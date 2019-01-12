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Автор Виктория Матвеева

Верить или не верить житиям святых

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Очень часто, читая агиографии, натыкаешься на, скажем так, спорные моменты. Например, противники почитания святого князя Александра Невского доказывают, что не совпадает, мол, образ просветителя народа и храброго воина из житий с реальной личностью. Или какие-то там подробности противоречат современным представлениям об эпохе, описанной в житии.

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В результате человек делает вывод: вранье, сказки и т. д. Насколько это обоснованно? Не один мыслитель замечал (чаще всего — с откровенной горечью), что русскому народу очень свойственен максимализм. Он порой сначала делает заявление, причем громко и категорично, а только потом над ним размышляет. Да, это не обо всех и не о каждой ситуации, но, к сожалению, широко распространено. Поэтому, критикуя Церковь, человек часто не задумывается о том, что его конфликт с отдельным попом Василием — это еще не Армагеддон для всего Православия, а его представления о периоде истории, описанном в агиографии, может быть, немного расходятся с объективной действительностью. В конце концов, даже наука оставляет за собой право на ошибку. Она-то, родимая, как раз очень придирчиво относится к своим заявлениям. Ну, а доморощенным критикам такой объективности пока стоит лишь поучиться.

Конечно, с одной стороны, очень радует сам факт вдумчивого прочтения человеком жития святого, даже если оно вызвало какие-то вопросы и сомнения. Это говорит о том, что читатель небезразличен, а любое искреннее внимание, лучше теплохладности, или, в переводе на светский язык, циничного равнодушия. Беда здесь в другом — протестуя против абсолютизации церковного взгляда на ту или иную историческую личность, обрядивший себя в мантию ученого мужа часто противопоставляет ей лишь свое субъективное мнение. И тогда получается так: "Я не могу себе представить, как это было, значит, этого вовсе не происходило". Но ведь наука так не рассуждает. Выдвигая какую-либо теорию, ученые прекрасно понимают, что завтра может появиться контртеория, опровергающая ее полностью. Как только будут открыты и должным образом исследованы соответствующие факты. А понять, сколько еще не познано и на йоту, можно просто введя в Google запрос "Загадки истории". Список однозначно впечатлит.

Над известным археологом Генри Шлиманом, который отыскал легендарную Трою, долгое время просто смеялись. Многие не верили в то, что древний город, воспетый Гомером, действительно существовал. Но, когда появился факт, даже оппонентам пришлось круто изменить свое мнение. Возможно, уже учится в школе или университете исследователь, который отыщет остатки древнего языческого храма, где был оставлен на обучение волхвованию священномученик Киприан Антиохийский. Но поменяется ли отношение к его житию у людей, явно недолюбливающих защитника православных от злых колдовских сил? Очень вряд ли.

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Почему? Наверное, потому, что неверие (к сожалению, оно бывает не только атеистическим, но и околоцерковным) — это не проблема отсутствия доказательств. В конце концов, можно найти тысячу аргументов и "за", и "против" веры. Неверие, в первую очередь, связано, с неприятием того, что неудобно, невыгодно осознавать. Например, агиографиям преподобным отцов (за исключением, может быть, "спорной" личности святого Иосифа Волоцкого или Нестора Летописца) от недоброжелателей достается куда меньше, чем житиям благоверных князей, создававшим русскую православную державность. Или, например, святого царя-страстотерпца Николая поносят чаще, чем кого-нибудь из малоизвестных обывателю римских мучеников первых веков христианства. Случайна ли такая избирательность?

Рабиндранат Тагор, индийский поэт, композитор, художник, общественный деятель и просто выдающийся ум своего времени, уместно подчеркнул, что человек не выявляет себя в истории, а пробивается сквозь нее. И это сущая правда. Фильтр народной морали не настолько простая вещь, чтобы "преступник" мог просто так проскользнуть сквозь него в историю как "Красно Солнышко", а "простой манипулятор" — прослыть мудрым державным мужем и русским богатырем. Да, безусловно, авторство накладывало свой, субъективный, отпечаток на агиографическую литературу, но в том-то и разница между древностью и нашим временем, что раньше "пиши, кто на что горазд" зачастую не проходило. Это сейчас любая ересь в красивой обертке может найти свое место хоть и в государственном архиве, лишь бы за ней стояла Декларация о правах человека. Тогда же содержание значило намного больше, ответственность за него была строже, и никакие мелкие погрешности этот факт не отменят.

Вера, даже в то, что написано в житиях, не должна быть слепой. Но верующий человек должен быть смиренным в отношении себя и своих знаний. Иными словами, быть обладателем адекватной самооценки во всем. Я не могу принять тех чудес, о которых рассказывают жития святых мучеников? Но я же христианин, верующий в Умершего и Воскресшего Богочеловека, и прекрасно помнящий Его Слова: "Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит" (Ин. 14:12). Так что спешить отрицать то, что не постиг, не буду. Меня смутило, что на книжном рынке то и дело появляется литература с "гневным развенчиванием" христианства? Следует задуматься о том, откуда взялась изложенная в таких книгах информация. А уже потом сделать вывод, стоит ли ей доверять.

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Российская история в свое время столкнулась с очень серьезной проблемой — идеологическими тисками. Диктатура власти в любом тоталитарном режиме неминуемо связана и с давлением на весь научный мир. Когда за теорией стоит винтовка, ее очень сложно не признать истинной, коль дорога своя жизнь и жизнь собственной семьи. Сейчас "винтовку" убрали, а вот остатки "идеологически правильных" теорий встречаются сплошь и рядом. Значительная часть народа продолжает считать православных монархов "вражеским классом", и отношение к их церковным жизнеописанием соответствующее — на основании "научных трудов", переписанных из заметок бывших партийных агитбюро. Как же здесь агиографии-то поверишь? И только немногих, особо вдумчивых, исследователей настораживает та категоричность, с которой говорят о евангельских событиях и прочих страницах христианской истории новоявленные "разоблачители попов"…

Начало настоящей веры — признание своего несовершенства, как обидно это ни звучит. Понимание того, что существующая тысячелетиями Церковь, ради которой трудились умнейшие люди разных времен и народов, не глупее отдельно взятого человека. И ее агиографии — не антипод истории как таковой. Просто каждый взгляд на исторические события субъективен, даже если о них пишут современники. И неизвестно, какие неведомые до сих пор обстоятельства откроет завтрашний день.

На фото: Встреча Иоахима и Анны у Золотых ворот. Германия, XV век 

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