Подвиг и арфа святителя Филарета

8 января исполняется 237 лет со дня рождения святителя Филарета (Дроздова), возглавлявшего Московскую кафедру почти полвека. Он прославился как гениальный богослов, талантливый администратор, государственный деятель, академик и даже поэт, друживший с Пушкины﻿м и немало повлиявший на его судьбу. Его "Катехизис" не потерял актуальности и сегодня.

26 декабря 1782 года (8 января по новому стилю), на второй день Рождества в семье диакона Михаила Дроздова из подмосковного города Коломны родился мальчик Вася, которому суждено было стать великим светильником Русской Православной церкви.

Стандартный оборот из Житий святых часто повествует о будущем святом словами: "С раннего детства чуждался детских игр". Однако святитель в нежном образе играл — но не в разбойников или воинов, а в священников: привязав к веревочке какую-нибудь тяжесть, начинал махать ей, как кадилом. А своих родных по-хорошему смущал, когда во время церковной службы, видя дым от погашенных свечей, произносил не по возрасту мудрые слова: "Мама, скоро кончится служба, молитва к Богу пошла".

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В то время по предписанию Духовного Регламента подростков из священнических семей было принято отдавать в духовные школы. Не все, правда, после семинарий становились батюшками — некоторые, как, например, известный публицист Виссарион Белинский, занимались деятельностью, порой откровенно враждебной Церкви. Но Василий Дроздов был не из таких. Тем более, что ему повезло после обучения в Коломне продолжить курс в Троице-Сергиевой духовной семинарии.

Курировал образование там в то время видный богослов и иерарх митр. Платон (Левшин). Его стараниями из древней обители был изгнан дух как мертвой схоластической учености, доминировавший после петровских реформ, так и казенно-бездушное отношение к воспитанникам-бурсакам.

Практически сразу после перевода будущий святитель, назначенный преподавателем местной духовной Академии, был рукоположен в иеромонаха, в 1811 году — в архимандрита, а в 1812 году стал ректором этого высшего учебного заведения Церкви.Через всего три года после ее окончания 21-летнему выпускнику было предложено остаться при своей альма-матер учителем. В 1808 году он принял монашеский постриг и был рукоположен в иеродиаконы. Горевший желанием подвижничества, юный Филарет намеревался провести остаток жизни в обители преподобного Сергия. Но жизнь рассудила иначе. Уже в 1809 году он был переведен в Санкт-Петербург — первый пункт его блестящей карьеры.

Эпоха Александра I, во время которой произошло становление видного иерарха, отличалась свободомыслием. С одной стороны, свобода подвигала людей к духовным поискам. А с другой, поиски заводили многих не туда. Пышным цветом расцвело масонство, казалось бы, искорененное в конце правления Екатерины II. Не в последнюю очередь из-за "брожения умов" эпоха Александра I и завершилась восстанием на Сенатской площади. А его подавление привело к торжеству реакции во всех сферах жизни, не исключая церковной.

Архимандрит Филарет счастливо избежал соблазнов и рискованного вольнодумства, и неумеренного консерватизма. Вообще, пытаться вместить его в какие-либо узкие рамки очень сложно. Например, современные православные ультраконсерваторы особенно умиляются словами святителя, якобы сказанными в полемике с предтечами толстовцев, с их "непротивлением злу насилием": "Люби своих врагов — но ненавидь врагов Бога и Церкви".

На самом же деле, оригинал звучит абсолютно по-другому: "Если сии размышления не убеждают вас взирать на врагов Ваших без смятения и гнева, взгляните на Голгофу, где небесная премудрость от невежества, невинность от адскаго преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов погибших страждет и умирает. Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша. Аминь".

Не был Филарет, с 1821 года ставший архиепископом (с 1826 года — митрополитом) Московским, и фанатичным апологетом всех начинаний императорской власти. Несмотря даже на то, что именноВладыка обеспечил мирное принятие присяги на верность Николаю I в Москве после бурных событий в Петербурге, став своего рода душеприказчиком тайного завещания Александра I о порядке престолонаследия.

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Так, по поводу "закручивания гаек" новым императором свт. Филарет говорил: "Данное жандармской команде право доносить со слухов и безо всякой ответственности за ложные сведения стесняет свободу администраций и, как похожее на слово и дело (намек на "Тайную канцелярию", секретную службу XVIII века с мрачной историей. — Прим. ред.), лишает подданных спокойствия".

Неудивительно, что после начала реформ Александром II постаревший святитель принял активное участие в их разработке. Особенно тщательно он работал над проектом отмены крепостного права, что произошло в 1861 году.

Прохладно относился он и к введенным после петровских реформ синодальных порядкам, дающим право государству вмешиваться в церковную жизнь. Митрополит писал по этому поводу: "Государь всю законность свою получает от церковного помазания, то есть в Церкви и через Церковь. И помазуется только Государь, не государство, поэтому органы государственной власти не имеют никакой юрисдикции в церковных делах".

А однажды святителю пришлось даже повторить подвиг своего великого предшественника — святителя Митрофана Воронежкого. Напомним, тот не захотел, презрев гнев Петра I, идти к нему на прием во дворец, уставленный статуями языческих богов. А московскому митрополиту было предписано освятить Триумфальные ворота в древней столице России, воздвигнутые в честь победы над Наполеоном — тоже с изображением языческих божеств. Формально Владыка Филарет посланцу царя не возразил, но ответил с таким смущением, что венценосец сразу догадался о его причинах. В итоге на освящении ворот не было ни архиерея, ни императора — обряд в дежурном порядке совершил обычный полковой священник.

Вообще, московский святитель при необходимости умел защищать свое мнение перед власть имущими — особенно перед гражданскими чиновниками, волей государства назначаемыми фактически во главе Церкви, обер-прокурорами Синода. Поэтому с 1842 года его даже перестали приглашать на заседания этого высшего органа РПЦ, хотя членство в нем Владыка сохранил до конца жизни.

Тем не менее, государи самостоятельно мыслящего митрополита уважали. На протяжении жизни он стал кавалером самых почетных орденов Российской империи — как св. князя Владимира, и наивысшего, св. апостола Андрея Первозванного.

В делах повседневного архиерейского управления святитель органично сохранял баланс между строгостью и милосердием. "Надобно терпеть немощи в надежде исправления, но надобно беречься, чтобы послабление слабым не обратилось в искушение другим некрепким, чтобы гнилой член не безобразил и не заражал тела", — писал митрополит Филарет архимандриту Антонию, своему духовнику.

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Однажды Владыка вынужден был запретить в служении некого диакона за беспробудное пьянство последнего. Однако у недостойного клирика были жена и дети, оставшиеся после запрета мужа без содержания. Чтобы не допустить нищеты ни в чем не повинных людей, архипастырь из своего личного жалованья ежемесячно посылал через доверенных людей денежное содержание семье пьяницы, пока последний не образумился, и, простившись с пагубной привычкой, не был восстановлен в сане.

Что немаловажно, святитель посылал помощь, строго храня инкогнито. Последние узнали имя своего неизвестного благотворителя лишь спустя много лет, когда один из курьеров проговорился о том, кто его посылал с деньгами.

Как пишет в одном из своих писем преподобный св. Амвросий Оптинский, на святителе Филарете явно отразилось исполнение слов преподобного Исаака Сирина: "начальник, изливай на всех милость свою и будь спрятан от всех."

Непритязателен был московский митрополит и в быту. Так, когда однажды наместник Лавры хотел заменить простую мебель богатой, то Владыка запретил ему это делать, сказав: "Диван не для турецкого султана. Для чего же такая забота? Тюфяк я велел сделать здесь, а дерево сделают ваши, как умеют. Не обивать и не красить".

Но, пожалуй, наибольшую славу свт. Филарету принесла его богословская деятельность. Воюя с мертвой схоластикой в процессе обучения будущих священников, он не чурался порой самых резких оценок. Однажды на публичных экзаменах по нравственному богословию Владыка заявил следующее: "Если бы мне предоставлено было выбрать: или учить эти лекции, или же идти на каторгу, я предпочел бы каторгу".

Труды святителя на богословской ниве сложно перечислить. Но, пожалуй, самыми известными из них, актуальными уже два века, является "Краткий" и "Пространный православный катехизис", лаконично, систематизировано и очень понятно излагающий основные положения православной веры. Недаром вторая из указанных книг, несмотря на формальный статус "пособия для простецов", до сих пор является одной из рекомендованных при изучении догматического богословия в духовных вузах РПЦ.

Именно митр. Филарету принадлежит заслуга перевода Библии с церковнославянского на русский язык. Важнейшее дело было начато еще в 1812 году, затем, после воцарения Николая I, было приостановлено на 30 лет, и, наконец, окончено к концу жизни святителя, в 60-х годах XIX века.

И, главное, в первой половине этого столетия, благодаря неустанным трудам московского первоиерарха, Московская Духовная Академия, перенесенная из древней столицы в Троице-Сергиеву Лавру, стала настоящей "кузницей" будущих светочей православного богословия.

Не чуждался святитель и культурной жизни. Еще в 1818 году он был избран в Академию наук по отделению словесности. Причем владение этой сферой только знанием филологии не исчерпывалось — у Владыки был изрядный поэтический дар. Так, в конце 20-х годов XIX века он вел своего рода стихотворную переписку с российским гением Александром Сергеевичем Пушкиным. Отвечая на его сомнения в смысле жизни, вызванные в том числе и горькой участью его друзей-декабристов и выраженные в стихотворении "Дар напрасный, дар случайный...", свт. Филарет писал:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога мне дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум,

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светлый ум.

В ответ Пушкин, обретший духовную опору в святителе, ответил ему так:

… И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Серафима

В священном ужасе поэт.

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А в черновике рукописи указанного стихотворения последний абзац звучит совсем адресно:

Твоим огнем душа согрета

Отвергла блеск земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном трепете поэт.

Что ж, этими словами, пожалуй, и можно закончить. Прошли века, но наследие свт. Филарета (Дроздова), внесшего громадный вклад в русское богословие, одухотворявшего светом Православия современную ему культуру, издавшего Св. Писание на понятном для верующих языке до сих пор остается актуальным — и ему можно и нужно внимать "в священном трепете", и не только поэтам.

А мы лишь скажем в конце: "Святителю Филарете, моли Бога о нас!".

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