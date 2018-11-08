Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла

Метафраст, автор агиографии Димитрия Солунского (память — 8 ноября по новому стилю), писал, что этот святой великомученик стал для Фессалоник вторым апостолом Павлом. Казалось бы, они совсем разные — ученик Гамалиила, образованный фарисей, и бесстрашный римский проконсул. Или, может, это только на первый взгляд, а на самом деле у них много общего?

Фессалоникам или Солуни, месту, где судилось и родиться, и подвизаться великомученику Димитрию, посвящены два послания святого апостола Павла. Он очень трепетно относился к верующим этой поместной церкви, которую основал сам, и особенно хвалил их за усердие в вере и благотворительности. "Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать" (1 Фес. 1:6-8).

Это отнюдь не значит, что апостол был лицеприятен и одних духовных чад любил больше, чем других. Но при его равной любви ко всем на это пастырское попечение отвечали по-разному. Например, коринфяне, подбиваемые умелыми подстрекателями, иной раз выводили духовника из себя, то возводя на Павла напраслину, то внезапно начиная попрекать куском хлеба, который он и брать-то от них не хотел. В противовес этому фессалоникийцы и другие македоняне питали служителя Божия пожертвованиями, облегчая этим его скорби и узы. Поэтому как раз солуняне в полной мере разделили его теплые отцовские чувства, и они стали взаимными. Впоследствии Солунь стала матерью многих великих подвижников, самый известный из которых — великомученик Димитрий Солунский.

Он пришел в этот мир во времена жестоких гонений, которые языческий император Галерий Максимиан начал против христиан как государственных изменников. Имеющие заповедь почитать Единого Бога, они не приносили жертвы статуям императора, чем накликали на себя гнев монарха. Его вердикт был коротким и ясным: убивать каждого, кто призовет Имя Распятого. По этой причине проконсул Солуни, отец святого Димитрия, и его жена исповедовали христианскую веру тайно. Когда же у знатной пары родился сын, они сделали все возможное, чтобы с детства привить ему любовь ко Христу и Его Церкви.

Димитрий был очень талантлив от природы, и к этому приложилось хорошее образование, данное родителями. Достигнув совершеннолетия, он быстро и стремительно делал воинскую карьеру и вскорости был назначен проконсулом Солунской области. Кроме защиты города от варваров, его долгом было… истреблять христиан. Но получилось в точности до наоборот: когда будущий великомученик получил свое назначение, он стал открыто вести в городе и его окрестностях миссионерскую работу, призывая соотечественников отвернуться от старых идолов и почитать Единого Истинного Бога. Именно эта проповедь под страхом заточения и даже смерти роднит его со святым апостолом Павлом, которого не пугало ничто — ни камни, ни кандалы, ни доносчики.

Разумеется, император-гонитель страшно разъярился, узнав о действиях новоназначенного проконсула. Еще более его гнев вспыхнул, когда выяснилось, что Димитрий обратил в свою веру и римскую знать. Стало известно, что армия Галерия, только что вернувшаяся из похода в Причерноморье, движется в Фессалоники. На роковую новость христианин-проконсул отреагировал почти по-монашески: отдав распоряжение раздать все свое имение нищим, он стал молиться, предавшись строжайшему посту. Святой Димитрий понял, что Господь таким образом призывает его к себе, и, как настоящий воин, желал прежде всего исполнить Волю Владыки. После прихода императора и расправы над учениками подвижника его самого пронзили копьями в темнице…

Но то, что неверующий счел бы концом, стало для Христова воина только началом. Перстнем, снятым с руки казненного проконсула и омоченным в его кровь, верный слуга Димитрия Лупп исцелял больных, пока римская власть не схватила и не уничтожила его самого. А над мощами святого, выброшенными по приказу безбожного правителя на съедение собакам, был со временем возведен храм.

Останки великомученика пытались перенести в Константинополь, но это ни разу не получалось, будто сам проконсул Димитрий не хотел покидать свой город. Христианская история знает много примеров того, как осаждавшие Фессалоники враги внезапно отступали от города после того, как на помощь защитникам являлся внушающий страх противнику юноша в сияющих доспехах. Когда же христианство пришло на Русь, святой стал оказывать свою незримую помощь и славянским верующим.

В одной из летописей, повествующей о разгроме князем Олегом греков под Константинополем в 907 году, есть такая запись: "…боялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога". На Руси память великомученика Димитрия Солунского празднуется с Х века, сразу после просвещения ее великим равноапостольным князем Владимиром. Всегда очень почитались иконы подвижника, одна из которых принадлежит преподобному отцу и гению православного иконописания Андрею Рублеву. Возводились и еще строятся храмы в честь святого, и даже знаменитый Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве первоначально носил имя Димитриевского. Вплоть до нашего времени сохранилась мозаичная икона заступника Солуни, которая теперь находится в Третьяковской галерее. А древний Владимир украшает церковь великомученика Димитрия Солунского, которую построил в 1194–1197 годах князь Всеволод Большое Гнездо, получивший во Святом Крещении имя Димитрий.

В честь этого святого был наречен и другой великий покровитель Руси — святой благоверный князь Дмитрий Донской. А еще испокон веков православные воины обращаются за помощью к своему небесному командиру, великомученику Димитрию Солунскому, и получают от него не только молитвенную помощь, но и данное через святого Божие Спасение в самых тяжелых и, казалось бы, безнадежных ситуациях.

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