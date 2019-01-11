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Автор Юрий Носовский

Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…

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Одни считают дипломатов профессиональными лжецами, другие — героями, которые предотвращают совсем немалое количество войн и связанных с ними жертв. Священное же Писание в отношении "рыцарей переговоров" недвусмысленно и категорично: "Блаженны миротворцы — ибо они сынами Божьими нарекутся". А есть ли у этой сферы деятельности святые покровители?

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Есть такое изречение: "Дипломатия возникла тогда, когда у человечества появилась потребность лгать". Казалось бы, одного этого вполне достаточно, чтобы на основании библейского "отец лжи — диавол" с брезгливой миной объявить указанную сферу деятельности, ну, скажем так, "нехристианской". А то и откровенно "богопротивной". Но не будем торопиться с выводами…

Начнем с того, что обвинения в адрес дипломатов чаще всего выглядят классическим сваливанием с больной головы на здоровую. Вот, скажем, в средневековой Европе было модно заключать "вечный мир", который держался, в самом лучшем случае, несколько десятилетий, если не лет или даже месяцев. А заканчивался очередной войной. Но, на самом деле, виноваты-то были совсем не дипломаты, а политики, которым после мирной передышки вновь хотелось устроить очередной "передел" земель.

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Впрочем, люди сами давно разобрались, что к чему. Аналоги меткой народной поговорки "Лучше плохой мир — чем добрая ссора" существуют практически во всех культурах. Недаром даже военные ведомства всех стран ныне носят название "министерство обороны".

Священное же Писание в отношении дипломатов еще более категорично. "Блаженны миротворцы — ибо они сынами Божьими нарекутся", — говорится в Нагорной проповеди Христа.

Но раз деятельность "рыцарей переговоров" в целом не противоречит Божьим замыслам — к кому же они могут обратиться за помощью в своей работе, кроме самого Творца? Самым известным покровителем дипломатии издавна считается архангел Гавриил.

Вообще, само слово "ангел" означает — "вестник". Правда, деятельность рядовых ангелов только сообщением Воли Божьей не исчерпывается. Да, собственно, простые люди крайне редко получают от Создателя прямые сообщения, а тем более, директивы. Не потому, что Он ими гнушается — наоборот, Богу свойственно ценить свободу воли тех, кто создан по Его образу и подобию. Посему большая часть светлых духов занимается чаще незаметной, но крайне важной работой по хранению своих подопечных от всевозможного зла, в частности, от душегубительных усилий других "ангелов" — Тьмы, то есть бесов.

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Однако архангела Гавриила в полном смысле слова можно назвать "чрезвычайным и полномочным послом" Господа, в том числе и "для особых поручений". В Ветхом Завете именно он сообщил Моисею о его избрании для миссии изведения своего страждущего от ига иноплеменников народа из Египта, поведал о многих тайнах Божьих пророку Даниилу, обнадежил неплодную Анну рождением у нее ребенка, будущего великого пророка Самуила.

В Новом Завете тот же Гавриил стал вестником рождения святого Иоанна Предтечи и, конечно же, самого Спасителя Мира. Последнее событие празднуется во время радостного праздника Благовещения пресвятой Богородицы, 7 апреля.

Впрочем, кроме знаменитого архангела, работники дипломатических ведомств могут молиться и другим небесным покровителям из числа святых. Во-первых, конечно, это очень многие канонизированные святые князья, при жизни известные мудрым управлением и способностью договариваться. В качестве примера можно привести, скажем, благоверного князя Александра Невского.

Во-вторых, дипломатам можно молиться святителю Кириллу, просветителю славян. Поскольку задолго до того, как святой со своим братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел на нее священные книги, он, до пострига будучи еще Константином Философом, прославился именно в качестве непревзойденного мастера трудных переговорных миссий. Так, в Багдаде он произвел настолько сильное впечатление на местного халифа своей блестящей победой в богословском диспуте над исламскими законоведами — что нужный для Византии договор был утвержден без сучка и задоринки.

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Точно так же закончилась долгая экспедиция в далекую Хозарию — вместе с послом на родину вернулись все византийские пленные, а каган всерьез задумался над перспективой принятия христианства его подданными.

А уж добиться от Папы Римского разрешения на богослужение на родном языке для славянских народов Балканского полуострова — это, вообще, апофеоз дипломатической карьеры святого философа и просветителя. Следующим прецедентом (кроме Унии, конечно) стало разрешение католикам молиться на родном языке лишь после Второго ватиканского собора в середине 60-х годов XX века.

Так что у нынешних дипломатов достаточно примеров успешного применения талантов договариваться на благо Бога и ближних. Было бы желание самим руководствоваться такими принципами, а помощь свыше обязательно придет.

На фото: архангел Гавриил

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