Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Виктория Матвеева

Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла

Религия » Религии России » Православие

Метафраст, автор агиографии Димитрия Солунского (память — 8 ноября по новому стилю), писал, что этот святой великомученик стал для Фессалоник вторым апостолом Павлом. Казалось бы, они совсем разные — ученик Гамалиила, образованный фарисей, и бесстрашный римский проконсул. Или, может, это только на первый взгляд, а на самом деле у них много общего?

Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла. 394735.jpeg

Фессалоникам или Солуни, месту, где судилось и родиться, и подвизаться великомученику Димитрию, посвящены два послания святого апостола Павла. Он очень трепетно относился к верующим этой поместной церкви, которую основал сам, и особенно хвалил их за усердие в вере и благотворительности. "Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать" (1 Фес. 1:6-8).

Это отнюдь не значит, что апостол был лицеприятен и одних духовных чад любил больше, чем других. Но при его равной любви ко всем на это пастырское попечение отвечали по-разному. Например, коринфяне, подбиваемые умелыми подстрекателями, иной раз выводили духовника из себя, то возводя на Павла напраслину, то внезапно начиная попрекать куском хлеба, который он и брать-то от них не хотел. В противовес этому фессалоникийцы и другие македоняне питали служителя Божия пожертвованиями, облегчая этим его скорби и узы. Поэтому как раз солуняне в полной мере разделили его теплые отцовские чувства, и они стали взаимными. Впоследствии Солунь стала матерью многих великих подвижников, самый известный из которых — великомученик Димитрий Солунский.

Он пришел в этот мир во времена жестоких гонений, которые языческий император Галерий Максимиан начал против христиан как государственных изменников. Имеющие заповедь почитать Единого Бога, они не приносили жертвы статуям императора, чем накликали на себя гнев монарха. Его вердикт был коротким и ясным: убивать каждого, кто призовет Имя Распятого. По этой причине проконсул Солуни, отец святого Димитрия, и его жена исповедовали христианскую веру тайно. Когда же у знатной пары родился сын, они сделали все возможное, чтобы с детства привить ему любовь ко Христу и Его Церкви.

Димитрий был очень талантлив от природы, и к этому приложилось хорошее образование, данное родителями. Достигнув совершеннолетия, он быстро и стремительно делал воинскую карьеру и вскорости был назначен проконсулом Солунской области. Кроме защиты города от варваров, его долгом было… истреблять христиан. Но получилось в точности до наоборот: когда будущий великомученик получил свое назначение, он стал открыто вести в городе и его окрестностях миссионерскую работу, призывая соотечественников отвернуться от старых идолов и почитать Единого Истинного Бога. Именно эта проповедь под страхом заточения и даже смерти роднит его со святым апостолом Павлом, которого не пугало ничто — ни камни, ни кандалы, ни доносчики.

Разумеется, император-гонитель страшно разъярился, узнав о действиях новоназначенного проконсула. Еще более его гнев вспыхнул, когда выяснилось, что Димитрий обратил в свою веру и римскую знать. Стало известно, что армия Галерия, только что вернувшаяся из похода в Причерноморье, движется в Фессалоники. На роковую новость христианин-проконсул отреагировал почти по-монашески: отдав распоряжение раздать все свое имение нищим, он стал молиться, предавшись строжайшему посту. Святой Димитрий понял, что Господь таким образом призывает его к себе, и, как настоящий воин, желал прежде всего исполнить Волю Владыки. После прихода императора и расправы над учениками подвижника его самого пронзили копьями в темнице…

Но то, что неверующий счел бы концом, стало для Христова воина только началом. Перстнем, снятым с руки казненного проконсула и омоченным в его кровь, верный слуга Димитрия Лупп исцелял больных, пока римская власть не схватила и не уничтожила его самого. А над мощами святого, выброшенными по приказу безбожного правителя на съедение собакам, был со временем возведен храм.

Останки великомученика пытались перенести в Константинополь, но это ни разу не получалось, будто сам проконсул Димитрий не хотел покидать свой город. Христианская история знает много примеров того, как осаждавшие Фессалоники враги внезапно отступали от города после того, как на помощь защитникам являлся внушающий страх противнику юноша в сияющих доспехах. Когда же христианство пришло на Русь, святой стал оказывать свою незримую помощь и славянским верующим.

В одной из летописей, повествующей о разгроме князем Олегом греков под Константинополем в 907 году, есть такая запись: "…боялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога". На Руси память великомученика Димитрия Солунского празднуется с Х века, сразу после просвещения ее великим равноапостольным князем Владимиром. Всегда очень почитались иконы подвижника, одна из которых принадлежит преподобному отцу и гению православного иконописания Андрею Рублеву. Возводились и еще строятся храмы в честь святого, и даже знаменитый Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве первоначально носил имя Димитриевского. Вплоть до нашего времени сохранилась мозаичная икона заступника Солуни, которая теперь находится в Третьяковской галерее. А древний Владимир украшает церковь великомученика Димитрия Солунского, которую построил в 1194–1197 годах князь Всеволод Большое Гнездо, получивший во Святом Крещении имя Димитрий.

В честь этого святого был наречен и другой великий покровитель Руси — святой благоверный князь Дмитрий Донской. А еще испокон веков православные воины обращаются за помощью к своему небесному командиру, великомученику Димитрию Солунскому, и получают от него не только молитвенную помощь, но и данное через святого Божие Спасение в самых тяжелых и, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Читайте также:

Димитрий Солунский — покровитель воинов

Дмитрий Донской был равнодушен к развлечениям

История любви Евдокии Московской и Дмитрия Донского

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы храм вера икона святые Солунь религия день памяти православие Фессалоники апостол Павел великомученик Дмитрий Солунский церковный календарь
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Интересное и полезное
Содержание игуаны в домашних условиях
Формула небес
Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня
Новости Все >
"Совы" чаще "жаворонков" болеют раком груди
Настроение человека скоро можно будет прочитать по браслету
Продажи Skoda в России выросли на 33% по сравнению с прошлым годом
Витамин Д бесполезен в укреплении костей
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Россияне мало спят и много работают
Мероприятия к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина в Москве
Шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
Сейчас читают
Премьер Медведев заявил о наступлении "тощих" годов
Власть
Премьер Медведев заявил о наступлении "тощих" годов Видео 
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости
Овощи
Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости
Читательский топ
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Что означают для России итоги выборов в США
Забытый герой современного праздника
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Общество
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Военные новости
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Новости Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Новости Екатеринбурга
Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.

Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Общество
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Соломон Соловьев Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны Любовь Степушова Игорь Буккер На вкус и цвет: англосаксы мир видят, русские слышат Игорь Буккер
Комментарии
Кто разогревает земное ядро?
Депутат заставит граждан понимать всё правильно
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Ректор МГУ предложил изучать в школах церковнославянский язык
Депутат заставит граждан понимать всё правильно
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Что означают для России итоги выборов в США
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
История и современность Все >
За какие грехи убивали в русской деревне
За какие грехи убивали в русской деревне
Болезнь, безумие и смерть — три ангела, преследовавшие Эдварда Мунка
Болезнь, безумие и смерть — три ангела, преследовавшие Эдварда Мунка
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Запад объявил охоту на русских олигархов
Запад объявил охоту на русских олигархов
Женское Все >
Секреты заготовки "Золотой" ягоды - облепихи на зиму
Секреты заготовки "Золотой" ягоды - облепихи на зиму
Штамбовые розы
Штамбовые розы
Салат на зиму из зеленых помидоров
Салат на зиму из зеленых помидоров
Маленькие секреты укропной грядки
Маленькие секреты укропной грядки
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Ангина: лечение народными средствами
Ангина: лечение народными средствами
Что такое мигрень и как с ней бороться?
Что такое мигрень и как с ней бороться?
Стать лучшей версией себя: 5 простых шагов
Стать лучшей версией себя: 5 простых шагов
Причины выпадения ресниц.
Причины выпадения ресниц.
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Поводы для обращения к психологу
Поводы для обращения к психологу
Адаптогены - спасение для организма
Адаптогены - спасение для организма
Мужское Все >
Этот удивительный морской конек
Этот удивительный морской конек
Рыбак запрыгнул на спину метущегося кита, чтобы спасти его жизнь
Рыбак запрыгнул на спину метущегося кита, чтобы спасти его жизнь
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Как распознать плохого риелтора?
Как распознать плохого риелтора?
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Читтинг
Читтинг
Семь советов, чтобы стать лучше
Семь советов, чтобы стать лучше
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Содержание игуаны в домашних условиях
Содержание игуаны в домашних условиях
Черепаха дома: что нужно знать
Черепаха дома: что нужно знать
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
История удивительной дружбы между собакой и уткой
История удивительной дружбы между собакой и уткой
В Вологде из частного дома сбежал сервал
В Вологде из частного дома сбежал сервал
Любопытные факты о самом маленьком океане в мире
Любопытные факты о самом маленьком океане в мире
Когда появились глаза?
Когда появились глаза?
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый мессия: бессмертие наяву
Новый мессия: бессмертие наяву
В Австралии на серфингиста напала акула
В Австралии на серфингиста напала акула
США и Канада. Новости и аналитика
Что означают для России итоги выборов в США

В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?

Что означают для России итоги выборов в США
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Евросоюз
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ