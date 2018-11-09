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Автор Виктория Матвеева

Мученик Нестор - христианин с копьем

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9 ноября — день памяти святого мученика Нестора Солунского. Этот подвижник, ученик великомученика Димитрия, известен тем, что сбросил на копья силача императора, жестоко убивающего плененных христиан. Его житие доносит до нас одну истину: христианство — не пацифизм. Оно учит прощать личные обиды, но ближнего даже святые защищали не только словом.

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Подробное житие святого мученика Нестора Солунского рассказывает нам о событиях ІІІ века нашей эры так: "Лий убил уже много христиан, которых нечестивые насильственно влекли на помост и принуждали бороться с Лием.

В том городе жил юноша, по имени Нестор, крепкий телом, красивый лицом, с едва пробивающеюся бородою. Он был близок к великомученику Димитрию, у коего и научился святой вере. Видя неповинно убиваемых христиан, он воспылал ревностью и вознамерился вступить в борьбу с силачом Лием. Придя к святому Димитрию, находившемуся в темнице, он рассказал ему, как много христиан убил Лий в тот день.

— Помолись обо мне, угодник Божий, — говорил он, — чтобы по твоим святым молитвам Бог помог мне. Я пойду и поборюсь с тем супостатом, одолею его и сниму поношение с христиан.

Святой Димитрий сотворил на челе и персях его крестное знамение, благословил его и предсказал:

— Лия ты победишь и будешь мучим за Христа.

Приняв благословение, святой Нестор тотчас пошел к месту состязания, снял на виду у всех верхние одежды и громко возгласил:

— Я хочу бороться с Лием!

Видя такую смелость юноши, царь изумился и, сожалея о его красоте и молодости, сказал ему:

— Разве ты не видел, сколько победил Лий более храбрых и сильных, чем ты? А ты, невысокий ростом и юный годами, осмеливаешься идти против того, равного которому нет под солнцем.

Нестор ответил на это:

— Если я мал и немощен, то велика и непобедима сила Христа моего, на Коего я надеюсь и во имя Коего я хочу побороться с этим исполином.

Услышав Христово имя и поняв, что Нестор — христианин, царь разгневался и велел ему немедленно идти на помост, думая, что с Нестором случится то же, что и с прочими. Святой Нестор осторожно поднялся на место борьбы, Лий же, шутя и смеясь, стал наступать на святого. Видя приближение Лия, Нестор оградил себя крестным знамением и громким голосом воскликнул:

— Боже Димитрия, помоги мне!

Затем он схватился с супостатом и начал бороться. Бог, укрепивший некогда Давида в борьбе с Голиафом, укрепил и раба своего Нестора против нечестивого Лия — на посрамление нечестивому царю, а верным своим на радость. И действительно, малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Лия. Схватив его, как птицу, он сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Упав на них, как крепкий дуб, Лий с позором изверг свою окаянную душу, и, таким образом, погибла память его с шумом".

Если показать этот отрывок околоцерковным либералам, они наверняка возопиют о жуткой нетолерантности всего написанного. Если прочесть его христианам, они скажут, насколько Господь приемлет желание человека пусть даже ценой собственной жизни постоять за другого и спасти его. Есть еще одна вещь, которую Бог очень ценит, и это видно из Священного Писания: справедливость. За нее Он не раз благословлял бороться, умирать и даже убивать. Потому что Всевышний не только Милующий, но и Мститель. Не только Отец, но и Судия. Слабый ум человека, по крайней мере, до воскресения вместить этого не может. И хорошо, если он сразу сознается в своем бессилии: тогда Господь откроет больше. А если нет, то так и будет сетовать на Церковь и даже жития святых за то, что они не соответствуют его представлениям о глуповато-добреньком, как Иешуа Га-Ноцри у Булгакова, христианстве. Иешуа — не Иисус Христос из Библии. А пацифизм — не вера в Распятого Богочеловека…

Подвиг мученика Нестора Солунского, как и жития святого равноапостольного князя Владимира и его бабушки, великой княгини Ольги, преподобного Иосифа Волоцкого и многих других. Но без таких подвижников, как Нестор, невозможно понять, чем является настоящая христианская брань во плоти.

Можно убедить себя в том, что с Новым Заветом можно напрочь забыть о "кровавом Ветхом" и спокойно улыбаться врагам Церкви и Бога. Или скандировать о защите кощунников, мотивируя это тем, что "ну, я же обязан всех любить и прощать". Но нет — солунские мученики, такие, как Нестор, не благословляли на роковом помосте Лия и не молились внизу о вразумлении изверга (по крайней мере, вряд ли составитель агиографии о таком умолчал бы). Хотя смирения и кротости у них, наверное, куда больше нашего было. Но есть люди, которые уже не покаются. Каждый вправе терпеть от таких убийц, хоть физических, хоть духовных, любые муки, касающиеся его самого. Но если он христианин, он не может позволить безнаказанно попирать святыню. В том числе, тело верного члена Церкви, которое, по словам святого апостола Павла, есть храм Духа Святого (1 Кор.3:17).

Еще в советских концлагерях, где не было ни икон, ни крестов, ни алтаря, литургии тайком служились на груди одного из страдальцев. Казалось бы, сколько времени прошло с тех времен, когда служили на могилах только что убитых христианских мучеников Римской империи — а Церковь словно вне времени. Может быть, именно это трепетное отношение к брату во Христе как к Божьей святыне, из-за которого мученик Нестор пошел против Лия, сохранило в последние времена остатки любви. В Православной Церкви, да и не только в ней, сейчас встретишь такую же самопожертву, как у великого солунянина. Но нельзя разувериться в том, что братская любовь еще бывает, что кто-то попытается спасти тебя даже ценой собственной жизни. Важно знать, что это возможно, молитвами святого мученика Нестора и его духовного отца — великомученика Димитрия Солунского.

Впрочем, на самом деле понять, почему убивали и святые, довольно-таки просто. Только с одним условием: если подумать сердцем. Кто бы из вас, дорогие читатели, осудил бы мать, которая, увидев, как маньяк издевается над ее ребенком, пырнула негодяя ножом? Или брата, у которого на глазах вырезают его семью, других братьев и сестер? Тоже можно понять, и даже простить, и даже оправдать.

Порой мы вместе стоим рядом на службе, молимся вместе, может быть, даже идем после вечерней пить чай на какой-нибудь православной молодежке, а на самом деле остаемся чужими друг другу. По крайней мере, на копья ради прихожан ближайшего храма не бросились бы. А для Нестора все было по-другому. Он воспринимал христианскую общину Фессалоник (Солуни) как свою родную семью. И потеря каждого из ее членов была для него тем же самым, что для любого из нас (не дай Бог, конечно) насильственная смерть родного брата, сестры, матери или отца. Его сердце обливалось кровью. И потому Господь попустил ему пролить кровь того, кто, по сути, человеком уже давно перестал быть, — даже судя по его повадкам.

Зная это, проще осознать, почему Церковь канонизирует и тех, кто убивает ради спасения ближнего, — не так ли?

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Мученик Нестор - христианин с копьем
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