали и другие удельные князья, поэтому дни и ночи проводили в усердной молитве к Богу и Его Матери о сохранении Новгорода и своих жизней. Храмы не закрывались круглосуточно. Наконец, тогдашнему новгородскому архиепископу Иоанну, впоследствии канонизированному Церковью, был знак от Господа. В видении ему открылось, что необходимо взять икону Богородицы из храма Спасителя на Ильинской улице, принести ее на городскую стену и обратить Ликом к врагам.

Все было исполнено, но суздальцев это не остановило — они продолжали стрельбу, и одна из пущенных их воином стрел пронзила Лик. По сохранившемуся в истории свидетельству присутствовавших, икона сама после этого повернулась к городу. Из Глаз Владычицы потекли слезы, которые архиепископ Иоанн собирал в полу собственной фелони. И вдруг явилось знамение того, на чьей стороне правда: ужас и смятение напали на суздальцев и их союзников, их охватила тьма и, как древние филистимляне, напавшие на Израиль, они стали разить друг друга. Этим воспользовались новгородцы, которые сразу же отворили городские ворота и прогнали войска Андрея Боголюбского подальше от Новгорода.

Многие могут спросить: "Почему Богородица была на стороне новгородцев, если и суздальцы тоже вроде бы не язычники, и основание смирять непокорный власти великого князя город у них тоже имелось"? Дело как раз и было в том, что воины Андрея Боголюбского пошли не просто на братоубийственную войну — не прекратив стрелять даже по иконе, они в тот миг оказались и богоотступниками. Могли ли осаждающие не видеть вышедшего владыку в полном облачении, державшего в руках направленный на них Лик Богородицы? Очень вряд ли, учитывая то, что в ХІІ веке высота оборонной стены Новгорода равнялась примерно 4,5 метра (Шишов А. В. Твердыни России. От Новгорода до Порт-Артура — М.: Вече, 2005. — 416 с.). Но ярость захватчиков была сильнее страха перед Богом и Его наказанием — они не только не покаялись в братоубийстве, а еще и подняли руку на святыню. А уж такое кощунство у Господа безнаказанным точно не останется.

Поэтому Силы Господа были на стороне тех, кто искренне молился о своем спасении. И как раз в честь Знамения, явленного по вере новгородцев, был установлен сегодняшний праздник.

Знамения у Бога есть разные: от того, что было явлено обезумевшему Валааму через его ослицу (будто с намеком на то, что пророк поступает, словно упрямое животное, а не как подобает мужу Божию) до исцеления от одежды на теле святых апостолов, от восстания мертвых из гроба до изгнания врагов из уделов православных. Но, чтобы получить хотя бы одно, необходимо быть готовым увидеть и понять. Неверующему покажи хоть легион ангелов — он спишет все на переутомление. А вот верующему человеку знамение засвидетельствует именно о том, что он должен понемногу постигать — о Милости и Непостижимости Бога. Укрепив в нем таким образом веру, ведущую ко спасению…

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"Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси, темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христиан похвало", — поет сегодня Церковь о Знамении-победе. И всем, кто приложится сегодня к честному образу Богородицы, хочется пожелать всегда поражать врагов видимых и невидимых, одерживая над ними верх. Человек — слабое существо по своей падшей природе, но, если он сумеет воспользоваться шансом, данным ему Спасом-Эммануилом, то, несмотря на свою слабость, будет попирать во сто крат сильнейших себя. С Помощью Царицы Небесной это возможно.

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Богородица "Знамение": чудо победы для веры
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