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Автор Виктория Матвеева

Алипий Столпник – ради Христа себя сковавший

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Плоть — не враг человека, потому что и тело, и дух христианина освящаются одной и той же Благодатью Божией. Но не враг только до тех пор, пока она не пытается поработить дух, затянуть его вместе с собой в тление. Так уж получилось со времени грехопадения, что земное, животное, и духовное в человеке постоянно конфликтуют. Плоть хочет плотского, а бессмертный дух рвется вверх, ко Владыке Христу. И тогда духу нужно помочь. Даже ущемив его вечную соперницу… Именно эта великая цель — смирение плоти для достижения единства с Господом — породила столпничества.

Алипий Столпник – ради Христа себя сковавший. 395602.jpeg

Оно далеко не для всех, потому как предполагает фактическое умерщвление себя ради того, чтобы не дать греху восторжествовать и погубить. Этим объясняется то, что к такому непростому и, прямо скажем, не без жестокости к себе способу прибегали исключительно преподобные, монахи. Кто такой монах? Это живой мертвец, прекративший свое существование для мира Христа ради. И поэтому иноки всегда были особо ненавистны сатане, врагу рода человеческого. Разумеется, ему не дает спокойно существовать мысль даже о простом кающемся мирянине, но это порой настоящий детский лепет по сравнению с тем, как бес враждует с истинными монахами.

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Малейшее движение плоти тотчас же провоцирует нападение полчищ невидимых, но ощутимых по своему деструктивному действию сущностей. И тогда святой воин Бога, сильный бороться с ними, уходит в затвор, чтобы в четырех стенах не оставить противнику оружия для нападения и поразить его окончательно Помощью Божией, постом и молитвой. У Киево-Печерских отцов для этого были узкие вырытые ямы, а один древний подвижник, раб Божий из города Адрианополя из Пафлагонии, избрал для этой цели узкий столп. Он поднялся на него, как это сделал основоположник подвига, святой Симеон, и 53 года подвизался там, терпя холод, зной и нападки бесовские. Нечистые силы ненавидели Алипия уже за одно видение, явленное его благочестивой матери о будущей святости ее сына. Как пророк Самуил, он был избран на служение до рождения, и мать будущего преподобного вдруг увидела себя держащей красивого агнца с двумя зажженными свечами на рогах. В момент рождения сына комната заполнилась таким же удивительным светом, который лился в видении от свечей. А во сне после родов женщина увидела жителей всего города, стекающихся в ее комнату и поющих псалмы. Тогда родительница Алипия окончательно поверила в то, что она родила необыкновенного человека. Необыкновенного тем, что ему еще только предстояло совершить.

Вся христианская община города восхищалась богоугодной жизнью подросшего мальчика и очень огорчилась, когда он, став юношей, принял решение идти подвизаться в дальние земли. Но Алипий не мог поступить иначе, так как, во-первых, не стремился к прославлению людьми и опасался гордыни, во-вторых, он чувствовал, что его ждет больший подвиг. Не грустила только мать, посвященная к тому времени в диаконисы, — она ликовала за сына, почтенного от Бога честью служить ему особым образом:

"Я хочу пойти на восток, — сказал он ей, — потому что я слышал, что там, в пустынях, живет в безмолвии много святых отцов; я поселюсь с ними и, взирая на их богоугодное житие, постараюсь, с Божьей помощью, подражать их добродетельной жизни. Ты же, мать моя, молись обо мне, чтобы Господь, по Своей святой воле, направил мой путь и чтобы Ему было угодно мое начинание".

А дьявол ему этого не простил. Не простил поста, молитвы, чистоты внутреннего человека. Не простил того, что другая яростно ненавидимая им подвижница, "прекрасная, как солнце", святая мученица Евфимия, явилась Алипию и по Промыслу Божиему указывала ему путь. Наконец, не простил монаху тысяч своих слуг-бесов, изгнанных и опозоренных Божией Благодатью простым человеческим существом. Он мстил — так тупо и жестоко, как только может ангел, потерявший всякое представление о добре… И замечательно описал это другой православный святой, Димитрий Ростовский, в агиографии преподобного Алипия Столпника:

"Однажды ночью злые духи начали бросать в Алипия камнями, причиняя ему сильные поранения. Перенося удары камней, святой сказал бесам:

— Что вам надо от меня, человеконенавистные и гибельные бесы? Напрасно возмущаетесь вы и злобно восстаете против рабов Божиих. Эти камни, которые вы мечете в меня, будут свидетельствовать перед Христом в день второго пришествия о вашей бесстыдной дерзости и злобе. Знайте, что я ни во что вменяю ваше метание камней и считаю его как бы детской игрой. Вот я снимаю легкие доски, служившие покровом над моей головой, чтобы с большим удобством принимать удары и претерпеть ради Господа моего то, что претерпел святой первомученик Стефан. Вы убили его руками Иудеев, с которыми и унаследуете геенну огненную.

Слыша эти слова и понимая, что непобедимый страдалец готов все претерпеть для Бога, бесы разбежались во все стороны от того места. Это слышали в ту ночь некоторые прохожие, видевшие также и бесов, бежавших оттуда под разными видами, громко рыдавших и вопивших:

— Алипий изгнал нас из нашего жилища! Куда нам идти? Нам нигде нет места!

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Преподобный же снял со столпа легкий навес, бывший над его головой, и стоял, имея небо своим единственным покровом, мужественно перенося стужу и зной, дождь и град, снег и мороз. И был он таким добровольным мучеником не краткое время, но 53 года, страдая на своем столпе, как бы пригвожденный ко кресту. И стекалось к нему в это время множество народа, мужей и жен, юношей и старцев, чтобы послушать его полезных поучений и получить исцеление недугов. Ввиду того, что многие из них поселились тут же при нем, святой повелел устроить два монастыря, мужской и женский, один по одну сторону столпа, другой — по другую. Сам же стоял на столпе посередине, просвещая оба монастыря своим учением и примером своей Ангельской жизни и защищая их своими молитвами".

Такие, как он, поражают змея в голову, следуя Своему Владыке. Такие не оставляют никаких шансов злу и обороняют от него всех, к ним искренне прибегающих. Только стоит попросить…

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Темы вера пост подвиг молитва религия монастырь православие христианство Алипий Столпник
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Алипий Столпник – ради Христа себя сковавший
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