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Автор Виктория Матвеева

Почему гадание - большой грех?

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На Святки русские девицы традиционно гадали, хотя это занятие всегда порицалось Православной церковью. Да и в народе издавна нелестно отзывались об этой "забаве": "Гадать — судьбу прогадать". Конечно, нехорошо что-либо запрещать или порицать, не объясняя причину. Поэтому попытаемся разобраться, чем является гадание с точки зрения христианства.

Почему гадание - большой грех?. 396906.jpeg

То, что различные гадания и ворожба произошли из языческих практик, — общеизвестный факт. И, хотя Бог есть Бог не только иудеев, но и язычников, по выражению апостола Павла, хотя все люди — Его дети и каждый имеет право на свой путь, но всегда богоизбранному народу строжайше запрещалось заимствовать языческие религиозные обычаи. Предостережение для ветхозаветного Израиля содержится в 18-й главе Книги Второзакония: "…не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это" (Втор. 18:10-12). А во втором послании коринфским верующим первоверховный пастырь христианской Церкви, апостол Павел, предостерегает чад: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?" (2-е Кор. 6:14-16).

Это уже было сказано не евреям, семени Авраамову, а грекам-эллинам, потомственным язычникам. После того, как они обратились ко Христу, соприкосновение с прежним образом жизни становилось для них попросту опасным. Чем языческое мировоззрение, включающее в себя и гадания как ритуал проникновения в будущее, радикально отличается от христианского? В первую очередь, отношением к человеку и его месту в окружающем мире. Можно сказать, что цель Богочеловека, Мессии, с которой Он пришел на землю, выражена одной-единственной строкой Евангелия от Иоанна: "…если Сын освободит вас, то истинно свободны будете" (Ин. 8:36). Христианин для того и становится рабом Божиим, чтобы не быть рабом чего-либо земного.

В классических вариациях язычества все совершенно по-другому: даже боги там не свободны, а привязаны к своим стихиям или иным вселенским силам. Например, древнегреческий Зевс не в силах противостоять чарам Амура. Древнескандинавский Бальдр погибает, сраженный веткой омелы, и божественное происхождение не спасает его от рока. Фатум, судьба в языческом восприятии — это сила, которой не могут противостоять ни люди, ни боги. Выражаясь языком современной науки, статическая величина. Поэтому ее можно "измерить" каким-нибудь гадательным методом, правда, не без опасности для собственной жизни, но все равно. В христианстве предопределенности, каких-либо проклятий, довлеющих над человеком, или, наоборот, "прирожденного везения" нет и быть не может, потому как это абсурд. Будущее — это динамика, творимая каждый день совместными усилиями человека и Бога.

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Каждый получает воздаяние за свои грехи (и даже согрешения предков влияют на человека лишь в той степени, в которой он подобен этим прародителям) и, в то же время, эти грехи излечиваются святыми Таинствами: крещением, исповедью, причащением Святых Христовых Таин, соборованием. Исходя из этого, пытаться, минуя Бога и Его Церковь, влезть в духовный мирс помощью каких-то зеркал, карт, расчесок и т. д. значит оскорблять Всевышнего. А Господь, как известно, поруган не бывает, пусть даже расплата придет не в тот же миг. Именно поэтому Церковь предостерегает от заигрывания с теми, от кого гадающие получают информацию, даже если она достоверная. Эти силы, конечно, не Божии, ведь Бог не может творить нечто мерзкое Самому Себе. А вот о том, кто именно стоит за гаданиями (в святки стремясь, наверное, как можно больше очернить это святое для христиан время), отлично писал блаженный Августин: "Вообще, на мнения людей о важности некоторых гадательных знаков, установленных предубеждением человеческим, не иначе надобно смотреть, как на некоторый договор и условие с злыми духами.

Люди, пристрастившиеся к пагубной науке гадать, которая, собственно, есть только наука издеваться над другими и обманывать их, за такое пристрастие свое, по некоему тайному суду Божию, подпадают нередко влиянию падших ангелов, которым попускается иногда иметь некоторое влияние на низшую часть мира. От этих насмешек и обманов злых духов происходит то, что суеверное и гибельное искусство прорицания иногда действительно открывает прорицателям нечто из прошедшего и будущего и говорит им немало такого, что впоследствии отчасти оправдывается событиями.

Такие небольшие удачи возбуждают и питают любопытство, из-за чего они все более и более запутываются и запутывают других в сети зловредного заблуждения. Даже верность подобных предсказаний нисколько не оправдывает науки предсказывать. Поэтому святотатственное искусство, при помощи которого вызвана была тень умершего Самуила, достойно всякого отвращения и проклятия, хотя тень эта, будучи показана царю Саулу, и предрекла ему истину".Лучше, чем этот отец Церкви и поистине мудрейший человек, не скажешь.

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Действительно, "по вере да будет вам" и, если кто-либо добровольно отдает себя во власть различных предсказаний, то в мире духов тьмы глупых нет — этим шансом обязательно воспользуются. Вот только следовало бы задать себе вопрос: а стоит ли порабощать себя твари, причем далеко не безобидной и настроенной по отношению к человеку отнюдь не дружески? Конечно, проще всего оправдать свои неудачи плохой кармой, тем, что "так на роду написано", конфликтом Марса с Венерой в момент рождения и так далее.

Но только это — рабство, несопоставимое с добровольным желанием быть рабом Всеблагого и Всемилостивого Бога. Потому что зависимость от предсказаний и ворожбы рано или поздно поставит человека на колени перед идейными вдохновителями этих занятий. В то время, как Господь всегда поднимает с колен раба греховной жизни для того, чтобы сделать его собственным сыном. Конечно, как говорил поэт, "дьяволу служить или пророку — каждый выбирает по себе". Но зачем оскорблять Бога ради знания о том, что, возможно, никогда и не сбудется?

Видео по теме:

Гадания на Святки: крест Таро

Гадания на Святки: книга мудрости

Гадания на Святки: свечи - к встрече

Гадания на Святки: игра теней

Гадания на Святки: восковые фигуры

Гадания на Святки: суженый, покажись! 

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Святочные гадания: суженый ряженый, покажись!
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Почему гадание - большой грех?
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