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Автор Виктория Матвеева

Владыка Серафим: герой-священномученик

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Сегодня, 11 декабря по новому стилю, празднуется память человека, сочетавшего в своей жизни самоотверженное служение Богу и верность царю и Отечеству, монашеское подвижничество и несение тяжкого креста архипастыря. Митрополит Серафим (Чичагов) принадлежал к людям, которых можно без колебаний назвать цветом православного духовенства и русского народа. Автор жития святого называет его "величественным священномучеником" — и он прав. Потому что величие личности и величие подвига соединились во владыке Серафиме в одно.

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Жития святых новомучеников и исповедников российских современные православные христиане очень любят читать. Кстати, вовсе не потому, что якобы одних святых мы любим больше, а других — меньше, нет. Но человек априори тянется к тому, что ближе, пусть даже и просто по хронологии. Ведь святые, канонизированные после перенесенных от рук большевиков мучений, — это практически наши современники.

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Возможно, кто-нибудь из ваших прародителей в третьем или четвертом колене прикладывался к деснице священномученика, ныне стоящего перед престолом Владыки Христа, или принимал просфорку из рук подвижницы-монахини, затем прославленной как преподобномученица. А исповедников, сохраненных Богом для свидетельства о тех временах, вполне могли видеть, беседовать с ними и старшие из читателей этой статьи. Это безумно радует, это вселяет надежду и опровергает нелепые рассуждения о том, что, дескать, Русская Православная Церковь была только до большевиков, а дальше перестала существовать — это ложь. Дерево, приносящее плоды, Господь не рубит. И пускай во все времена в церкви были разные люди, даже неверующие, даже недостойные, но в новомучениках и исповедниках российских сполна явилось достоинство русского православия, плод искренней веры восточнославянских христиан. Об этом свидетельствует и возрождение церкви после многолетнего атеистического пресса. Ее, стоящую Божией благодатью и молитвами древнего и нового сонма святых твердыню человеческими усилиями не разрушить.

Таких людей, как Владыка Серафим (в миру — Леонид Михайлович Чичагов), восставшая чернь ненавидела особенно люто. Ведь он был не только священником, монахом, архиереем, но и потомственным аристократом, сыном одного из наиболее знаменитых дворянских родов Костромской губернии. Чичаговы прославились, в первую очередь, своими заслугами в государственном и военном деле Русской империи. Первоначально будущий митрополит пошел по стопам своих предков и мужественно сражался в рядах героев Балканской войны (1876-77 годы). После того как Леонид Чичагов вернулся с фронта в Санкт-Петербург, Господь промыслительно послал ему как духовного отца одного из столпов веры русской земли, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Именно он в 1893 году после отставки благословляет духовного сына на принятие священного сана — сначала как "белого" священника, пребывающего в благочестивом христианском браке. Но, к сожалению, спустя два года отошла в мир иной матушка отца Леонида, и он вскоре ступает на иной путь монашеского служения — всецелого посвящения себя Богу и его церкви. Священник Леонид Чичагов принимает постриг с именем Серафим — и миру является еще один подвижник, не случайно носящий имя чина пламенных ангелов. Еще будучи во плоти, владыка вел жизнь, подобную их существованию.

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Видя благочестие и духовную одаренность новопостриженного подвижника, священноначалие благословляет его на ведение "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря", а затем и на игуменство в Суздальской Свято-Ефимьевской обители. Отец Серафим пытался во всем следовать своему святому покровителю, преподобному Серафиму Саровскому и в 1903 году по его представлению светоч Саровской пустыни был канонизирован. Священномученик Серафим (Чичагов) стал и автором акафиста преподобному Серафиму: благодаря его трудам мы можем тепло молиться одному их самых любимых и почитаемых святых на Руси. Руками митрополита писались святые иконы — к сотворенным его кистью образам до сих пор прикладываются прихожане храма Илии Пророка в Москве. И это тоже далеко не последний из многочисленных талантов, которыми наградил его Христос. Превыше всего было пастырство — поприще, всегда требующее множества потов и крови, но особенно тернистое в эпоху гонений.

В смутное и сложное для страны и церкви время Господь не зря промышляет о рукоположении в священный сан героев. Митрополита Серафима, занимавшего в свое время архиерейскую кафедру в Сухуми, Орле, Твери и Кишеневе, в 1917 году изгнали из нее обновленцы. Патриарх Тихон послал владыку на служение в Варшаву, но в связи с начавшимися там боевыми действиями он не смог прибыть на место служения. И все равно владыка Серафим, не имея более возможности воевать с врагами видимыми и невидимыми телесно, противостоял им в невидимой брани. Именно поэтому враги церкви и русского народа не оставили его в покое даже тогда, когда митрополит Серафим стал уже немощным больным стариком. Впрочем, что удивляться: в отличие от белых офицеров, с которыми владыка воевал в свое время бок о бок, безбожников и узурпаторов власти законного правителя чести никто не учил. В 1937 году они приволокли обессилевшего "идейного врага" на носилках в Таганскую тюрьму, а 11 декабря владыка принял мученическую кончину за свою веру на полигоне в Бутово.

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Когда читаешь такие жития, волей-неволей возникает вопрос: а есть ли будущее у страны, народ которой истребляет свою же элиту, своих же святых? Ведь от Израиля, побивающего камнями пророков и в конце концов распявшего своего же Спасителя, лик Господа однажды все-таки отвернулся. Не будет ли так с Русью, Россией, учитывая то, что у Бога лицеприятия нет? Точный ответ никто из людей не сможет дать, потому что это никому не известно. Но владыка Серафим с сонмом других новомучеников и исповедников российских искренне молится перед ним, чтобы Русь была прощена и выстояла. Значит, шансы у нас есть…

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Темы вера религия православие исповедники Серафим Чичагов священномученики митрополит Сирафим церковный календарь Иоанн Кронштадтский православный календарь
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